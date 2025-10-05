user icon
Verstappen blijft nuchter na zeges: "Ik maak me niet druk om de titel"

Verstappen blijft nuchter na zeges: "Ik maak me niet druk om de titel"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 13:22
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen doet na twee back-to-back-overwinningen weer volop mee om de titel. De viervoudig wereldkampioen heeft alle mogelijkheden weer geopend, maar wil het woord titel zelf nog niet in de mond nemen. De Nederlander blijft erg bescheiden om het onderwerp. 

Max Verstappen kan dit seizoen zijn vijfde wereldtitel winnen. De Nederlander neemt het al het gehele seizoen op tegen de McLaren-coureurs. Oscar Piastri staat eerste in het wereldkampioenschap, maar het verschil tussen Verstappen en Piastri is momenteel 69 punten. 

Verstappen wil plezier maken

Oud-coureur Giedo van der Garde is ervan overtuigd dat de Nederlandse topcoureur ook in 2025 wereldkampioen wordt. Nadat Verstappen door Viaplay werd bevraagd over het onderwerp, zei hij: "Weet je. Ik maak me daar niet zo druk om", vertelt Verstappen tegenover Viaplay. "Ik heb sowieso al veel dingen aan mijn hoofd, die ik leuk vind, weet je."

"Ik kom gewoon naar het circuit toe. Ik doe mijn best", gaat Verstappen verder. "Ja, er is misschien een kans. Dat is misschien zo. Nou ja, ik probeer er het beste van te maken. Ik maak me er gewoon niet druk om", zo sluit de Nederlander af. Volgens Van der Garde maakt McLaren de grootste kans in Singapore en Qatar, maar kan Verstappen de rest van de races winnen. 

Verstappen start voor de McLarens in Singapore

Hoe sterk de McLarens ook zouden zijn. Verstappen start vandaag voor de McLarens op het Marina Bay Street Circuit. De Nederlander start vanaf de voorste startrij met alleen George Russell voor hem. Oscar Piastri start achter de Nederlander en Lando Norris mag beginnen vanaf de vijfde startpositie.

Als de coureurs op deze manier eindigen, is het verschil tussen Verstappen en Piastri nog 66 punten en zou Verstappen gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend moeten inlopen. Het verschil met Lando Norris is dan 36 punten. 

Snork

Posts: 21.878

Als Piastri nog twee keer tijdens een GP uitvalt én Max wint, dan ga ik er pas een beetje in geloven.

  • 2
  • 5 okt 2025 - 13:59
Reacties (6)

  • Cherokee

    Posts: 5.327

    Er is een kans ja. Maar volop meedoen voor de titel zoals het artikel suggereert is het natuurlijk niet. Hij moet alles meehebben en Piastri eigenlijk alles tegen wil het nog lukken.
    Dus ja, mathematisch kan het maar realistisch gezien is de kans miniem.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 13:39
    • nr 76

      Posts: 6.982

      Alles wat je zegt klopt, maar doordat Verstappen 35 punten inliep in 2 races, en ook nu weer voor de mcLarens staat lijkt het momentum wel te verschuiven.
      En dan is het ook nog de coureur die de minste fouten maakt die in de achrervolging gaat.
      Ik begrijp het sentiment wel, ook al is het wel heel erg onwaarschijnlijk.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 13:48
  • Snork

    Posts: 21.878

    Als Piastri nog twee keer tijdens een GP uitvalt én Max wint, dan ga ik er pas een beetje in geloven.

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 13:59
    • Pietje Bell

      Posts: 31.367

      Wat een saaie race en waarom op de rode band starten? Hij verloor 8 of 9 seconden tot aan zijn stop.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 14:57
  • Pietje Bell

    Posts: 31.367

    Kelly moet gedacht hebben dat de GP om 15:00u begon, want ze postte een paar berichten op haar story om 14:01, 14:02 en 14:06u. Screenshots genomen om 14:46u.

    imgur.com/hIh4mGJ

    imgur.com/WV1hytM

    Nou, ze heeft niets gemist. Wat een saaie race.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 14:56
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.308

    Enige waar Verstappen zich druk om maakt zijn de downshifts. Zolang die maar goed zijn, de rest boeit Max allemaal niet.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 18:26

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar