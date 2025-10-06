user icon
icon

Verbazing bij Verstappen na incident met Norris: "Hebben we elkaar geraakt?"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verbazing bij Verstappen na incident met Norris: "Hebben we elkaar geraakt?"
  • Gepubliceerd op 06 okt 2025 18:46
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Lando Norris zorgde voor controverse, toen hij bij de start van de Grand Prix van Singapore eerst de auto van Max Verstappen raakte, en daarna die van teamgenoot Oscar Piastri. Verstapen had echter niets gemerkt van de touché met Norris.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Lando Norris zei na de race dat hij de band van Verstappen lek wilde rijden. Natuurlijk was dit een grapje, maar Max Verstappen had echt geen idee waar dit over ging. De Nederlander eindigde als tweede, voor de McLaren-coureur. 

'De auto voelde oké'

Sky Sports vroeg Verstappen na afloop naar de touché met Norris in de openingsronde. De Nederlander antwoordde verbaasd met: "Ik heb geen idee. Hebben we elkaar geraakt?" Verstappen had niet het gevoel dat hij langzamer ging door het contact dat er was met Lando Norris: "Ik heb geen idee. Ik heb niets gevoeld."

Max Verstappen eindigde de Grand Prix van Singapore maar vlak voor Lando Norris. Bijna de gehele race zat Lando Norris in de DRS van Verstappen. Ook eindigde de Brit binnen een seconde van de Red Bull Racing-coureur. Het verschil tussen de twee coureurs was 0,636 seconde.

Verschil in ranglijst 

Het verschil tussen Max Verstappen en Lando Norris wordt steeds kleiner. Sinds de zomerstop is Lando Norris niet boven Max Verstappen geëindigd. Verstappen is twee keer tweede geworden en twee keer eerste. Lando Norris heeft maar een keer de tweede positie gehaald en viel ook nog eens uit. Het verschil was enorm klein in Singapore. 

Momenteel verschillen de twee coureurs 39 punten van elkaar. Dat betekent dat Max Verstappen nog altijd boven Lando Norris kan eindigen in het wereldkampioenschap. Beide coureurs kunnen nog wereldkampioen worden, mede doordat ze allebei boven Oscar Piastri zijn geëindigd. Toch moet het verschil groter voor Verstappen. De Nederlander moet gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend inlopen op Oscar Piastri. Lando Norris gemiddeld vier punten per Grand Prix om boven zijn teamgenoot te staan.

Pietje Bell

Posts: 31.385

Tuuuuurlijk, een braketest met de kans dat Norris Max zijn wagen zou beschadigen.

  • 2
  • 6 okt 2025 - 19:47
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 156

    Max had wel schade aan de diffuser daarom was de auto niet goed

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 19:02
  • monzaron

    Posts: 601

    Gister deze reactie gezien op tv, Verstappen meende het ook nog, ‘heb niets gevoeld’ 😁 en de beelden geven toch een beeld dat ie geraakt was 🧐 dacht dat ie daar een probleem op liep en langzamer op rood ging als verwacht , dat bleek achteraf niet het geval te zijn In de verdere verloop van de race

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 19:09
  • hupholland

    Posts: 9.270

    leek wel een klein braketestje van Verstappen. Of hij had gewoon een hele slechte 3e bocht

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 19:30
    • Pietje Bell

      Posts: 31.385

      Tuuuuurlijk, een braketest met de kans dat Norris Max zijn wagen zou beschadigen.

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 19:47
    • hupholland

      Posts: 9.270

      ja, ik kan het verder ook niet verklaren, vandaar dat ik het woord 'leek' gebruik. Maar hij staat echt bijna stil op de apex. Russell loopt echt zienderogen bij m weg en achter m moeten ze harder dan verwacht op de rem. En dat hij achteraf zo verbaasd reageert vind ik nog het opmerkelijkste, Verstappen ontgaat normaal niks.
      En voor de duidelijkheid, als dit idd bedoeld was om de McLarens een beetje dwars te zitten dan vindt ik het wel redelijk briljant. Voor hetzelfde geld komt er nog een Mercedes of Ferrari bij Norris en/of Piastri voorbij. Ff de boel ophouden aan de binnenkant en vervolgens snel de buitenkant verdedigen.
      Andere optie is dat het gewoon een hele slechte bocht was van Verstappen, terwijl hij toch op de rode band stond.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 20:22
  • Larry Perkins

    Posts: 60.451

    Uit schuldgevoel heeft Norris Verstappen ook niet ingehaald en bleef hij de hele race vlak achter Max rijden zodat Lando het hem kon doorgeven als er iets nog meer kapot zou gaan aan de RB21...
    That's what friends are for!

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 19:48
    • Larry Perkins

      Posts: 60.451

      https://youtu.be/HyTpu6BmE88

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 19:49
    • nr 76

      Posts: 6.995

      NotOscar keek wel uit, want hij staat in het boekje van Max genoteerd...

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 20:00
  • schwantz34

    Posts: 40.978

    Max is klappers van 53G gewend, dus is het geen wonder dat hij dat ieniemini kusje van Lando op zijn achterste niet heeft gevoeld....

    • + 2
    • 6 okt 2025 - 20:50

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar