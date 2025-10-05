user icon
McLaren kroont zich tot constructeurskampioen in Singapore
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 15:45
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren heeft het voor elkaar gekregen: voor het tweede seizoen op rij kroont de Britse renstal zich tot constructeurskampioen in de Formule 1. De prestaties van Lando Norris en Oscar Piastri in Singapore waren goed genoeg voor deze prestatie.

Vorig jaar kroonde McLaren zich pas in de laatste race van het seizoen tot constructeurskampioen. Dit jaar is alles anders, en waren ze oppermachtig in de eerste helft van het seizoen. Piastri en Norris waren regelmatig een klasse al

part, al zijn ze in de laatste weken wel bijgehaald. Nu is het verschil met de concurrentie op de baan kleiner geworden, maar in het kampioenschap zijn ze niet meer in te halen.

Klasse apart

Piastri en Norris waren regelmatig een klasse apart, en ze stonden regelmatig samen op het podium. McLaren kon zich twee weken geleden in Azerbeidzjan al tot constructeurskampioen kronen, maar daar beleefden het team een slecht weekend met onder meer een uitvalbeurt van Piastri. De derde en vierde plaats in Singapore waren echter genoeg voor de titel, en dat zorgde voor vreugde aan de pitmuur.

Nieuw incident in Singapore

In Singapore beleefde McLaren geen eenvoudige race. Norris en Piastri raakten elkaar bij het ingaan van de eerste bocht, wat voor de nodige woede bij vooral Piastri zorgde. Norris raakte in de eerste bocht de Red Bull van Max Verstappen, en raakte daarna de wagen van zijn teamgenoot.

Strijd tussen de coureurs

Norris en Piastri zullen nu nog met elkaar gaan vechten om de titel, al is Max Verstappen nog niet helemaal uitgespeeld. Het wordt hoe dan ook een historisch seizoen voor de Britse renstal uit Woking. Teambaas Andrea Stella en CEO Zak Brown volgen elkaar na de race al in de armen, en nu wordt het hun taak om de onrust tussen de twee coureurs goed te managen.

919

Posts: 3.718

Absoluut 100% verdiend, Van harte McLaren fans!

  • 4
  • 5 okt 2025 - 15:53
F1 Nieuws McLaren GP Singapore 2025

Reacties (18)

  • 919

    Posts: 3.715

    Absoluut 100% verdiend, Van harte McLaren fans!

    • + 4
    • 5 okt 2025 - 15:53
  • Kubica

    Posts: 5.605

    Nou, gefeliciteerd hoor

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 15:54
  • Skoda F1

    Posts: 384

    Gefeliciteerd knoeiers..

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 15:55
    • schwantz34

      Posts: 40.967

      Het zijn wel by far de beste knoeiers dit seizoen!

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 16:13
    • Skoda F1

      Posts: 384

      Absoluut! Hopen dat ze dat vol houden tot het einde van het seizoen..

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:43
  • schwantz34

    Posts: 40.967

    Gefeliciteerd McLaren fans met deze zeer dik verdiende constructeurstitel!

    • + 4
    • 5 okt 2025 - 15:55
  • Di Stefano

    Posts: 337

    En nu wordt het tijd om de coureurs gelijk te behandelen i.p.v. lievelingetje Norris te bevoordelen. Of Piastri moet ergens anders gaan rijden

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 15:57
    • Snork

      Posts: 21.878

      Bwoah, Norris wordt bevoordeeld. Piastri kon het gat zelf niet dichtrijden, geen moment. Het bumpje na de start was een typisch race incident en helaas voor Piastri duurde zijn pitstop 2 sec te lang. Maar ze zijn Norris zeker weten niet aan het bevoordelen. Waarom zouden ze?

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:05
    • Di Stefano

      Posts: 337

      Is je vraag echt waarom?Het is een Brit, het is nu Norris-era en je ziet het aan alles bij Zak dat hij liever Norris ziet winnen dan Piastri

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 16:15
    • 919

      Posts: 3.715

      Wel leuk voor het spannend houden van de rijderstitel.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:17
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.469

      Snork misschien was er ook wel wat schade bij Piastri na dat tikje.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:20
    • Snork

      Posts: 21.878

      Okay, McLaren is een Brits tam. Maar Zak is een Amerikaan, Stella een Italiaan. Die willen gewoon winnen, en prima als één van de rijders de titel pakt. Ze haalden niet voor niks een talent als Piastri binnen, anders hadden ze beter een andere Brit kunnen contracteren.
      En ze hebben die twee altijd laten racen.
      Dus ik vind het onzin en zoeken naar complotjes die er niet zijn.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 16:30
  • TylaHunter

    Posts: 10.529

    Die 10 duurde toch wat langer dan verwacht, toen ik hier begon over na te denken vanaf begin 1990...

    Yessss. We kunnen eindelijk bij Ferrari aanschuiven aan de tafel van 10. Mooie dag! En stiekem toch blij dat het in Singapore onder kunstlicht gebeurd ipv Baku.

    • + 4
    • 5 okt 2025 - 15:57
    • Joeppp

      Posts: 8.073

      Zijn ze begin 1990 kampioen geworden? Dan waren ze toen wel heel dominant. Mar wel leuk dat weer eens een ander team wint. het is niet meer mijn Mclaren zoals het met Ron Dennis was maar het is ze toch gegund.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 15:59
    • TylaHunter

      Posts: 10.529

      Ja na de titel in 1991 op 7... toen leek die 10 wel mooi dichtbij maar dat heeft toch heel wat langer geduurd.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 16:07
  • Larry Perkins

    Posts: 60.417

    McLaren gefeliciteerd! Knap gedaan!

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 16:01
  • nr 76

    Posts: 6.982

    Verdiend! Ze hebben al 2 seizoenen een beest van een wagen gebouwd. Chapeau!

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 16:02
  • OfficialPradero

    Posts: 1.439

    Het had ze gesierd Lando te melden Oscar voor te laten, omdat hij een nogal trage pitstop had.



    :P

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 16:24

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

