user icon
icon

Russell revancheert zich na crash: "Ik weet niet waar dit vandaan kwam"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell revancheert zich na crash: "Ik weet niet waar dit vandaan kwam"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 16:11
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

George Russell heeft zijn vijfde Grand Prix-overwinning behaald in Singapore. De Brit begon met een crash op vrijdag, maar wist zichzelf uiteindelijk te herpakken en won de Grand Prix van Singapore. 

Meer over George Russell 'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

29 sep
 'Geïrriteerde Russell weigert nieuw Mercedes-contract te tekenen'

'Geïrriteerde Russell weigert nieuw Mercedes-contract te tekenen'

2 okt

Tijdens de tweede vrije training maakte George Russell een behoorlijke klapper. Hij wist zichzelf in de kwalificatie al te herpakken en zijn Mercedes naar poleposition te rijden. Russell finishte de Grand Prix ook als eerste. Het verschil met nummer drie Max Verstappen is nu 36 punten. 

'Revenge voor paar jaar geleden'

Na de race werd Russell geïnterviewd door oud-coureur Jenson Button. Gevraagd naar zijn gevoelens antwoordt hij: "Het voelt fantastisch, vooral na wat er een paar jaar geleden is gebeurd. Dat was een beetje een gemiste kans, maar we hebben het vandaag meer dan goedgemaakt. Ik ben het team zo dankbaar. Ze hebben het hele weekend fantastisch werk geleverd."

"We weten niet echt waar dit optreden vandaan kwam, maar we zijn echt heel erg blij." De gemiste kans waar Russell het over heeft, is de Grand Prix van Singapore 2023. Toen crashte de Brit aan het einde van de race, Hij stond toen op de derde plek. 

De prestaties op vrijdag waren slecht.

"Vrijdag was een heel zware dag voor me, om veel verschillende redenen. En ik voelde me niet op mijn gemak. Maar tegen de tijd dat ik Q3 bereikte, voelde ik me geweldig in de auto. En dát is waar het om draait. En natuurlijk was ik in het begin een beetje nerveus toen ik Max op de zachte baan zag. Maar die eerste stint was geweldig van ons en vergrootte het gat", zo vertelt Russell.

"Als ik een lijst zou maken van alle races waarvan ik dacht dat we ze dit jaar konden winnen, zou dit waarschijnlijk helemaal onderaan staan. Dus ik denk dat we morgen en dinsdag bij elkaar moeten komen om te begrijpen waarom de prestaties zo goed waren."

Russell denkt nog niet aan de volgende Grand Prix

"Ik hoop dat we dit kunnen doortrekken naar de rest van het seizoen. Maar realistisch gezien zag Lando er ongelooflijk snel uit. Hij zat de hele race binnen een seconde op het maximum. En op dit circuit is dat niet makkelijk. Dus laten we de prestaties van vandaag vieren en nog niet te veel aan Austin denken."

FelipeMassa#19

Posts: 8.308

Het leek erop dat de McLaren nipt het snelst was met daarachter Mercedes en Red Bull. Deze overwinning komt op conto van Russell. En niet zozeer door de auto

  • 1
  • 5 okt 2025 - 18:28
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Singapore 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.718

    Toto, ehm... 3 year contract...?


    Nein!!!

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 16:15
  • nr 76

    Posts: 6.982

    Iemand al iets van @Ouw vernomen? Ik maak me zorgen.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 16:20
  • snailer

    Posts: 30.027

    Waar het vandaan kwam? Gewoon in de beste auto samen met McLarens. En dan gewoon foutloos zijn.

    Overigens zat Verstappen er niet ver achter. Begreep dat hij veel issues. had. Wie weet waren er wel 3 auto's gelijkwaardig buiten de issues om.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 18:02
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.308

      Het leek erop dat de McLaren nipt het snelst was met daarachter Mercedes en Red Bull. Deze overwinning komt op conto van Russell. En niet zozeer door de auto

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 18:28
    • snailer

      Posts: 30.027

      Dat zeg ik toch ook.... foutloos.

      Dat is dit jaar nog niet vaak voorgekomen. Russell heeft veel fouten gemaakt in kwalificatie.

      Als Russell foutloos is over een seizoen, is hij een enorm sterke rijder.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 18:32

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 950
  • Podiums 23
  • Grand Prix 146
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar