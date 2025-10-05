user icon
Piastri gefrustreerd na contact met Norris: "Niet ideaal, maar trots op het team"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 16:46
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri eindigde de Grand Prix van Singapore als vierde. De coureur startte vanaf de derde plek, maar werd al snel ingehaald door zijn teamgenoot Lando Norris. Uiteindelijk eindigde de Australiër net buiten het podium. 

Toch is er iets om te vieren voor de leider in het wereldkampioenschap. Ondanks dat hij niet het gewenste resultaat heeft behaald, is McLaren constructeurskampioen geworden in Singapore.

McLaren is constructeurskampioen ondanks tegenvallend resultaat

"Het is duidelijk een enorme prestatie voor het team. Weet je, elk seizoen heb je twee doelen: proberen het constructeurskampioenschap en het coureurskampioenschap te winnen. Het is dus geweldig dat een van die twee is behaald. Het is een geweldig seizoen geweest voor iedereen in het team, dus ik ben gewoon heel erg trots op alle hulp", vertelt Piastri tegenover Viaplay. 

Na de start was het teamgenoot Lando Norris die contact maakte met de auto van Oscar Piastri. De Brit gaf de positie niet terug aan Piastri, terwijl dat eerder wel andersom moest. Piastri noemde het oneerlijk: "Ik heb het incident niet gezien, maar het is natuurlijk niet ideaal dat de twee auto's elkaar raken. Ik ga de herhaling bekijken en met het team praten."

Verstappen komt dichterbij

Oscar Piastri blijft eerste in het wereldkampioenschap, maar Max Verstappen en Lando Norris zijn allebei ingelopen in Singapore. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs is momenteel 22 punten en het verschil met nummer drie Max Verstappen is 63 punten. Met nog zes Grand Prix-weekenden te gaan, waarvan er drie ook een sprintrace bevatten, kan er nog van alles gebeuren. 

Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen vechten alle drie om de titel, maar het is nummer drie Verstappen die de laatste drie races de meeste punten heeft behaald. Oscar Piastri heeft dus zijn eerste wereldtitel voorlopig nog niet veilig kunnen stellen. De Australiër moet nog even doorpakken.

Joeppp

Posts: 8.073

Norris is toch niet onervaren?

  • 2
  • 5 okt 2025 - 17:06
Reacties (8)

  • 919

    Posts: 3.718

    Met al dit geneuzel wordt de eindsprint naar de titel toch nog leuk. 😄

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 16:48
    • John6

      Posts: 11.078

      Yep, hier kon je gewoon op wachten, 2 onervaren rijders die vechten voor de titel, hun pech is dat er nogal vrij veel races aan zitten te komen.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:56
    • Joeppp

      Posts: 8.073

      Norris is toch niet onervaren?

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 17:06
    • TylaHunter

      Posts: 10.529

      Dit is eigenlijk het 2010 jaar van Red Bull... (met minder concurrentie) De vraag is alleen... word je een Webber, of een Vettel.
      Norris Pole, Verstappen P2, Piastri P3 in COTA... dan is bocht 1 geschikt voor een bombdive... en die kans moet je pakken. Is het netjes...Nee, maar je kan niet opnieuw 10 punten verliezen en het momentum aan Norris geven 5 races voor het einde.

      Idem voor Norris. Pole Piastri... betekent bocht 1 binnen in en zo breed mogelijk uitsturen in de hoop dat er zoveel mogelijk tussen komen.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 17:08
    • John6

      Posts: 11.078

      Dit is Lando zijn eerste jaar dat hij echt vecht voor de rijders titel met de snelste wagen, en Oscar ook.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 17:19
    • Knurft

      Posts: 22

      @John6. Norris vecht niet , hij wordt door geholpen door het team . Het is toch wel duidelijk wie er WC moet worden daar en dat is niet Piastri

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 18:08
  • Avb1

    Posts: 138

    Piastri was vooral een goede acteur maar de afgelopen races heeft iedereen kunnen zien dat hij geen Iceman is.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 17:19
  • schwantz34

    Posts: 40.968

    Door de toenemend titeldruk (gigantisch door het ijs zakken in Baku) en de frustratie van het contact met Lando van vandaag waardoor hij slechts 4e is geworden gaat er voor zorgen dat de bull over 2 weken compleet uit de hand gaat lopen, Dus als ik een gokje moet wagen ga ik daar "all in" voor een crash tussen de 2 Papaya coureurs, en een overwinning voor Max in Las Vegas om de titelstrijd weer helemaal open te gooien!

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 18:00

