McLaren vertelt de waarheid over Piastri: Negeerde hij Brown met opzet?

Oscar Piastri kende afgelopen weekend geen prettige Grand Prix van Singapore. De Australiër werd bij de start aangetikt door zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, en dat zorgde voor veel frustratie. McLaren wilde niet ingrijpen, en Piastri leek na afloop de stekker uit zijn boordradio te trekken tijdens een praatje van Zak Brown. McLaren stelt dat de vork anders in de steel steekt.

Piastri startte de Grand Prix van Singapore op de derde plaats. Hij werd bij de start direct ingehaald door zijn teamgenoot Lando Norris, die ook Max Verstappen wilde aanvallen. Dit mislukte, en hij raakte het achterwiel van de auto van Verstappen. Norris stuiterde hierdoor terug, en raakte de wagen van Piastri op de voorband. Dit kostte Piastri veel tijd, en hij vroeg zijn team om in te grijpen.

Negeerde Piastri zijn baas?

De hoge heren van McLaren gingen in conclaaf, maar ze gaven Piastri geen gelijk. De Australische leider van het wereldkampioenschap was daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee, en na afloop droop de frustratie van zijn gezicht af. McLaren kroonde zich tevens tot constructeurskampioen, en toen Piastri in het parc fermé arriveerde, richtte CEO Zak Brown zich via de boordradio tot Piastri. Terwijl Brown bezig was met een dankwoordje, trok Piastri de stekker uit zijn radio.

McLaren verduidelijkt de zaak

De beelden van het moment gingen als een lopend vuurtje het internet over. Het leek erop dat Piastri er helemaal klaar mee was, en dat hij even met rust wilde worden gelaten. Tegenover De Telegraaf geeft een woordvoerder van McLaren toelichting over het moment. Volgens de Britse renstal lopen de beelden en het geluid van de boordradio niet synchroon. Het team stelt dat Piastri de woorden van Brown nooit zou hebben gehoord. Op het moment dat de Amerikaanse CEO zich op de boordradio meldde, was Piastri al uitgestapt.