McLaren weigert in te grijpen na controversiële clash tussen Norris en Piastri

Het team van McLaren veroverde de constructeurstitel in Singapore, maar na afloop ging het vooral om het duel tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Ze raakten elkaar bij de start, en dat zorgde voor frustratie bij Piastri. Teambaas Andrea Stella legt uit dat ze niet verder gaan ingrijpen.

Norris en Piastri kwamen vandaag in Singapore als derde en vierde over de streep. Na afloop ging het echter vooral om het moment in de eerste bocht, waar Norris de wagen van Piastri raakte. Dit zorgde voor veel frustratie bij de Australiër, en hij reageerde woest toen zijn race-engineer hem liet weten dat er geen ingreep zou komen vanaf de pitmuur.

Wat gaat McLaren doen?

Toen McLaren na afloop een feestje vierde op het podium, ontbrak Piastri. Teambaas Andrea Stella werd na afloop door Sky Sports gevraagd naar het interne duel: "De twee coureurs bevonden zich al in een positie waarin ze mogen racen en hun eigen aspiraties mogen najagen."

Aanpak blijft hetzelfde

Vlak na het moment was te zien hoe er koortsachtig werd overlegd aan de pitmuur van McLaren. Stella verklaarde dat de Papaja Rules blijven gelden, en dat er in de resterende races geen vreemde ingrepen worden gedaan: "We blijven bij onze benadering. Elke race zullen we een beetje meer leren en dingen finetunen, maar daarbij draait het echt om de details. Er zal een continuïteit blijven bestaan bij de jacht op de wereldtitel voor de coureurs. Dat zullen we niet veranderen na het winnen van de constructeurstitel."

Titelstrijd wordt spannender

Norris eindigde in Singapore op de derde plaats, terwijl Piastri als vierde over de streep kwam. Hierdoor liep Norris weer een beetje in op Piastri in de strijd om de wereldtitel, en er kan dus nog van alles gebeuren. Ook Max Verstappen wist weer een beetje dichter in de buurt te komen van Piastri.