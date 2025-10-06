user icon
McLaren vertelt de waarheid over Piastri: Negeerde hij Brown met opzet?
  • Gepubliceerd op 06 okt 2025 14:47
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri kende afgelopen weekend geen prettige Grand Prix van Singapore. De Australiër werd bij de start aangetikt door zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, en dat zorgde voor veel frustratie. McLaren wilde niet ingrijpen, en Piastri leek na afloop de stekker uit zijn boordradio te trekken tijdens een praatje van Zak Brown. McLaren stelt dat de vork anders in de steel steekt.

Piastri startte de Grand Prix van Singapore op de derde plaats. Hij werd bij de start direct ingehaald door zijn teamgenoot Lando Norris, die ook Max Verstappen wilde aanvallen. Dit mislukte, en hij raakte het achterwiel van de auto van Verstappen. Norris stuiterde hierdoor terug, en raakte de wagen van Piastri op de voorband. Dit kostte Piastri veel tijd, en hij vroeg zijn team om in te grijpen.

Negeerde Piastri zijn baas?

De hoge heren van McLaren gingen in conclaaf, maar ze gaven Piastri geen gelijk. De Australische leider van het wereldkampioenschap was daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee, en na afloop droop de frustratie van zijn gezicht af. McLaren kroonde zich tevens tot constructeurskampioen, en toen Piastri in het parc fermé arriveerde, richtte CEO Zak Brown zich via de boordradio tot Piastri. Terwijl Brown bezig was met een dankwoordje, trok Piastri de stekker uit zijn radio.

McLaren verduidelijkt de zaak

De beelden van het moment gingen als een lopend vuurtje het internet over. Het leek erop dat Piastri er helemaal klaar mee was, en dat hij even met rust wilde worden gelaten. Tegenover De Telegraaf geeft een woordvoerder van McLaren toelichting over het moment. Volgens de Britse renstal lopen de beelden en het geluid van de boordradio niet synchroon. Het team stelt dat Piastri de woorden van Brown nooit zou hebben gehoord. Op het moment dat de Amerikaanse CEO zich op de boordradio meldde, was Piastri al uitgestapt.

vroegerwasallesbeter

Posts: 5

bullshit mclaren, ik heb de beelden terug gekeken (onboard piastri kanaal) en hij trekt toch echt de kabel los als zakhooi tegen hem begint te praten. (1u 51min 50sec) op f1 tv pro kan je dit zelf ook zien. dus mclaren moet niet liegen. het is gewoon waar. norris moet wdc worden das zo klaar als ... [Lees verder]

  • 11
  • 6 okt 2025 - 14:58
F1 Nieuws Zak Brown Oscar Piastri McLaren GP Singapore 2025

Reacties (17)

Login om te reageren
  • vroegerwasallesbeter

    Posts: 5

    bullshit mclaren, ik heb de beelden terug gekeken (onboard piastri kanaal) en hij trekt toch echt de kabel los als zakhooi tegen hem begint te praten. (1u 51min 50sec) op f1 tv pro kan je dit zelf ook zien. dus mclaren moet niet liegen. het is gewoon waar. norris moet wdc worden das zo klaar als een klontje.

    • + 11
    • 6 okt 2025 - 14:58
    • Damon Hill

      Posts: 19.362

      Ah, vandaar dat ze vorig jaar in Hongarije Piastri lieten winnen terwijl nu net Norris die punten keihard nodig had om nog kans te houden op de titel. Dus die theorie kan ook meteen weer de prullenbak in.

      Last een van een selectief geheugen zeker? Want dat Piastri vorig jaar in Hongarije mocht winnen, daar hoor ik mensen zoals jij niet meer over.

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 15:36
    • da_bartman

      Posts: 6.166

      Vorig jaar in Hongarije was gewoon het rechtzetten van een blunder eerste klas van McLaren. Piastri reed aan de leiding en ze riepen Norris als eerste naar binnen voor de pitstop. Tot dat punt was Piastri ook verreweg het snelst in de race. En ze hebben er echt niets van geleerd bij McL. Ook in Singapore had het weer mis kunnen gaan . Die mensen aan de pitmuur bij McL hadden geluk dat Norris na een "ja" toch maar een "nee" gaf op hun vraag.

