Waarom Red Bull nu in staat is om McLaren te verslaan
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 08:48
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull Racing ontwikkelt langer door dan McLaren. Dat is te merken aan de recente prestaties van het team, waar Red Bull veel beter presteert dan McLaren. Verstappen eindigt constant boven de twee Mclaren-coureurs.

Laurent Mekies heeft onthuld waarom Red Bull langer doorontwikkelt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het volgende seizoen met nieuwe reglementen. De auto moet dan compleet opnieuw ontworpen worden.

Het perspectief van Red Bull Racing

"Vanuit een Red Bull-perspectief, dus zonder te kijken naar de teams om ons heen, was het heel belangrijk om eerst te zien of er meer performance in dit project zou zitten. Het was belangrijk om dat tot de bodem uit te zoeken en volledig te begrijpen, omdat we het project van volgend jaar zullen aanvliegen - ondanks dat het reglement compleet anders is - met dezelfde tools en met dezelfde methodes", erkent Mekies na afloop van de Grand Prix van Singapore tegenover de internationale media. 

"Het is enorm belangrijk dat we met de auto van dit jaar valideren dat onze manier om naar de data te kijken correct is, en ook dat onze manier om de auto te ontwikkelen correct is. Als we op deze manier performance kunnen vinden, dan geeft dat ons namelijk ook het benodigde vertrouwen voor de winter bij het ontwikkelen van de nieuwe auto voor volgend jaar."

De keuze wordt bewust gemaakt bij Red Bull Racing

"Het komt ontegenzeggelijk tegen een bepaalde prijs voor het 2026-project, maar wij denken dat dit de juiste afweging is voor onszelf, volledig los van wat anderen doen", zo eindigt Mekies zijn verhaal over de toekomst van Red Bull. 

McLaren is al gestopt met ontwikkelen: "Er is een trend, aangezien wij de ontwikkeling van de 2025-auto nu al een behoorlijke tijd hebben opgegeven, en ons volledig richten op 2026. We hebben in Monza misschien nog wel wat kleine dingetjes gebracht, maar los daarvan ligt de focus bij ons al lange tijd op 2026. We hebben gezien dat sommige tegenstanders updates naar het circuit bleven brengen, en Red Bull is er daar absoluut eentje van", zo vertelde Andrea Stella in Singapore.

Pietje Bell

Posts: 31.401

@Ilmop, hoe verklaar je dan dat ineens de updates de laatste weekenden wel werken en daarvoor heel lang niet?

  • 8 okt 2025 - 09:13
Reacties (5)

Login om te reageren
  • Danimal5981

    Posts: 680

    Ik denk dat het verschil is, dat voor het eerst sinds het aangekondigde vertrek van Adrian Newey (anderhalf jaar terug?), je eindelijk met Laurent Mekies weer een paar prominente ingenieursogen hebt, bovenin de Red Bull Racing organisatie: that's it.

    Na het vertrek van Newey, was het alleen het people management van Horner en toen dat begon te ontrafelen, had je plots én een mindere auto én een niet optimaal functionerend team aan mensen. Nu lijken beide weer in ere hersteld: Verstappen is zichtbaar blijer met zijn wagen en ook hoe het in het team zelf verloopt. Het ene is minstens net zo belangrijk als het andere.

    • 8 okt 2025 - 09:02
    • ILMOP

      Posts: 1.143

      De reden staat letterlijk in de tekst en wel in de laatste alinea. Niets meer en niets minder!

      • 8 okt 2025 - 09:04
    • Danimal5981

      Posts: 680

      Ja, leuk: maar dat is toch een ingenieurskwestie? En dat is wat ik zeg: ik denk dat Horner-Waché tot andere conclusies over doorontwikkeling waren gekomen, dan wat onder leiding van Mekies nu daadwerkelijk gedaan wordt.

      • 8 okt 2025 - 09:12
    • Pietje Bell

      Posts: 31.401

      @Ilmop, hoe verklaar je dan dat ineens de updates de laatste weekenden wel werken en daarvoor heel lang niet?

      • 8 okt 2025 - 09:13
  • gridiron

    Posts: 2.849

    Het is niet omdat ze bij McLaren zijn gestopt met ontwikkeling (wat bij RB ook het geval is) dat ze niks meer op de plank hebben liggen i.f.v. wat er nog komt in het seizoen. Ik denk dat we ze ouden verschieten wat ze op het einde van het jaar in de prullenbak gooien van update's die ze niet hebben gebruikt ondanks de BC.

    • 8 okt 2025 - 12:11

