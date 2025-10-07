In de schaduw van Max Verstappen reed Yuki Tsunoda een tegenvallende race in de straten van Singapore. De Japanner startte buiten de top tien, viel in de eerste ronde ver terug en ging uiteindelijk met lege handen naar huis. Tsunoda baalde vooral van zijn mislukte start.

Na positieve weekenden in Italië en Azerbeidzjan reisde Tsunoda met een goed gevoel af naar Singapore. In de kwalificatie kwam hij niet goed voor de dag, en viel hij al af in Q2. Hij profiteerde van gridstraffen van andere coureurs, en begon de race op de dertiende plaats. Bij de start zakte hij als een baksteen door het veld heen, en wist hij zich uiteindelijk terug te vechten naar de twaalfde plaats.

'Slechtste start uit mijn loopbaan'

Tsunoda baalde als een stekker na afloop van de Grand Prix van Singapore. De Japanner staat onder druk, en sprak zich zuchtend uit bij de internationale media: "Het was waarschijnlijk de slechtste start die ik ooit in mijn leven heb gehad. De start zelf was wel oké, maar daarna kon ik gewoon nergens heen. Elke kans die ik probeerde te grijpen, werd me voor de neus weggekaapt. Het was echt een vreselijke eerste ronde."

"Dat was heel erg jammer, want het tempo was daarna echt heel erg goed. Dus ja, ik weet eerlijk gezegd niet wat ik moet zeggen over die eerste ronde. Het was echt de slechtste start ooit."

Alles op een rijtje zetten

Voor Tsunoda is het een harde klap dat het nu ineens zo slecht ging. Hij gaat op onderzoek uit: "Ik moet zien te achterhalen waarom ik in één ronde snelheid, bandenvoorbereiding en gripgevoel mis. Dat probleem speelt eigenlijk al sinds de vorige race. Ik moet er echt de vinger op zien te leggen. Het is best jammer, want juist de longruns zijn nu heel erg goed. Het is precies de tegenovergestelde situatie van voor Azerbeidzjan. Ik moet nu alles op een rijtje zetten. Als dat lukt, komt het vanzelf goed."