McLaren weigert in te grijpen na controversiële clash tussen Norris en Piastri
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 18:04
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren veroverde de constructeurstitel in Singapore, maar na afloop ging het vooral om het duel tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Ze raakten elkaar bij de start, en dat zorgde voor frustratie bij Piastri. Teambaas Andrea Stella legt uit dat ze niet verder gaan ingrijpen.

Norris en Piastri kwamen vandaag in Singapore als derde en vierde over de streep. Na afloop ging het echter vooral om het moment in de eerste bocht, waar Norris de wagen van Piastri raakte. Dit zorgde voor veel frustratie bij de Australiër, en hij reageerde woest toen zijn race-engineer hem liet weten dat er geen ingreep zou komen vanaf de pitmuur.

Wat gaat McLaren doen?

Toen McLaren na afloop een feestje vierde op het podium, ontbrak Piastri. Teambaas Andrea Stella werd na afloop door Sky Sports gevraagd naar het interne duel: "De twee coureurs bevonden zich al in een positie waarin ze mogen racen en hun eigen aspiraties mogen najagen."

Aanpak blijft hetzelfde

Vlak na het moment was te zien hoe er koortsachtig werd overlegd aan de pitmuur van McLaren. Stella verklaarde dat de Papaja Rules blijven gelden, en dat er in de resterende races geen vreemde ingrepen worden gedaan: "We blijven bij onze benadering. Elke race zullen we een beetje meer leren en dingen finetunen, maar daarbij draait het echt om de details. Er zal een continuïteit blijven bestaan bij de jacht op de wereldtitel voor de coureurs. Dat zullen we niet veranderen na het winnen van de constructeurstitel."

Titelstrijd wordt spannender

Norris eindigde in Singapore op de derde plaats, terwijl Piastri als vierde over de streep kwam. Hierdoor liep Norris weer een beetje in op Piastri in de strijd om de wereldtitel, en er kan dus nog van alles gebeuren. Ook Max Verstappen wist weer een beetje dichter in de buurt te komen van Piastri.

schwantz34

Posts: 40.969

Volgens een furieuze Piastri komt de leiding op de pitmuur bij McLaren zeker niet in aanmerking voor een Oscar voor al dat aanstellarige en dubieuze gehanteer van die belachelijke Papaya rules, en klopt er gewoon geen ene zak van!

  • 9
  • 5 okt 2025 - 18:12
Reacties (15)

Login om te reageren
  • Kubica

    Posts: 5.606

    tuurlijk, want Norris kwam als winnaar uit de clash. Was te verwachten.

    • + 5
    • 5 okt 2025 - 18:08
  • Ferdi12

    Posts: 700

    Was ook niet veel aan de hand. Dit krijg je met dat geneuzel met papaya rules.

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 18:11
  • schwantz34

    Posts: 40.969

    Volgens een furieuze Piastri komt de leiding op de pitmuur bij McLaren zeker niet in aanmerking voor een Oscar voor al dat aanstellarige en dubieuze gehanteer van die belachelijke Papaya rules, en klopt er gewoon geen ene zak van!

    • + 9
    • 5 okt 2025 - 18:12
  • ILMOP

    Posts: 1.142

    Pff...wat hoop ik heel erg dat Max er met de titel vandoor gaat. Mocht dit gebeuren, dan zal het mislopen van de rijderstitel door McLaren de geschiedenis boeken ingaan als de grootste blunder in F1 geschiedenis.

    • + 5
    • 5 okt 2025 - 18:13
  • gridiron

    Posts: 2.839

    Waarom zouden ze, McLaren wil enkel de Constructeurstitel.
    De rest kan ze gestolen worden dus laat ze maar vechten.

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 18:18
    • Snork

      Posts: 21.884

      Proficiat met de meest domme aanname van de dag.

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 18:43
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.308

    Oscar laat zich wel te vaak piepelen de laatste tijd. Tijd dat hij van zich af gaat bijten. Niet dat hij hier iets aan kan doen maar de reactie erna zegt genoeg. Hij verwacht dat Lando maar braaf achter hem aan rijdt. Dit is een titelstrijd. Dan kan je niet verwachten dat je zomaar een plek terugkrijgt omdat Norris een beetje hard racet. Dingen als ‘unfair’ komen mijn neus uit.

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 18:23
    • 919

      Posts: 3.723

      Mag hopen voor hem dat het kwartje nu eindelijk eens valt, het constructeurs kampioenschap is al lang en breed in de pocket en nog heeft hij het over ’teamspirit' over de boordradio.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 18:36
  • Snorremans

    Posts: 40

    McLaren grijpt alleen in als het ten gunste van Norris is.

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 18:28
    • bvonk2

      Posts: 85

      Vorig jaar ben je kennelijk al vergeten.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 18:39
    • Snork

      Posts: 21.884

      Snorremans, ga een clubje vormen met een paar andere complotdenkers. Wat een kul-aanname.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 18:44
  • BoerTeun

    Posts: 1.457

    Die gaat niet meer aan de kant de komende races, en terecht! Laat ze er nog maar samen vanaf gaan, dan wil ik de gezichten aan de pitmuur nog wel eens zien 😂

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 18:30
  • 919

    Posts: 3.723

    Wel ingrijpen, niet ingrijpen, het maakt niet uit, wat ze ook doen, het is toch niet goed.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 18:41
    • Snork

      Posts: 21.884

      Wel voor McLaren. WCC is binnen en WDC gaat ook bij één van die twee vallen. Laat ze maar racen.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 18:46
    • 919

      Posts: 3.723

      Nou nee, juist niet voor McLaren ,wat ze ook doen, het is linksom of rechtsom gezeik op McLaren en hun papaya rules.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 18:49

