Russell revancheert zich na crash: "Ik weet niet waar dit vandaan kwam"

George Russell heeft zijn vijfde Grand Prix-overwinning behaald in Singapore. De Brit begon met een crash op vrijdag, maar wist zichzelf uiteindelijk te herpakken en won de Grand Prix van Singapore.

Tijdens de tweede vrije training maakte George Russell een behoorlijke klapper. Hij wist zichzelf in de kwalificatie al te herpakken en zijn Mercedes naar poleposition te rijden. Russell finishte de Grand Prix ook als eerste. Het verschil met nummer drie Max Verstappen is nu 36 punten.

'Revenge voor paar jaar geleden'

Na de race werd Russell geïnterviewd door oud-coureur Jenson Button. Gevraagd naar zijn gevoelens antwoordt hij: "Het voelt fantastisch, vooral na wat er een paar jaar geleden is gebeurd. Dat was een beetje een gemiste kans, maar we hebben het vandaag meer dan goedgemaakt. Ik ben het team zo dankbaar. Ze hebben het hele weekend fantastisch werk geleverd."

"We weten niet echt waar dit optreden vandaan kwam, maar we zijn echt heel erg blij." De gemiste kans waar Russell het over heeft, is de Grand Prix van Singapore 2023. Toen crashte de Brit aan het einde van de race, Hij stond toen op de derde plek.

De prestaties op vrijdag waren slecht.

"Vrijdag was een heel zware dag voor me, om veel verschillende redenen. En ik voelde me niet op mijn gemak. Maar tegen de tijd dat ik Q3 bereikte, voelde ik me geweldig in de auto. En dát is waar het om draait. En natuurlijk was ik in het begin een beetje nerveus toen ik Max op de zachte baan zag. Maar die eerste stint was geweldig van ons en vergrootte het gat", zo vertelt Russell.

"Als ik een lijst zou maken van alle races waarvan ik dacht dat we ze dit jaar konden winnen, zou dit waarschijnlijk helemaal onderaan staan. Dus ik denk dat we morgen en dinsdag bij elkaar moeten komen om te begrijpen waarom de prestaties zo goed waren."

Russell denkt nog niet aan de volgende Grand Prix

"Ik hoop dat we dit kunnen doortrekken naar de rest van het seizoen. Maar realistisch gezien zag Lando er ongelooflijk snel uit. Hij zat de hele race binnen een seconde op het maximum. En op dit circuit is dat niet makkelijk. Dus laten we de prestaties van vandaag vieren en nog niet te veel aan Austin denken."