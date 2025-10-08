Red Bull Racing ontwikkelt langer door dan McLaren. Dat is te merken aan de recente prestaties van het team, waar Red Bull veel beter presteert dan McLaren. Verstappen eindigt constant boven de twee Mclaren-coureurs.

Laurent Mekies heeft onthuld waarom Red Bull langer doorontwikkelt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het volgende seizoen met nieuwe reglementen. De auto moet dan compleet opnieuw ontworpen worden.

Het perspectief van Red Bull Racing

"Vanuit een Red Bull-perspectief, dus zonder te kijken naar de teams om ons heen, was het heel belangrijk om eerst te zien of er meer performance in dit project zou zitten. Het was belangrijk om dat tot de bodem uit te zoeken en volledig te begrijpen, omdat we het project van volgend jaar zullen aanvliegen - ondanks dat het reglement compleet anders is - met dezelfde tools en met dezelfde methodes", erkent Mekies na afloop van de Grand Prix van Singapore tegenover de internationale media.

"Het is enorm belangrijk dat we met de auto van dit jaar valideren dat onze manier om naar de data te kijken correct is, en ook dat onze manier om de auto te ontwikkelen correct is. Als we op deze manier performance kunnen vinden, dan geeft dat ons namelijk ook het benodigde vertrouwen voor de winter bij het ontwikkelen van de nieuwe auto voor volgend jaar."

De keuze wordt bewust gemaakt bij Red Bull Racing

"Het komt ontegenzeggelijk tegen een bepaalde prijs voor het 2026-project, maar wij denken dat dit de juiste afweging is voor onszelf, volledig los van wat anderen doen", zo eindigt Mekies zijn verhaal over de toekomst van Red Bull.

McLaren is al gestopt met ontwikkelen: "Er is een trend, aangezien wij de ontwikkeling van de 2025-auto nu al een behoorlijke tijd hebben opgegeven, en ons volledig richten op 2026. We hebben in Monza misschien nog wel wat kleine dingetjes gebracht, maar los daarvan ligt de focus bij ons al lange tijd op 2026. We hebben gezien dat sommige tegenstanders updates naar het circuit bleven brengen, en Red Bull is er daar absoluut eentje van", zo vertelde Andrea Stella in Singapore.