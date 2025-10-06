Red Bull ontvangt felle kritiek en wordt beschuldigd van mismanagement

Yuki Tsunoda sneuvelt ook als teamgenoot van Max Verstappen en is hiermee al de zesde teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Ook Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez en Liam Lawson hebben het niet gered als teamgenoot van de Nederlander.

Volgens Christijan Albers ligt dit deels aan Red Bull Racing en niet alleen maar aan Yuki Tsunoda. De Japanner onderpresteert flink en staat momenteel op de gedeelde zestiende plek met Pierre Gasly.

Het is mismanagement

Volgens Albers krijgen de coureurs niet de kans om zich fatsoenlijk aan te passen in de Red Bull: "Ik vind dat bij Red Bull echt mismanagement is geweest", zo stelt hij bij De Telegraaf. "Met die coureurs continu erin te zetten. Dat vind ik jammer. Ik geloof niet dat Tsunoda zo langzaam is. Het heeft altijd te maken met meerdere factoren. Het is makkelijk te zeggen vanaf de zijlijn, voor mensen die nooit in een F1-auto hebben gezeten."

"De realiteit is dat je eraan moet wennen en de auto moet je liggen. Als je Max ziet rijden, dat is ongekend. Hoe hij met een auto kan rijden, dat is best wel een aparte manier. Daar moet je een coureur naast zien te vinden die dezelfde rijstijl heeft. Daar moet je naar kijken en blijkbaar hebben ze die continu niet gevonden."

Red Bull verbetert

Toch verbeteren de prestaties bij Red Bull Racing wel. Max Verstappen heeft in de afgelopen vier races maar liefst twee keer gewonnen en is twee keer als tweede geëindigd. Ook Yuki Tsunoda heeft twee keer punten gehaald, met als hoogtepunt de zesde plaats in Azerbeidzjan.

Toch staat de Japanner maar op de zestiende plaats met twintig punten. Dat geeft een vertekend beeld, aangezien Verstappen derde staat met maar liefst 273 punten. Het verschil van 253 punten is té groot. De kans is dus aannemelijk dat Tsunoda volgend seizoen niet meer voor Red Bull rijdt.