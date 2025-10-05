Toto Wolff verrast na zege in Singapore: "Dit hadden we echt niet zien aankomen"

Toto Wolff zag zijn team voor de tweede keer dit seizoen winnen. George Russell won namens Mercedes de Grand Prix van Singapore. George Russell zei eerder dat die het niet had verwacht.

Ook Toto Wolff had niet verwacht de Grand Prix van Singapore te winnen. De Oostenrijkse teambaas van het team is enorm blij met de overwinning van George Russell. Het is de 131ste overwinning van Mercedes.

Wolff zag de overwinning niet aankomen

"Ja, absoluut. Dat hadden we niet zien aankomen. Het was in het verleden een lastig circuit voor ons. Het heeft veel grip gekost", zo vertelt Wolff tegenover Viaplay, nadat hem gevraagd werd of hij de overwinning net als Russell niet zag aankomen.

Na de vraag hoe het voelt dat de regels gaan veranderen ondanks deze overwinning zegt Wolff: "Ik bedoel, deze regels zijn lastig voor ons geweest, en we kunnen niet wachten tot het voorbij is. Vooruitkijken is een compleet nieuwe kijk op de dingen, en we hebben momenten gehad zoals vandaag. We hebben races gewonnen en daarna momenten van ondermaatse prestaties gehad, maar zo gaat dat nu eenmaal in de sport, denk ik."

Wanneer tekent Russell zijn contract?

"Ik denk dat je hebt begrepen dat de winnende formule het besturen van de auto is. En ik denk dat we de laatste details aan het uitwerken zijn", zo reageert Wolff op de vraag over Russels contract. De Brit heeft nog steeds geen contract voor volgend seizoen, maar tekent "zo snel mogelijk", aldus Wolff.

Mercedes staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap en heeft een grote stap gezet vergeleken Ferrari en Red Bull Racing. Mercedes staat momenteel 27 punten voor op Ferrari en 35 op Red Bull. Vooraf de race was dit nog vier punten vergeleken met Ferrari en achttien punten in vergelijking met Red Bull Racing. Mercedes maakt een goede kans op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.