Hamilton schrijft F1-geschiedenis en verbreekt record van Schumacher
  Gepubliceerd op 09 okt 2025 08:48
  • comments 7
  Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton heeft een record verbroken. Het record stond eerst op naam van Michael Schumacher. De Brit behaalde in Singapore de snelste ronde. Hamilton heeft dit al zestien seizoenen achter elkaar gedaan en heeft daarmee het record van Michael Schumacher verbroken. 

Sinds 2010 heeft Lewis Hamilton ieder seizoen wel een keer de snelste ronde behaald. In 2025 deed de Brit dit in Singapore. Het zag er dan ook lang naar uit dat hij als vijfde over de streep zou komen, maar dit was uiteindelijk niet het geval. 

Remmen verpestte Hamiltons race

Doordat de remmen van de Brit oververhit raakten, zakte hij terug naar de zevende plaats. Lewis Hamilton kreeg ook een penalty van vijf seconden wegens track limits en daardoor kwam Fernando Alonso ook nog eens boven de Brit te staan. Uiteindelijk is Hamilton dus maar achtste geworden in Singapore en heeft hij maar vier punten behaald. 

Michael Schumacher had het record eerst op zijn naam staan van 1992 tot en met 2006. Het duurde dus vijftien seizoenen. In 2007 stond Schumacher niet op de grid, dus langer kon hij dit niet doen. Lewis Hamilton doet dit al zestien seizoenen lang en heeft sinds 2010 ieder seizoen de snelste raceronde behaald. 

Het had al eerder kunnen zijn

Lewis Hamilton had dit record al eerder kunnen behalen. In China was hij dit jaar ook de snelste in de race, maar was hij gediskwalificeerd. De auto van Hamilton was té licht en dus werd de Brit niet meegenomen in de officiële rondetijden. Lewis Hamilton eindigde de race eigenlijk als vierde, maar door de diskwalificatie kreeg hij geen punten toegewezen. 

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. Hij verschilt na achttien races 48 punten met teamgenoot en nummer vijf in het wereldkampioenschap Charles Leclerc. Lewis Hamilton heeft dit seizoen nog geen podium gehaald en de vierde plek is tot nu toe zijn beste prestatie.

De remmen stonden een beetje synoniem voor Hamiltons cariere. Het waren goede remmen, maar soms ga je te ver over je hoogtepunt heen en blijf je langer doorrijden dan verstandig is.

  • 8
  • 9 okt 2025 - 10:34
Reacties (7)

    De remmen stonden een beetje synoniem voor Hamiltons cariere. Het waren goede remmen, maar soms ga je te ver over je hoogtepunt heen en blijf je langer doorrijden dan verstandig is.

    • + 8
    • 9 okt 2025 - 10:34
    • F1jos

      Posts: 4.714

      Lewis is naar Ferrari gegaan voor de 8ste titel, helaas moet hij genoegen nemen met een 8ste plaats in een race.

      • + 3
      • 9 okt 2025 - 12:16
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.781

    Petje af voor Schumacher die met minder race-finishes, minder betrouwbare en ook minder snelle of dominante auto's zo'n resultaat heeft behaald.

    • + 5
    • 9 okt 2025 - 12:39
  • SennaS

    Posts: 10.539

    Lewis de enige echte goat in zijn nadagen.

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 12:51
    • mario

      Posts: 14.272

      Ik ken maar weinig atleten die na hun 40ste nog records verbreken, dus petje af voor Lewis!!! 🧢

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 14:58
    Die Lewis blijft ook maar records verbreken zeg!!!!
    Dit is net zo'n nutteloos record als andere die we met enige regelmaat lezen.... D'r zijn maar een paar records die er echt toe doen en dat is meeste WK's, meeste overwinningen en meeste poles... Dat zijn ze wel zo'n beetje en dan moet je eigenlijk ook de overwinningen en poles nog relatief zien omdat er nu veul meer races per jaar zijn, dan pak 'm beet, zo'n 25 jaar geleden en dus is het ook makkelijker om meer overwinningen en poles te behalen...

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 14:56