      • + 4
      • 6 okt 2025 - 15:52
    • Damon Hill

      Posts: 19.362

      @Da Bartman,
      Maar dat was dus het gekke. Voor de constructeurs maakte het vorig jaar in Hongarije niet uit, het zou sowieso een 1-2 worden. Maar voor de stand bij de coureurs had Norris die extra 7 punten echt nodig om iets meer aansluiting bij Max te vinden. Nu werd Max uiteindelijk alsnog vrij ruim kampioen, maar het had zomaar kunnen gebeuren dat Norris aan het einde van vorig jaar die 7 punten keihard nodig had gehad. Ik vond het in alle opzichten een hele rare keuze om Piastri toen te laten winnen.

      • + 5
      • 6 okt 2025 - 16:09
    • Kubica

      Posts: 5.614

      @Damon, het is simpel. Aan het begin van dit seizoen heeft Zak verklaard dat dit het begin is van de Lando Era. En hij wil later niet moeten toegeven dat hij ernaast zat, dus wordt er nu alles aan gedaan zodat Zak gelijk krijgt.

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 16:44
    • MustFeed

      Posts: 10.260

      @Damon Hill
      Ik denk dat je het meer moet zien vanuit het perspectief dat McLaren meer waarde zag in het bewaren van de vrede. Ook met het oog op de kampioenschapskansen van Norris.

      Hongarije was de eerste overwinning van Piastri.
      Als je hem die overwinning ontneemt gaat Piastri geen teamorders opvolgen als ze hem de rest van het jaar nodig hebben om Norris te helpen.

      Het is dus niet in alle opzichten een rare keuze.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 17:14
    • iOosterbaan

      Posts: 2.043

      Het McLaren verhaal klopt denk ik niet nee, het is namelijk juist andersom....de beelden komen later dan het radio bericht echt binnenkwam. Dus kans is groot dat Piastri hem wel gehoord heeft. Maar niet antwoordde en toen trok hij de kabel eruit want Brown was wel ineens weg, niet omdat hij ophield met praten.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 17:36
    • gridiron

      Posts: 2.843

      En beide de FOM durven ze niet om beelden en geluid te mixen om sensatie te creeëren.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 18:04
  • Kubica

    Posts: 5.614

    McLaren vertelt McLaren's waarheid. De echte waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden.

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 15:00
  • NicoS

    Posts: 19.461

    McLaren probeert het natuurlijk glad te strijken, maar hun verhaal klopt niet.

    • + 5
    • 6 okt 2025 - 15:09
    • Larry Perkins

      Posts: 60.447

      Zak Brown gladstrijken... Heb je ff?

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 15:13
    • NicoS

      Posts: 19.461

      Dat zal inderdaad een lastige klus worden @Larry….;)

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 15:14
  • Larry Perkins

    Posts: 60.447

    Piastri wist dat die Zak nog op de radio kon komen en is sneller dan ooit tevoren uitgestapt...

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 15:11
  • Damon Hill

    Posts: 19.362

    McLaren zelf moet gewoon stoppen met die onzin.

    Eerst vorig jaar in Hongarije lieten ze Piastri winnen, terwijl nota bene Norris de punten beter kon gebruiken.
    En dit jaar in Monza hadden ze Piastri gewoon tweede moeten laten worden, en niet Norris die plek terug moeten geven.

    Door hun eigen rare regeltjes zetten ze feitelijk de coureurs tegen elkaar op, en voelt de volkomen legitieme inhaalactie van Norris op Piastri als een soort olie op het vuur.

    Verder... als Piastri kampioen wil worden moet hij het helemaal zelf doen. Hij heeft de auto én hij heeft de voorsprong. Kom die titel maar halen en vecht er maar voor. Wat wil je anders? Naar een ander team? Waarheen dan? Je zit goed waar je zit. Schouders eronder man.

    • + 3
    • 6 okt 2025 - 15:39
    • Paulie

      Posts: 4.638

      McLaren is echt zo'n team wat bij ieder akkefietje de regie in handen moet nemen ipv die jongens het gewoon op de baan laten uitvechten.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 16:12
  • OrangeArrows

    Posts: 3.275

    Zie Piastri na 2026 vertrekken bij McLaren.

    • + 5
    • 6 okt 2025 - 16:11
    • Kubica

      Posts: 5.614

      Als het zo doorgaat wel ja. En geef hem eens ongelijk.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 16:45

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

