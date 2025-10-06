McLaren schrijft F1-geschiedenis met waanzinnige nieuwe titel

Het team van McLaren veroverde afgelopen weekend de constructeurstitel in de Formule 1. Ze hadden genoeg aan de derde en vierde plaats van Lando Norris en Oscar Piastri om de titel mee naar huis te nemen. Het is een historische titel, en ze treden in de voetsporen van Ferrari.

McLaren is al het hele seizoen de sterkste in de Formule 1. Voor de zomerstop werden Norris en Piastri slechts drie keer verslagen, en stonden ze vaker wel dan niet op het podium. Ze verdeelden de zeges, en ze leken af te stevenen op een onderling duel voor de titel. Na de zomerstop kreeg McLaren het zwaarder, waardoor Max Verstappen zich nu kan mengen in het gevecht om de titel.

Enorme voorsprong

In het constructeurskampioenschap had McLaren echter een enorme voorsprong op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing. Met nog zes raceweekenden te gaan is McLaren al constructeurskampioen, en daarmee delen ze het record voor de vroegste titel bij de teams. Het laat zien hoe sterk ze hebben gepresteerd, en het feestje dat ze vierden in Singapore was dan ook meer dan terecht.

In de voetsporen van Ferrari

Voor McLaren was het hun tiende constructeurstitel uit hun bestaan. In 1974 werden ze voor het eerst constructeurskampioen, waarna er titels volgden in 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 en 2024. Voor McLaren is het dan ook een titel met eeuwigheidswaarde, en de mijlpaal van tien titels is iets unieks.

Na Ferrari is McLaren namelijk het tweede team in de geschiedenis van de Formule 1 die dit voor elkaar krijgt. McLaren heeft tevens de tweede plaats in het lijstje van de meeste constructeurstitels in de Formule 1 overgekomen van Williams. De Britse renstal staat op negen titels.

Meeste constructeurstitels in de Formule 1:

1. Ferrari - 16 titels

2. McLaren - 10 titels

3. Williams - 9 titels

4. Mercedes - 8 titels

5. Lotus - 7 titels