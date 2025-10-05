McLaren kroont zich tot constructeurskampioen in Singapore

Het team van McLaren heeft het voor elkaar gekregen: voor het tweede seizoen op rij kroont de Britse renstal zich tot constructeurskampioen in de Formule 1. De prestaties van Lando Norris en Oscar Piastri in Singapore waren goed genoeg voor deze prestatie.

Vorig jaar kroonde McLaren zich pas in de laatste race van het seizoen tot constructeurskampioen. Dit jaar is alles anders, en waren ze oppermachtig in de eerste helft van het seizoen. Piastri en Norris waren regelmatig een klasse al

part, al zijn ze in de laatste weken wel bijgehaald. Nu is het verschil met de concurrentie op de baan kleiner geworden, maar in het kampioenschap zijn ze niet meer in te halen.

Klasse apart

Piastri en Norris waren regelmatig een klasse apart, en ze stonden regelmatig samen op het podium. McLaren kon zich twee weken geleden in Azerbeidzjan al tot constructeurskampioen kronen, maar daar beleefden het team een slecht weekend met onder meer een uitvalbeurt van Piastri. De derde en vierde plaats in Singapore waren echter genoeg voor de titel, en dat zorgde voor vreugde aan de pitmuur.

Nieuw incident in Singapore

In Singapore beleefde McLaren geen eenvoudige race. Norris en Piastri raakten elkaar bij het ingaan van de eerste bocht, wat voor de nodige woede bij vooral Piastri zorgde. Norris raakte in de eerste bocht de Red Bull van Max Verstappen, en raakte daarna de wagen van zijn teamgenoot.

Strijd tussen de coureurs

Norris en Piastri zullen nu nog met elkaar gaan vechten om de titel, al is Max Verstappen nog niet helemaal uitgespeeld. Het wordt hoe dan ook een historisch seizoen voor de Britse renstal uit Woking. Teambaas Andrea Stella en CEO Zak Brown volgen elkaar na de race al in de armen, en nu wordt het hun taak om de onrust tussen de twee coureurs goed te managen.