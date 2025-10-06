user icon
'Horner voorkomt rechtszaak en treft miljoenenschikking met oud-werkneemster'
  • Gepubliceerd op 06 okt 2025 12:05
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner kan de rel over vermeend grensoverschrijdend gedrag definitief achter zich houden. Begin 2024 werd er een onderzoek geopend naar Horner, die door een medewerkster werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De zaak is nu ten einde gekomen, want er is een schikking getroffen.

Horner was begin 2024 het middelpunt van een enorme rel. Hij werd door een medewerkster van Red Bull beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en zijn positie kwam in gevaar. Red Bull startte een intern onderzoek, en vlak voor het seizoen werd Horner vrijgesproken. De medewerkster werd even later op non-actief gesteld en ontslagen door Red Bull. Ze liet het er niet bij zitten, en spande een zaak aan bij de Britse arbeidsrechter. Deze zou in januari 2026 worden gehouden.

Horner treft schikking

Volgens De Telegraaf is die zaak nu van de baan. De krant meldt dat er een schikking is getroffen en dat de door de voormalig werkneemster aangespannen rechtszaak nu van de baan. Als de zaak was doorgegaan, zouden alle details weer omhoog worden gehaald. De Britse pers mocht daar overigens geen verslag van doen, omdat er een Reporting Restriction Order was afgegeven.

De Telegraaf stelt dat het onduidelijk is hoeveel geld er is gemoeid met de schikking tussen het kamp Horner en de oud-werkneemster van Red Bull. Naar verluidt gaat het om enkele miljoenen euro's. De Telegraaf stelt dat de vrouw in de afgelopen jaren ook een flink bedrag aan advocaatkosten moest ophoesten.

Red Bull-tijdperk definitief ten einde

Voor Horner is er nu een definitief einde gekomen aan zijn Red Bull-tijd. Enkele weken geleden werd er een deal gesloten met het team over een afkoopsom, waardoor hij weer kan terugkeren in de Formule 1. Als hij terugkeert, dan kan hij de werkneemster die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag weer tegenkomen. Ze is tegenwoordig werkzaam bij het team van Cadillac.

Posts: 363

De volgende keer dat je een dickpick stuurt zou ik het bij een pasfoto van je gezicht houden, dat geeft meer lol dan dat kleine worstje dat er anders op staat, veel goedkoper ook trouwens

  • 1
  • 6 okt 2025 - 12:19
Reacties (4)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.481

    Met terugwerkende kracht nog 'n paar miljoen munten in de kontzak proppen....je kan het slechter treffen.

    Dat gezegd hebbende....ik hoop dat al die vrouwen waar ik 'n dickpick naar gestuurd heb dit niet lezen...... alhoewel, van 'n kale kikker kun je geen veren plukken toch?

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 12:10
    • @

      Posts: 363

      De volgende keer dat je een dickpick stuurt zou ik het bij een pasfoto van je gezicht houden, dat geeft meer lol dan dat kleine worstje dat er anders op staat, veel goedkoper ook trouwens

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 12:19
    • jd2000

      Posts: 7.328

      Vraag me af of een afbeelding van een belegen knakworstje wel voor een dickpic wordt aangezien?

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 12:24
    • Skoda F1

      Posts: 387

      Oke was dat een dickpic! Tante Nel dacht..Waarom stuurt ouw nou een foto van een kale kikker zonder veren?

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 12:31

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

