Red Bull ontvangt felle kritiek en wordt beschuldigd van mismanagement

  • Gepubliceerd op 06 okt 2025 17:22
  • comments 13
  • Door: Jesse Jansen

Yuki Tsunoda sneuvelt ook als teamgenoot van Max Verstappen en is hiermee al de zesde teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Ook Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez en Liam Lawson hebben het niet gered als teamgenoot van de Nederlander. 

Volgens Christijan Albers ligt dit deels aan Red Bull Racing en niet alleen maar aan Yuki Tsunoda. De Japanner onderpresteert flink en staat momenteel op de gedeelde zestiende plek met Pierre Gasly. 

Het is mismanagement

Volgens Albers krijgen de coureurs niet de kans om zich fatsoenlijk aan te passen in de Red Bull: "Ik vind dat bij Red Bull echt mismanagement is geweest", zo stelt hij bij De Telegraaf. "Met die coureurs continu erin te zetten. Dat vind ik jammer. Ik geloof niet dat Tsunoda zo langzaam is. Het heeft altijd te maken met meerdere factoren. Het is makkelijk te zeggen vanaf de zijlijn, voor mensen die nooit in een F1-auto hebben gezeten."

"De realiteit is dat je eraan moet wennen en de auto moet je liggen. Als je Max ziet rijden, dat is ongekend. Hoe hij met een auto kan rijden, dat is best wel een aparte manier. Daar moet je een coureur naast zien te vinden die dezelfde rijstijl heeft. Daar moet je naar kijken en blijkbaar hebben ze die continu niet gevonden."

Red Bull verbetert

Toch verbeteren de prestaties bij Red Bull Racing wel. Max Verstappen heeft in de afgelopen vier races maar liefst twee keer gewonnen en is twee keer als tweede geëindigd. Ook Yuki Tsunoda heeft twee keer punten gehaald, met als hoogtepunt de zesde plaats in Azerbeidzjan.

Toch staat de Japanner maar op de zestiende plaats met twintig punten. Dat geeft een vertekend beeld, aangezien Verstappen derde staat met maar liefst 273 punten. Het verschil van 253 punten is té groot. De kans is dus aannemelijk dat Tsunoda volgend seizoen niet meer voor Red Bull rijdt.

Larry Perkins

Posts: 60.452

Albers: "In mijn tijd als teambaas pakte ik de zaken veel beter aan, dat waren dan ook twee fantastische dagen..."

  • 27
  • 6 okt 2025 - 17:36
F1 Nieuws Max Verstappen Christijan Albers Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (13)

  • TheStijg

    Posts: 3.992

    Waarom een "vertekend beeld"?

    "Toch staat de Japanner maar op de zestiende plaats met twintig punten. Dat geeft een vertekend beeld, [etc]"

    • + 3
    • 6 okt 2025 - 17:35
    • Mick34

      Posts: 1.250

      Nou, het zit zo. Als je je ogen een beetje dichtknijpt a la Tsunoda, dan lijkt het net of hij 200 punten heeft i.p.v. 20.

      • + 6
      • 6 okt 2025 - 17:49
    • nr 76

      Posts: 6.995

      En als je zelf wat kleiner bent, lijkt het alsof je veel hoger ol ranglijst staat als je ervoor staat.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 20:07
  • Larry Perkins

    Posts: 60.452

    Albers: "In mijn tijd als teambaas pakte ik de zaken veel beter aan, dat waren dan ook twee fantastische dagen..."

    • + 27
    • 6 okt 2025 - 17:36
    • jd2000

      Posts: 7.334

      Ja dat was een toppertje hoor, voormalige F1 legende Albers....

      • + 7
      • 6 okt 2025 - 17:54
    • skibeest

      Posts: 1.900

      Twee dagen???? Dat is vier maal zoveel als ik dacht dat het was

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 22:13
  • jd2000

    Posts: 7.334

    Wat een gezwets van voormalig Mercedes protege Albers. Behalve Lawson hebben alle rijders die naast Verstappen hebben gezeten voldoende tijd gehad. Iedere racer die in de F1 komt is geen pannekoek en kan een potje sturen. Leercurve van Yuki is op z'n zachts uitgedrukt verdomd matig. Kan RB niks aan doen.

