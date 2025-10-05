user icon
icon

FIA grijpt in: Hamilton verliest plek aan Alonso door milde tijdstraf

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA grijpt in: Hamilton verliest plek aan Alonso door milde tijdstraf
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 17:21
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft een tijdstraf ontvangen na afloop van de Grand Prix van Singapore. De zevenvoudig wereldkampioen moest zich melden nadat hij in de slotfase meerdere bochten had afgesneden. Hij kampte met remproblemen, en krijgt nu een tijdstraf van vijf seconden.

Hamilton kampte in de laatste rondjes van de Grand Prix van Singapore met de nodige remproblemen. Hierdoor was het voor hem haast onmogelijk om zijn Ferrari op de baan te houden, en hij sneed meerdere bochten af. Bij de stewards legde Ferrari de situatie van Hamilton uit, en kreeg hij slechts een tijdstraf van vijf seconden. Hierdoor schuift Fernando Alonso een plekje op in de uitslag van de race.

Meer over Lewis Hamilton 'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

30 sep
 Hamilton moet vrezen voor zware straf na vreemde fout in Singapore

Hamilton moet vrezen voor zware straf na vreemde fout in Singapore

4 okt

Remproblemen geen goed excuus

Hamilton gaf in zijn gesprek met de stewards in Singapore toe dat hij meerdere keren van de baan was geschoten. Hij legde daar uit dat hij remproblemen had, en dat hij met deze problemen de finish probeerde te bereiken. De stewards accepteerden die uitleg, maar ze gaven ook aan dat dit niet betekende dat hij geen straf krijgt. Ze wezen naar de richtlijnen voor het rijgedrag, en ze deelden de straf uit die ze in elke andere soortgelijke situatie ook zouden uitdelen.

Alonso wint een plekje

Hamilton en Ferrari gingen akkoord met de straf, en hierdoor valt de zevenvoudig wereldkampioen een plekje terug in de uitslag. In de slotfase kwam Aston Martin-coureur Fernando Alonso steeds dichter en dichter bij, hij had ongeveer een halve seconde achterstand toen hij over de streep komt. Anderhalf uur na de race schuift hij toch nog een plekje op in de uitslag van de race. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is nu de nummer zeven, terwijl Hamilton de nummer acht is.

Voor Hamilton is het een pijnlijk moment, want hij is bezig met een opvallend slecht seizoen. Over twee weken kan hij sportieve revanche gaan nemen in Austin.

schwantz34

Posts: 40.969

Rijden met defecte remmen is totaal niet gevaarlijk, dus die 5 seconden straf is gewoon echt te zot voor woorden. Ik verwacht daarom ook dat Ham hier zeker tegen in beroep gaat!

  • 10
  • 5 okt 2025 - 17:27
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Singapore 2025

Reacties (17)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.332

    dat hadden de meesten hier al voorspeld... het juiste paspoort helpt weer..

    • + 7
    • 5 okt 2025 - 17:24
    • 919

      Posts: 3.722

      Ze vinden het voor Hamilton ook gewoon zielig...

      Snap ik wel... 🤐

      🫣

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 17:28
  • Skoda F1

    Posts: 385

    Het hele concept remmen is natuurlijk ook zwaar overschat! Ik bedoel in een botsauto zit toch ook geen rem.. Dus waar gaat het nog over?

    • + 4
    • 5 okt 2025 - 17:26
    • 919

      Posts: 3.722

      Er waren geen dubbel gele vlaggen, hij hoefde nergens voor te stoppen!

      /s

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 17:30
    • Skoda F1

      Posts: 385

      Maak bij Lewis toch niet uit geel/rood gewoon vol gas houden

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 17:38
  • schwantz34

    Posts: 40.969

    Rijden met defecte remmen is totaal niet gevaarlijk, dus die 5 seconden straf is gewoon echt te zot voor woorden. Ik verwacht daarom ook dat Ham hier zeker tegen in beroep gaat!

