Toto Wolff verrast na zege in Singapore: "Dit hadden we echt niet zien aankomen"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 20:56
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Toto Wolff zag zijn team voor de tweede keer dit seizoen winnen. George Russell won namens Mercedes de Grand Prix van Singapore. George Russell zei eerder dat die het niet had verwacht. 

Ook Toto Wolff had niet verwacht de Grand Prix van Singapore te winnen. De Oostenrijkse teambaas van het team is enorm blij met de overwinning van George Russell. Het is de 131ste overwinning van Mercedes. 

Wolff zag de overwinning niet aankomen

"Ja, absoluut. Dat hadden we niet zien aankomen. Het was in het verleden een lastig circuit voor ons. Het heeft veel grip gekost", zo vertelt Wolff tegenover Viaplay, nadat hem gevraagd werd of hij de overwinning net als Russell niet zag aankomen.

Na de vraag hoe het voelt dat de regels gaan veranderen ondanks deze overwinning zegt Wolff: "Ik bedoel, deze regels zijn lastig voor ons geweest, en we kunnen niet wachten tot het voorbij is. Vooruitkijken is een compleet nieuwe kijk op de dingen, en we hebben momenten gehad zoals vandaag. We hebben races gewonnen en daarna momenten van ondermaatse prestaties gehad, maar zo gaat dat nu eenmaal in de sport, denk ik."

Wanneer tekent Russell zijn contract?

"Ik denk dat je hebt begrepen dat de winnende formule het besturen van de auto is. En ik denk dat we de laatste details aan het uitwerken zijn", zo reageert Wolff op de vraag over Russels contract. De Brit heeft nog steeds geen contract voor volgend seizoen, maar tekent "zo snel mogelijk", aldus Wolff. 

Mercedes staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap en heeft een grote stap gezet vergeleken Ferrari en Red Bull Racing. Mercedes staat momenteel 27 punten voor op Ferrari en 35 op Red Bull. Vooraf de race was dit nog vier punten vergeleken met Ferrari en achttien punten in vergelijking met Red Bull Racing. Mercedes maakt een goede kans op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.

nr 76

Posts: 6.987

Nog steeds niemand iets van Ouw gehoord? Of van zijn vriendin?
Moeten we hulpdiensten inschakelen? Iemand waarschuwen? Jongens?
Ik begin me nu echt zorgen te maken!

  • 3
  • 5 okt 2025 - 21:33
Reacties (6)

  • NicoS

    Posts: 19.456

    Vreemd dat een top-team als Mercedes zelf geen idee heeft waarom het soms zomaar ineens zo goed gaat.
    Deze auto is blijkbaar in de basis snel, en als alles klopt races kan winnen op een baan en omstandigheden die niet te boek staan al gunstig voor hun auto.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 21:03
    • AUDI_F1

      Posts: 3.330

      In Canada, ook een circuit waar weinig gereden wordt, ging de Mercedes met Russel goed. Misschien iets om beter naar te kijken.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 22:52
  • nr 76

    Posts: 6.987

    Nog steeds niemand iets van Ouw gehoord? Of van zijn vriendin?
    Moeten we hulpdiensten inschakelen? Iemand waarschuwen? Jongens?
    Ik begin me nu echt zorgen te maken!

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 21:33
    • Larry Perkins

      Posts: 60.420

      Wonen er geen Brabo's bij @Ouw in de buurt?
      Die kunnen gewoon op zijn putlucht af gaan...

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 22:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.476

      Hoeft niet hoor, maar ik vind het wel tof dat je je druk maakt om mij.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 23:05
  • Larry Perkins

    Posts: 60.420

    Toffe Toto: "Als 'Second Choice George' zijn contract al binnen had, dan was ie zijn focus kwijt geweest en had hij zijn Mercedes weer in de muur geparkeerd. Dus eigenlijk heeft George de GP niet gewonnen maar ik!"

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 22:11

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