    • + 3
    • 6 okt 2025 - 17:36
    • HarryLam

      Posts: 4.908

      Nou lijkt mij het team van Yuki ook een stelletje knoeiers, slechte strategie en vaak te laat naar buiten bij de quali.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 17:50
    • snailer

      Posts: 30.043

      Kan wel zijn. Vorige week, toen Tsunoda het zo goed deed was hij een seconde langzamer dan Verstappen. Nu 1.1 seconde. Dat heeft niets te maken met het moment. Dat is consistent er vrij ver achter.
      Er is op het moment propaganda aan de gang op Tsunoda van zwak presterende naar erg goed presterend aan te praten.
      Mekies heb ik na Singapore dit horen zeggen: D rijders deden het erg goed.

      Tsunoda moet een auto worden gegeven die volgzaam is baar de stuur input. Hij is amper met tools bezig bij de race. Verstappen verandert zelfs via de tools tussen bochten in een combi van bochten.
      Hij kan niet halen met het team tot een perfecte afstelling komen.
      Daarom en ik roep het al het hele jaar, geef hem een makkelijk te besturen auto en hij staat binnen de 6 tiende. Nog veel te veel, maar daar zal hij meestal mee in Q3 komen. En somt dichter naar het podium.

      De RB is wel een eenvoudig te besturen auto.

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 18:22
    • Pietje Bell

      Posts: 31.385

      Yuki had dit weekend wweer de updates nit op de wagen die Max had gekregen. Max vertelde dat dat de wagen behoorlijk had verbeterd.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 18:24
    • snailer

      Posts: 30.043

      Een update maakt hooguit 0.15 uit over een ronde, pietje. Tsunoda zat er 1.1 achter. I het nog steeds bijna een seconde.

      Je kan alles wel op de updates gooien. Maar kijk gewoon eens naar onboards en vergelijk die met Verstappen. dan zie je dat Tsunoda amper de rijder tools gebruikt en Verstappen bijna voor en na elke bocht.

      • + 6
      • 6 okt 2025 - 19:10
  • snailer

    Posts: 30.043

    Ze bedoelen zeker ViaPlay?

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 18:15
  • Rimmer

    Posts: 12.834

    F1 of niet. Harde wereld of niet. Het zijn wel mensen, jongens met een droom waar ze hun hele leven keihard voor gewerkt hebben.
    1 keer is pech. 2 keer is toeval maar bin 3 keer begint zich een patroon af te tekenen.
    RBR, in de vorm van Marko, is gewoon geen goede leerschool. Ik ben het met Albers eens. Je hoeft niet zo met mensen om te gaan, ook niet als je keiharde verwachtingen en eisen op tafel legt hoeft het niet zo te gaan. Het kan ook met meer compassie en meer gevoel. Ik mis heden ten dage mannen als Schumacher en Senna. 100% zeker dat zij zich vandaag de dag als oude rot hadden uitgesproken over deze gang van zaken en 100% zeker dat mensen over hun woorden nagedacht hadden.
    Ik kan Marko tot zekere hoogte begrijpen. Ik kan hem ook waarderen voor de kansen en steun die hij Max heeft gegeven en ik begrijp ook de loyaliteit die Max jegens hem voelt maar ik zie hem niet als heilige. Als ik beroepsmatig met hem te maken zou hebben dan hadden we snoeiharde ruzie gehad en had ik hem menigmaal onderuit de pan gegeven met dezelfde eerlijkheid en duidelijkheid die hij altijd pretendeert te hebben.
    Er is in deze wereld ook nog zoiets als fatsoen en respect en Marko overschrijdt deze grenzen nog wel eens onder het mom van “topsport”. Maar zo werkt het niet. Onderaan de streep is topsport ook gewoon alleen maar sport. Meer niet. Niet doen alsof andere dingen in het leven niet belangrijk zij. en alleen winnen telt. Zo werkt het niet maar dat laatste snapt Marko maar niet en dat is het grote manco in het RBR opleiding traject.
    Als je zoveel jonge talenten bij het vuil gooit als mislukking dan moet je misschien ook eens naar jezelf kijken maar dat doet Marko niet en dat is een hele lelijke kant van hem.

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 19:38

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