    • + 10
    • 5 okt 2025 - 17:27
    • JV

      Posts: 2.694

      Volgens sky f1 heeft Hamilton veel te vaak buiten de baan gereden dus daardoor zou hij ook straf krijgen.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:31
    • gridiron

      Posts: 2.839

      En hij is buiten de baan gereden om zijn weinige remmen te sparen.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:45
    • Babs

      Posts: 43

      De straf is niet voor rijden met defecte remmen, maar voor vier keer binnen een ronde track limits overschrijden.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 17:56
    • JV

      Posts: 2.694

      Maar @gridiron regels zijn regels, als iedereen buiten de baan gaat rijden om banden , remmen, ophanging etc te sparen is het hek van de dam.

      Hij had de zwart/witte vlag al gekregen en heeft daarna nog meerdere keren de bochten afgesneden.
      En daar staatgewoon 5 seconden straf op.

      Als het te gevaarlijk was geweest om normaal de baan te volgen had hij moeten stoppen.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 18:00
  • ILMOP

    Posts: 1.142

    Ik lees hier vaak dat vooral de Britse pers negatief schrijft over Max Verstappen en hem oneerlijk behandelt. Maar vreemd genoeg gebeurt dat in Nederland ook. Alleen heeft de Nederlandse pers veel minder invloed, waardoor het bijna niemand opvalt.
    In het artikel hierboven zegt de schrijver dat Lewis Hamilton maar een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Maar verderop in de tekst staat iets anders: "De stewards accepteerden die uitleg, maar ze gaven ook aan dat dit niet betekende dat hij geen straf krijgt. Ze wezen naar de richtlijnen voor het rijgedrag, en ze deelden de straf uit die ze in elke andere soortgelijke situatie ook zouden uitdelen." Het klopt dus niet dat Lewis een lichte straf kreeg. Door zulke misleidende koppen te gebruiken, wordt de spanning tussen fans van Lewis en Max alleen maar groter. Dat vind ik echt onnodig!

    • + 9
    • 5 okt 2025 - 17:43
    • 919

      Posts: 3.722

      ’Door zulke misleidende koppen te gebruiken, wordt de spanning tussen fans van Lewis en Max alleen maar groter. Dat vind ik echt onnodig!’

      Dus toch, de opkloppende pers.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:49
    • Mrduplex

      Posts: 1.620

      Hij krijgt wel een lichte straf,want alleen track limits is al vijf seconde.! Kan je er een heel verhaal van maken,maar dat verandert er niks aan.

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 17:58
  • Skimi

    Posts: 1.091

    Dus feitelijk krijgt Hamilton een straf omdat hij teveel heeft afgesneden en niet omdat hij met een niet-remmende auto rondreed? Vraag me af wat ze hadden gedaan als dit rondes eerder was gebeurd en hij met hangen en wurgen en extreem breed maken de boel ophield (monaco)

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 17:54
    • JV

      Posts: 2.694

      Hij won Silverstone op 3 wielen.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 18:02
  • hupholland

    Posts: 9.255

    Straf voor afsnijden terecht, daar haalde hij ook duidelijk voordeel uit. Verder denk ik dat een coureur zelf evt in overleg met het team prima kan bepalen of het nog vertrouwd is om dat laatste rondje af te maken. De ene keer is het hier watje dit en watje dat en nu is het allemaal weer veels te gevaarlijk ineens. En mooi dat Alonso profiteert, die kwam met zn slechte stop achter Hadjar klem te zitten, maar bleef gewoon doorknokken en sleept er zo toch nog een hele hoop punten uit.

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 18:22
    • 919

      Posts: 3.722

      Er is geen coureur die de strijd opgeeft met de finish in zicht, zelfs niet als de opdracht rechtstreeks vanuit het team komt om de auto te parkeren.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 18:54

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.502
  • Podiums 132
  • Grand Prix 226
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar