Verbazing bij Verstappen na incident met Norris: "Hebben we elkaar geraakt?"

Lando Norris zorgde voor controverse, toen hij bij de start van de Grand Prix van Singapore eerst de auto van Max Verstappen raakte, en daarna die van teamgenoot Oscar Piastri. Verstapen had echter niets gemerkt van de touché met Norris.

Lando Norris zei na de race dat hij de band van Verstappen lek wilde rijden. Natuurlijk was dit een grapje, maar Max Verstappen had echt geen idee waar dit over ging. De Nederlander eindigde als tweede, voor de McLaren-coureur.

'De auto voelde oké'

Sky Sports vroeg Verstappen na afloop naar de touché met Norris in de openingsronde. De Nederlander antwoordde verbaasd met: "Ik heb geen idee. Hebben we elkaar geraakt?" Verstappen had niet het gevoel dat hij langzamer ging door het contact dat er was met Lando Norris: "Ik heb geen idee. Ik heb niets gevoeld."

Max Verstappen eindigde de Grand Prix van Singapore maar vlak voor Lando Norris. Bijna de gehele race zat Lando Norris in de DRS van Verstappen. Ook eindigde de Brit binnen een seconde van de Red Bull Racing-coureur. Het verschil tussen de twee coureurs was 0,636 seconde.

Verschil in ranglijst

Het verschil tussen Max Verstappen en Lando Norris wordt steeds kleiner. Sinds de zomerstop is Lando Norris niet boven Max Verstappen geëindigd. Verstappen is twee keer tweede geworden en twee keer eerste. Lando Norris heeft maar een keer de tweede positie gehaald en viel ook nog eens uit. Het verschil was enorm klein in Singapore.

Momenteel verschillen de twee coureurs 39 punten van elkaar. Dat betekent dat Max Verstappen nog altijd boven Lando Norris kan eindigen in het wereldkampioenschap. Beide coureurs kunnen nog wereldkampioen worden, mede doordat ze allebei boven Oscar Piastri zijn geëindigd. Toch moet het verschil groter voor Verstappen. De Nederlander moet gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend inlopen op Oscar Piastri. Lando Norris gemiddeld vier punten per Grand Prix om boven zijn teamgenoot te staan.