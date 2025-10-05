user icon
Mekies prijst Verstappen: "Het was heel zwaar om Norris achter ons te houden"

Mekies prijst Verstappen: "Het was heel zwaar om Norris achter ons te houden"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 18:36
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies geeft aan hoe lastig het was voor Max Verstappen om Lando Norris constant achter zich te houden. De Nederlander heeft bijna de gehele race Lando Norris achter zich gehad, maar wist de Brit daar ook te houden. 

Max Verstappen eindigde daardoor als tweede en wist Lando Norris achter zich te houden. Yuki Tsunoda eindigde een stuk minder goed. Hoewel de prestaties van de Japanner verbeteren, eindigde hij als twaalfde. 

'Het was heel zwaar'

In gesprek met Viaplay zegt Mekies: "Inderdaad, het was heel, heel zwaar daarbuiten. Max heeft het geweldig gedaan. We zijn behoorlijk agressief geweest door hem op zachte banden te laten starten. We hadden het gevoel dat dit een van de weinige mogelijkheden was om George in te halen. En wat het betekende, was dat hij wat meer tijd kreeg dan de anderen, en zich effectief moest verdedigen met minder verse banden."

"Hetzelfde gold voor ons; we moesten vroeg stoppen met de harde banden. Hij pushte heel, heel hard om het gat te dichten en toen Lando uiteindelijk bij hem terugkwam, was er zeker sprake van een bandenvoordeel. Dus hij deed het heel goed om hem op de baan te houden, om hem op de tweede plaats te houden. Ik denk dat het terecht was dat het team zo agressief was om te proberen iets meer te halen dan die tweede plaats. En ja, er waren best wat dingen die niet helemaal perfect waren, maar het is een goede manier om te blijven verbeteren."

Hoe competitief kan Red Bull blijven?

Laurent Mekies denkt dat Verstappen nog steeds kans maakt op de titel. Hij is erg blij dat Verstappen voor zowel Piastri als Norris is geëindigd: "Ik bedoel, wat ons betreft, bekijken we het race voor race. Hier waren er zeker drie teams die heel dicht bij elkaar stonden, weet je, Mercedes, McLaren en wijzelf, dus ik denk dat we bij elke race die we rijden een open blik moeten houden, dat is zijn eigen verschil in competitiviteit."

"Wat belangrijk is, is dat we nu op behoorlijk wat verschillende circuits in de juiste groep lijken te zitten en hopelijk kunnen we er nog wat meer uithalen", zegt Mekies optimistisch richting het restant van het seizoen.

Snork

Posts: 21.884

Nog 6 races, 2 sprints. Het kan, maar ik geloof er niet in.

  • 1
  • 5 okt 2025 - 18:51
