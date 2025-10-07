user icon
Britse media verwachten vuurwerk bij McLaren na interne clash
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 08:48
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Lando Norris en Oscar Piastri kwamen met elkaar in contact tijdens de Grand Prix van Singapore. Oscar Piastri was hier de pineut van en was niet tevreden met de handelingen van zijn teamgenoot. Lando Norris hoefde zijn plaats niet terug te geven aan Oscar Piastri. De Engelse media verwacht vuurwerk.

In Italië beleefde Lando Norris een slechte pitstop. De Brit mocht daarna teamgenoot Oscar Piastri zomaar passeren. Nu was dat andersom niet het geval. Het leidde tot irritatie bij Piastri. 

Piastri is de verliezende coureur

De Britse omroep BBC schrijft: "Het incident dreigt de harmonie te verstoren die McLaren tot nu toe door zorgvuldig, doordacht en open management tussen de twee coureurs heeft weten te behouden. De Australiër is dit jaar al in minstens twee controversiële situaties de verliezende coureur geweest."

De Daily Mail is het met de BBC eens: "McLaren is tijdens de Grand Prix van Singapore gekroond tot F1-constructeurskampioen, op een dag waarop de teamharmonie volledig verdween toen een woedende Oscar Piastri Lando Norris beschuldigde van 'oneerlijk' rijden. Maar hoe zou dit drama Piastri’s aanpak voor de rest van het seizoen kunnen beïnvloeden? Hij klonk namelijk een stuk meer ontregeld dan toen McLaren hem in Monza opdroeg om een plek terug te geven aan Norris, nadat de Brit een slechte pitstop had gehad."

Hoe is de huidige relatie tussen Norris en Piastri?

"Het grootste deel van de discussie na afloop draaide om de relatie tussen Norris en Piastri, die steeds meer onder druk komt te staan na een ruzie over teamorders in Monza vorige maand – waar Piastri werd opgedragen zijn plaats terug te geven aan Norris na een mislukte pitstop van McLaren – en nu dit laatste incident. Voorlopig houdt McLaren de zaken nog onder controle."

"Maar je kunt je goed voorstellen dat zijn manager, Mark Webber – die altijd het gevoel had dat hij bij Red Bull het onderspit dolf – achter de schermen hard zal lobbyen. Het belooft een interessant seizoenseinde te worden", zo denkt The Telegraph.

John6

Posts: 11.085

Het gaat nu pas leuk worden tussen Lando en Oscar, voor de kijkers worden dat nog 6 leuke races, + 3 sprintraces,.

Als ze het tenminste eens normaal in beeld kunnen brengen, waar de actie is laten ze niet zien, was in Singapore ook weer een drama.

  • 2
  • 7 okt 2025 - 09:25
Reacties (2)

