Max Verstappen groeit naar de McLarens toe. De Nederlandse Red Bull-coureur is al heel wat punten ingelopen op de McLaren-coureurs sinds de zomerstop. Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan is hier erg tevreden over.

Bij de podcast The Inside Track looft de Brit Max Verstappen enorm. Monaghan is blij met de manier waarop Verstappen feedback geeft. De directe feedback van de viervoudig wereldkampioen blijkt goed te werken.

Red Bull wordt sneller door Max Verstappen

"Hij weet altijd wel om problemen heen te rijden die wij hem onbedoeld misschien hebben bezorgd", vertelt Monaghan bij The Inside Track. "Hij is daar vrij uitgesproken over, wat prima is, want dat is eigenlijk zijn manier om ons te laten weten dat hij ergens mee worstelt. En dan is het aan ons om dat te onderzoeken en op te lossen voor de volgende race, zodat we sneller kunnen zijn. Als we dat probleem dan niet opnieuw tegenkomen, is het volledig terecht."

Red Bull verbeterd. Het team heeft sinds de zomerstop de meeste punten van allemaal behaald. Red Bull heeft maar liefst 96 punten behaald sinds de Grand Prix van Hongarije. Daarna volgt McLaren met 91 punten en Mercedes met 89 punten.

'Beter dan dit kan niet'

"We hebben al onze moeilijkheden overleefd. Uiteindelijk wisten we de aanval van Lando af te slaan. Maar tegelijk was George Russell al te ver weg, en verloren we wat tijd toen we beide voorbanden blokkeerden in bocht 14. Maar goed, zoals gezegd: we finishten als tweede. En hoewel het misschien lijkt alsof we er een zege hebben laten glippen, moeten we juist moed putten uit het feit dat we op een circuit met veel downforce en hobbels competitief waren."

Max Verstappen heeft nu een achterstand van 63 punten op Oscar Piastri en 41 punten op nummer twee Lando Norris. Verstappen toonde aan competitief te zijn in Singapore, iets wat Red Bull niet het aller makkelijkste vindt.