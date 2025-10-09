Hamilton schrijft F1-geschiedenis en verbreekt record van Schumacher

Lewis Hamilton heeft een record verbroken. Het record stond eerst op naam van Michael Schumacher. De Brit behaalde in Singapore de snelste ronde. Hamilton heeft dit al zestien seizoenen achter elkaar gedaan en heeft daarmee het record van Michael Schumacher verbroken.

Sinds 2010 heeft Lewis Hamilton ieder seizoen wel een keer de snelste ronde behaald. In 2025 deed de Brit dit in Singapore. Het zag er dan ook lang naar uit dat hij als vijfde over de streep zou komen, maar dit was uiteindelijk niet het geval.

Remmen verpestte Hamiltons race

Doordat de remmen van de Brit oververhit raakten, zakte hij terug naar de zevende plaats. Lewis Hamilton kreeg ook een penalty van vijf seconden wegens track limits en daardoor kwam Fernando Alonso ook nog eens boven de Brit te staan. Uiteindelijk is Hamilton dus maar achtste geworden in Singapore en heeft hij maar vier punten behaald.

Michael Schumacher had het record eerst op zijn naam staan van 1992 tot en met 2006. Het duurde dus vijftien seizoenen. In 2007 stond Schumacher niet op de grid, dus langer kon hij dit niet doen. Lewis Hamilton doet dit al zestien seizoenen lang en heeft sinds 2010 ieder seizoen de snelste raceronde behaald.

Het had al eerder kunnen zijn

Lewis Hamilton had dit record al eerder kunnen behalen. In China was hij dit jaar ook de snelste in de race, maar was hij gediskwalificeerd. De auto van Hamilton was té licht en dus werd de Brit niet meegenomen in de officiële rondetijden. Lewis Hamilton eindigde de race eigenlijk als vierde, maar door de diskwalificatie kreeg hij geen punten toegewezen.

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. Hij verschilt na achttien races 48 punten met teamgenoot en nummer vijf in het wereldkampioenschap Charles Leclerc. Lewis Hamilton heeft dit seizoen nog geen podium gehaald en de vierde plek is tot nu toe zijn beste prestatie.