Red Bull extreem trots op Verstappen: "Hij maakt ons sneller"
  • Gepubliceerd op 09 okt 2025 08:11
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen groeit naar de McLarens toe. De Nederlandse Red Bull-coureur is al heel wat punten ingelopen op de McLaren-coureurs sinds de zomerstop. Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan is hier erg tevreden over. 

Bij de podcast The Inside Track looft de Brit Max Verstappen enorm. Monaghan is blij met de manier waarop Verstappen feedback geeft. De directe feedback van de viervoudig wereldkampioen blijkt goed te werken. 

Red Bull wordt sneller door Max Verstappen

"Hij weet altijd wel om problemen heen te rijden die wij hem onbedoeld misschien hebben bezorgd", vertelt Monaghan bij The Inside Track. "Hij is daar vrij uitgesproken over, wat prima is, want dat is eigenlijk zijn manier om ons te laten weten dat hij ergens mee worstelt. En dan is het aan ons om dat te onderzoeken en op te lossen voor de volgende race, zodat we sneller kunnen zijn. Als we dat probleem dan niet opnieuw tegenkomen, is het volledig terecht."

Red Bull verbeterd. Het team heeft sinds de zomerstop de meeste punten van allemaal behaald. Red Bull heeft maar liefst 96 punten behaald sinds de Grand Prix van Hongarije. Daarna volgt McLaren met 91 punten en Mercedes met 89 punten. 

'Beter dan dit kan niet'

"We hebben al onze moeilijkheden overleefd. Uiteindelijk wisten we de aanval van Lando af te slaan. Maar tegelijk was George Russell al te ver weg, en verloren we wat tijd toen we beide voorbanden blokkeerden in bocht 14. Maar goed, zoals gezegd: we finishten als tweede. En hoewel het misschien lijkt alsof we er een zege hebben laten glippen, moeten we juist moed putten uit het feit dat we op een circuit met veel downforce en hobbels competitief waren."

Max Verstappen heeft nu een achterstand van 63 punten op Oscar Piastri en 41 punten op nummer twee Lando Norris. Verstappen toonde aan competitief te zijn in Singapore, iets wat Red Bull niet het aller makkelijkste vindt.

F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

