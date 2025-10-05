Norris weigert in te gaan op clash met Piastri: "Was gewoon racen"

Lando Norris speelde een hoofdrol in de Grand Prix van Singapore. De Britse McLaren-coureur raakte bij de start zijn teamgenoot Oscar Piastri, en bezorgd met zijn derde plaats zijn team de constructeurstitel. Na afloop wilde Norris niet te lang stilstaan bij het incident met Piastri.

Norris begon als vijfde aan de Grand Prix, maar reed na een paar bochten al rond op de derde plaats. Bij de start schoot hij naar voren, en raakte hij de achterband van de Red Bull van Max Verstappen. Hierdoor schoot Norris wat terug, en toucheerde hij de auto van zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër reageerde woedend, maar McLaren weigerde in te grijpen. Norris probeerde daarna nog de aanval te openen op Verstappen, maar hij kreeg het niet voor elkaar om de tweede plek te pakken.

Wat gebeurde er met Piastri?

Na afloop wilde Norris niet te veel kwijt over het incident met Piastri in de eerste ronde. Hij werd ernaar gevraagd door interviewer van dienst Jenson Button: "Het was glad. Het was op veel delen van de baan nog steeds best nat. Maar dit is racen. Ik probeerde het aan de binnenkant, ik had een kleine correctie, maar het was echt niets meer dan dat. Het was gewoon good racing."

Zieke Norris gaat het gevecht aan

Over de rest van zijn race en zijn duel met Verstappen wilde Norris meer kwijt. Hij voelde zich al de hele week niet helemaal lekker: "het gaat niet slecht, kan zo nog een keertje gaan! Het was een heel zware race!"

"Max maakte vandaag geen fouten. Of ik me nu goed voel of niet, ik heb alles gegeven en kwam ook nog dichtbij. Er waren een paar kansjes, we reden een paar keren naast elkaar en we hadden een paar kleine gevechten. Het was heel erg lastig om in te halen, maar de pace was goed en ik had het geweldig gevonden om George bij te halen en hem onder druk te zetten."