Piastri gefrustreerd na contact met Norris: "Niet ideaal, maar trots op het team"

Oscar Piastri eindigde de Grand Prix van Singapore als vierde. De coureur startte vanaf de derde plek, maar werd al snel ingehaald door zijn teamgenoot Lando Norris. Uiteindelijk eindigde de Australiër net buiten het podium.

Toch is er iets om te vieren voor de leider in het wereldkampioenschap. Ondanks dat hij niet het gewenste resultaat heeft behaald, is McLaren constructeurskampioen geworden in Singapore.

McLaren is constructeurskampioen ondanks tegenvallend resultaat

"Het is duidelijk een enorme prestatie voor het team. Weet je, elk seizoen heb je twee doelen: proberen het constructeurskampioenschap en het coureurskampioenschap te winnen. Het is dus geweldig dat een van die twee is behaald. Het is een geweldig seizoen geweest voor iedereen in het team, dus ik ben gewoon heel erg trots op alle hulp", vertelt Piastri tegenover Viaplay.

Na de start was het teamgenoot Lando Norris die contact maakte met de auto van Oscar Piastri. De Brit gaf de positie niet terug aan Piastri, terwijl dat eerder wel andersom moest. Piastri noemde het oneerlijk: "Ik heb het incident niet gezien, maar het is natuurlijk niet ideaal dat de twee auto's elkaar raken. Ik ga de herhaling bekijken en met het team praten."

Verstappen komt dichterbij

Oscar Piastri blijft eerste in het wereldkampioenschap, maar Max Verstappen en Lando Norris zijn allebei ingelopen in Singapore. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs is momenteel 22 punten en het verschil met nummer drie Max Verstappen is 63 punten. Met nog zes Grand Prix-weekenden te gaan, waarvan er drie ook een sprintrace bevatten, kan er nog van alles gebeuren.

Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen vechten alle drie om de titel, maar het is nummer drie Verstappen die de laatste drie races de meeste punten heeft behaald. Oscar Piastri heeft dus zijn eerste wereldtitel voorlopig nog niet veilig kunnen stellen. De Australiër moet nog even doorpakken.