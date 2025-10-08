Toto Wolff is sinds het ontslag van Christian Horner door Red Bull de langstzittende teambaas in de Formule 1. Wolff en Horner waren als water en vuur, maar toch heeft de Mercedes-teambaas al meerdere keren laten doorschemeren dat hij de Brit mist. Ook nu doet Wolff dat weer.

Horner werd afgelopen zomer na twintig jaar ontslagen door Red Bull. De exacte reden van zijn ontslag bleef vaag, maar de resultaten van het team vielen steeds meer tegen en Horner werd een jaar eerder ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Horner werd opgevolgd door Laurent Mekies, en Red Bull klimt weer langzaam uit het donkere dal. Zonder Horner is de sport wel saaier geworden, want hij wist altijd hoe hij voor controverse moest zorgen.

'We hebben een slechterik nodig'

Hij had het verbaal regelmatig aan de stok met Mercedes-teambaas Wolff. Nu Horner weg is, mist de Oostenrijker hem. Hij maakt dat gevoel weer eens duidelijk, nu in een interview met Sport Bild: "We hebben persoonlijkheden nodig in deze sport. We hebben een slechterik nodig. Christian was daar altijd goed in, omdat hij zich op zijn gemak voelde in die rol."

Wolff stelt dat Horner heel goed wist hoe hij met de media om moest gaan: "Hij beheerste het spel met de camera's en wist hoe hij dat in zijn voordeel kon gebruiken. Dat ontbreekt nu een beetje, omdat er geen spanning meer is."

Moet Horner een comeback gaan maken?

Horner werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een terugkeer in de Formule 1. Hij zou al contact hebben gezocht met meerdere teams, wat door Haas-teambaas Ayao Komatsu werd bevestigd in Singapore.

Wolff reageert wat terughoudender als hij wordt gevraagd naar een mogelijke comeback van Horner: "Dat is iets wat hij zelf moet beslissen. Ik weet niet of hij het gevoel heeft dat er nog een rekening openstaat en hij zich aan iedereen moet bewijzen. Hij heeft zeker laten zien hoe hij zeges en titels moet behalen. Je kunt zijn successen gewoon niet ontkennen."