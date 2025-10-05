Verstappen blijft nuchter na zeges: "Ik maak me niet druk om de titel"

Max Verstappen doet na twee back-to-back-overwinningen weer volop mee om de titel. De viervoudig wereldkampioen heeft alle mogelijkheden weer geopend, maar wil het woord titel zelf nog niet in de mond nemen. De Nederlander blijft erg bescheiden om het onderwerp.

Max Verstappen kan dit seizoen zijn vijfde wereldtitel winnen. De Nederlander neemt het al het gehele seizoen op tegen de McLaren-coureurs. Oscar Piastri staat eerste in het wereldkampioenschap, maar het verschil tussen Verstappen en Piastri is momenteel 69 punten.

Verstappen wil plezier maken

Oud-coureur Giedo van der Garde is ervan overtuigd dat de Nederlandse topcoureur ook in 2025 wereldkampioen wordt. Nadat Verstappen door Viaplay werd bevraagd over het onderwerp, zei hij: "Weet je. Ik maak me daar niet zo druk om", vertelt Verstappen tegenover Viaplay. "Ik heb sowieso al veel dingen aan mijn hoofd, die ik leuk vind, weet je."

"Ik kom gewoon naar het circuit toe. Ik doe mijn best", gaat Verstappen verder. "Ja, er is misschien een kans. Dat is misschien zo. Nou ja, ik probeer er het beste van te maken. Ik maak me er gewoon niet druk om", zo sluit de Nederlander af. Volgens Van der Garde maakt McLaren de grootste kans in Singapore en Qatar, maar kan Verstappen de rest van de races winnen.

Verstappen start voor de McLarens in Singapore

Hoe sterk de McLarens ook zouden zijn. Verstappen start vandaag voor de McLarens op het Marina Bay Street Circuit. De Nederlander start vanaf de voorste startrij met alleen George Russell voor hem. Oscar Piastri start achter de Nederlander en Lando Norris mag beginnen vanaf de vijfde startpositie.

Als de coureurs op deze manier eindigen, is het verschil tussen Verstappen en Piastri nog 66 punten en zou Verstappen gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend moeten inlopen. Het verschil met Lando Norris is dan 36 punten.