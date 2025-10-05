Alpine grijpt in: Gasly start GP van Singapore in pitlane

Het team van Alpine heeft ingegrepen bij de auto van Pierre Gasly. De Franse coureur kende gisteren een rampzalige kwalificatie op het circuit van Marina Bay in Singapore. Alpine heeft een aantal onderdelen aangepast, waardoor Gasly vanuit de pitlane moet starten.

Gasly kende een rampzalige kwalificatie in Singapore. Aan het einde van het eerste kwalificatiegedeelte viel zijn auto stil met problemen. Hij veroorzaakte hiermee een gele vlag, wat voor de nodige chaos zorgde. Een aantal coureurs leken niet van hun gas te zijn gegaan onder de gele vlag, maar uiteindelijk ontliepen Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto en Yuki Tsunoda een gridstraf.

Wijziging aan de set-up

Gasly kon door zijn problemen geen snelle tijd neerzetten, en zou sowieso achteraan het veld aan de Grand Prix beginnen. Hij zal echter niet op de grid verschijnen, zo laat zijn team Alpine weten. Om de problemen op te lossen hebben ze de parc fermé-regels gebroken, en dat betekent dat Gasly vanuit de pitlane aan de race moet beginnen. Alpine meldt dat ze de set-up hebben veranderd, en dat is dus tegen de regels. Voor Gasly wordt het een zware race, want normaal gesproken is inhalen geen makkelijke opgave in de straten van Singapore.

Gasly is niet de enige coureur die met een gridstraf aan de race moet beginnen. Ook de coureurs van Williams hebben namelijk een flinke straf ontvangen. Na afloop van de kwalificatie bleek dat de achtervleugels van de auto's van Carlos Sainz en Alexander Albon niet aan de regels voldeden. Beide coureurs werden gediskwalificeerd, en dat betekent dat ze achteraan het veld moeten beginnen. Williams kan er ook voor kiezen om wijzigingen door te voeren, waardoor beide coureurs vanuit de pitlane kunnen starten.

De race begint om 14:00 Nederlandse tijd, en George Russell zal vanaf de pole position gaan starten. Hij deelt de eerste startrij met Max Verstappen.