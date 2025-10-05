FIA grijpt in: Hamilton verliest plek aan Alonso door milde tijdstraf

Lewis Hamilton heeft een tijdstraf ontvangen na afloop van de Grand Prix van Singapore. De zevenvoudig wereldkampioen moest zich melden nadat hij in de slotfase meerdere bochten had afgesneden. Hij kampte met remproblemen, en krijgt nu een tijdstraf van vijf seconden.

Hamilton kampte in de laatste rondjes van de Grand Prix van Singapore met de nodige remproblemen. Hierdoor was het voor hem haast onmogelijk om zijn Ferrari op de baan te houden, en hij sneed meerdere bochten af. Bij de stewards legde Ferrari de situatie van Hamilton uit, en kreeg hij slechts een tijdstraf van vijf seconden. Hierdoor schuift Fernando Alonso een plekje op in de uitslag van de race.

Remproblemen geen goed excuus

Hamilton gaf in zijn gesprek met de stewards in Singapore toe dat hij meerdere keren van de baan was geschoten. Hij legde daar uit dat hij remproblemen had, en dat hij met deze problemen de finish probeerde te bereiken. De stewards accepteerden die uitleg, maar ze gaven ook aan dat dit niet betekende dat hij geen straf krijgt. Ze wezen naar de richtlijnen voor het rijgedrag, en ze deelden de straf uit die ze in elke andere soortgelijke situatie ook zouden uitdelen.

Alonso wint een plekje

Hamilton en Ferrari gingen akkoord met de straf, en hierdoor valt de zevenvoudig wereldkampioen een plekje terug in de uitslag. In de slotfase kwam Aston Martin-coureur Fernando Alonso steeds dichter en dichter bij, hij had ongeveer een halve seconde achterstand toen hij over de streep komt. Anderhalf uur na de race schuift hij toch nog een plekje op in de uitslag van de race. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is nu de nummer zeven, terwijl Hamilton de nummer acht is.

Voor Hamilton is het een pijnlijk moment, want hij is bezig met een opvallend slecht seizoen. Over twee weken kan hij sportieve revanche gaan nemen in Austin.