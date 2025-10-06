'Horner voorkomt rechtszaak en treft miljoenenschikking met oud-werkneemster'

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner kan de rel over vermeend grensoverschrijdend gedrag definitief achter zich houden. Begin 2024 werd er een onderzoek geopend naar Horner, die door een medewerkster werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De zaak is nu ten einde gekomen, want er is een schikking getroffen.

Horner was begin 2024 het middelpunt van een enorme rel. Hij werd door een medewerkster van Red Bull beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en zijn positie kwam in gevaar. Red Bull startte een intern onderzoek, en vlak voor het seizoen werd Horner vrijgesproken. De medewerkster werd even later op non-actief gesteld en ontslagen door Red Bull. Ze liet het er niet bij zitten, en spande een zaak aan bij de Britse arbeidsrechter. Deze zou in januari 2026 worden gehouden.

Horner treft schikking

Volgens De Telegraaf is die zaak nu van de baan. De krant meldt dat er een schikking is getroffen en dat de door de voormalig werkneemster aangespannen rechtszaak nu van de baan. Als de zaak was doorgegaan, zouden alle details weer omhoog worden gehaald. De Britse pers mocht daar overigens geen verslag van doen, omdat er een Reporting Restriction Order was afgegeven.

De Telegraaf stelt dat het onduidelijk is hoeveel geld er is gemoeid met de schikking tussen het kamp Horner en de oud-werkneemster van Red Bull. Naar verluidt gaat het om enkele miljoenen euro's. De Telegraaf stelt dat de vrouw in de afgelopen jaren ook een flink bedrag aan advocaatkosten moest ophoesten.

Red Bull-tijdperk definitief ten einde

Voor Horner is er nu een definitief einde gekomen aan zijn Red Bull-tijd. Enkele weken geleden werd er een deal gesloten met het team over een afkoopsom, waardoor hij weer kan terugkeren in de Formule 1. Als hij terugkeert, dan kan hij de werkneemster die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag weer tegenkomen. Ze is tegenwoordig werkzaam bij het team van Cadillac.