user icon
icon

Norris weigert in te gaan op clash met Piastri: "Was gewoon racen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris weigert in te gaan op clash met Piastri: "Was gewoon racen"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 16:25
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris speelde een hoofdrol in de Grand Prix van Singapore. De Britse McLaren-coureur raakte bij de start zijn teamgenoot Oscar Piastri, en bezorgd met zijn derde plaats zijn team de constructeurstitel. Na afloop wilde Norris niet te lang stilstaan bij het incident met Piastri.

Norris begon als vijfde aan de Grand Prix, maar reed na een paar bochten al rond op de derde plaats. Bij de start schoot hij naar voren, en raakte hij de achterband van de Red Bull van Max Verstappen. Hierdoor schoot Norris wat terug, en toucheerde hij de auto van zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër reageerde woedend, maar McLaren weigerde in te grijpen. Norris probeerde daarna nog de aanval te openen op Verstappen, maar hij kreeg het niet voor elkaar om de tweede plek te pakken.

Meer over Lando Norris Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

3 okt
 Verstappen woest op Norris na blokkeren in kwalificatie: "Dit vergeten we niet!"

Verstappen woest op Norris na blokkeren in kwalificatie: "Dit vergeten we niet!"

4 okt

Wat gebeurde er met Piastri?

Na afloop wilde Norris niet te veel kwijt over het incident met Piastri in de eerste ronde. Hij werd ernaar gevraagd door interviewer van dienst Jenson Button: "Het was glad. Het was op veel delen van de baan nog steeds best nat. Maar dit is racen. Ik probeerde het aan de binnenkant, ik had een kleine correctie, maar het was echt niets meer dan dat. Het was gewoon good racing."

Zieke Norris gaat het gevecht aan

Over de rest van zijn race en zijn duel met Verstappen wilde Norris meer kwijt. Hij voelde zich al de hele week niet helemaal lekker: "het gaat niet slecht, kan zo nog een keertje gaan! Het was een heel zware race!"

"Max maakte vandaag geen fouten. Of ik me nu goed voel of niet, ik heb alles gegeven en kwam ook nog dichtbij. Er waren een paar kansjes, we reden een paar keren naast elkaar en we hadden een paar kleine gevechten. Het was heel erg lastig om in te halen, maar de pace was goed en ik had het geweldig gevonden om George bij te halen en hem onder druk te zetten."

Wammes

Posts: 234

Ach ja. Als het hem uitkomt is het "gewoon racen". Die Norris valt toch dit seizoen wel enorm door de mand. Langzaam naar pits rijden om je concurrent nog even te naaien tijdens zijn snelle ronde. Je teamgenoot van de baan rossen. Het mag allemaal als je een engels paspport hebt en het lievelinge... [Lees verder]

  • 4
  • 5 okt 2025 - 17:26
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Singapore 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.718

    Op naar nog 6 races aan 'good racing' aub. 👌

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 16:31
  • Wammes

    Posts: 234

    Ach ja. Als het hem uitkomt is het "gewoon racen". Die Norris valt toch dit seizoen wel enorm door de mand. Langzaam naar pits rijden om je concurrent nog even te naaien tijdens zijn snelle ronde. Je teamgenoot van de baan rossen. Het mag allemaal als je een engels paspport hebt en het lievelingetje van het team bent. En dat laatste is wat mij betreft nu wel definitief bevestigd. Norris heeft de duidelijke voorkeurspositie binnen Mclaren.

    • + 4
    • 5 okt 2025 - 17:26
  • Wammes

    Posts: 234

    En ik had graag gezien dat Piastri nog bij Norris was gekomen aan het eind. Die waren er samen afgevlogen denk ik.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 17:27
  • HarryLam

    Posts: 4.903

    Goed bekeken is dat hele Singapore eigenlijk een k*t circuit..........

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 17:32
    • Wammes

      Posts: 234

      Klopt ook wel

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 18:18

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.321
  • Podiums 40
  • Grand Prix 146
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar