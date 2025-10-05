user icon
Alpine grijpt in: Gasly start GP van Singapore in pitlane
  Gepubliceerd op 05 okt 2025 10:47
  • comments 1
  Door: Bob Plaizier

Het team van Alpine heeft ingegrepen bij de auto van Pierre Gasly. De Franse coureur kende gisteren een rampzalige kwalificatie op het circuit van Marina Bay in Singapore. Alpine heeft een aantal onderdelen aangepast, waardoor Gasly vanuit de pitlane moet starten.

Gasly kende een rampzalige kwalificatie in Singapore. Aan het einde van het eerste kwalificatiegedeelte viel zijn auto stil met problemen. Hij veroorzaakte hiermee een gele vlag, wat voor de nodige chaos zorgde. Een aantal coureurs leken niet van hun gas te zijn gegaan onder de gele vlag, maar uiteindelijk ontliepen Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto en Yuki Tsunoda een gridstraf.

Wijziging aan de set-up

Gasly kon door zijn problemen geen snelle tijd neerzetten, en zou sowieso achteraan het veld aan de Grand Prix beginnen. Hij zal echter niet op de grid verschijnen, zo laat zijn team Alpine weten. Om de problemen op te lossen hebben ze de parc fermé-regels gebroken, en dat betekent dat Gasly vanuit de pitlane aan de race moet beginnen. Alpine meldt dat ze de set-up hebben veranderd, en dat is dus tegen de regels. Voor Gasly wordt het een zware race, want normaal gesproken is inhalen geen makkelijke opgave in de straten van Singapore.

Problemen bij Williams

Gasly is niet de enige coureur die met een gridstraf aan de race moet beginnen. Ook de coureurs van Williams hebben namelijk een flinke straf ontvangen. Na afloop van de kwalificatie bleek dat de achtervleugels van de auto's van Carlos Sainz en Alexander Albon niet aan de regels voldeden. Beide coureurs werden gediskwalificeerd, en dat betekent dat ze achteraan het veld moeten beginnen. Williams kan er ook voor kiezen om wijzigingen door te voeren, waardoor beide coureurs vanuit de pitlane kunnen starten.

De race begint om 14:00 Nederlandse tijd, en George Russell zal vanaf de pole position gaan starten. Hij deelt de eerste startrij met Max Verstappen.

Reacties (1)

  • dumdumdum

    Posts: 2.682

    Ik snap niet waarom Alpine het Renault blokje niet gewoon helemaal open zet en iedere race een nieuwe motor monteren? Willen ze nog iets kunnen maken van het seizoen, dan zal je toch echt meer vermogen moeten vinden.

    • 5 okt 2025 - 11:16

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

