Verstappen wil niet met Norris in gesprek gaan na blokkeeractie
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 18:22
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen greep vandaag in de kwalificatie op het stratencircuit van Singapore net naast de pole position. Hij werd in de laatste bocht gehinderd door Lando Norris, en dat zorgde voor de nodige frustratie. Verstappen baalde als een stekker, en stelt dat het niet nodig is om met Norris in gesprek te gaan.

Verstappen kende een zeer sterke kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay. Hij leek George Russell te kunnen uitdagen in de strijd om de pole position, maar toen hij bezig was met zijn laatste, vliegende ronde werd hij gehinderd door Norris. De Brit reed zeer langzaam in de laatste sector, en dat kostte Verstappen de nodige tijd.

Gaat Verstappen in gesprek met Norris?

Verstappen en Norris zijn goede vrienden van elkaar, maar dit zorgde ervoor dat er veel frustratie te zien was bij Red Bull. Na afloop werd Verstappen door de internationale media gevraagd of hij in gesprek gaat met Norris over dit moment: "Nee. Ik denk dat het best duidelijk is dat dit gewoon niet leuk is, als zoiets gebeurt."

Had dit voorkomen kunnen worden?

Volgens Verstappen is het zo dat dit soort incidenten niet vaak plaatsvinden in Q3: "Over het algemeen denk ik dat we er best goed in zijn, iedereen probeert altijd aan de kant te gaan. Soms is dat natuurlijk iets lastiger in bepaalde omstandigheden, dus dat maakt het altijd wel anders."

Incidenten als deze horen bij de sport, maar Verstappen wijst er ook op dat er in Q3 maximaal tien auto's op de baan te vinden kunnen zijn. Verstappen vervolgt zijn verhaal: "Maar ja, in Q3, met tien auto's op de baan, had dit moment wel voorkomen kunnen worden."

Verstappen start de Grand Prix van Singapore morgen vanaf de tweede plaats. Hij deelt de eerste startrij met Mercedes-coureur Russell, die profiteerde van de pech van Verstappen.

Skoda F1

Posts: 377

Max praat niet meer rechtstreeks met Lando! Hij heeft een zeemeeuw als tolk ingehuurd..

  • 4
  • 4 okt 2025 - 18:57
Reacties (7)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.108

    Hij was toch niet aan die tijd van Russell gekomen, dus ze blijven wel vrienden.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 18:29
    • Rogier hier

      Posts: 6.713

      Als Max morgen bij de start George voorbij schiet, aan de horizon verdwijnt en met een riante voorsprong de zege pakt wel. Als hij gefrustreerd taakt door gekluns van anderen in zijn nadeel dan kan hij zomaar eens een oranje auto van de baan beuken en met een dikke straf zijn kans op het kampioenschap door het putje spoelen en de schuld geven aan Norris

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 18:50
    • zoefroef

      Posts: 1.555

      Als er een mclaren wordt gebeukt dan is het zonder twijfel die van lando, en dan krijgt die ook zeker de zwarte Piet toegespeeld.
      Sorry voor mijn niet woke taal gebruik, maar hier in drenthe hebben we nog zwarte Piet.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 20:19
  • Rocks

    Posts: 1.032

    Deel 3 van 100 😎

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 18:29
  • hupholland

    Posts: 9.251

    ja, als je allemaal keurig achter elkaar aanrijdt op 7 seconden dan passen 10 auto's net binnen de tijd die voor 1 ronde staat. Je kunt iig zorgen dat je zelf niet te lang wacht, ga je een minuut na Norris naar buiten komt hij jou niet tegen in zn snelle ronde en kom jij hem niet tegen in jouw snelle ronde. In dit geval (en bijna altijd) had je voor jezelf eenvoudig een volledig vrije ronde kunnen creëren door een half minuutje eerder te gaan. DIt is iets waar Red Bull zelf naar moet gaan kijken. Het ideale moment is altijd lastig te timen, maar in dit geval was verkeer gegarandeerd.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 18:50
  • Skoda F1

    Posts: 377

    Max praat niet meer rechtstreeks met Lando! Hij heeft een zeemeeuw als tolk ingehuurd..

    • + 4
    • 4 okt 2025 - 18:57
  • elflitso

    Posts: 1.497

    Ze zijn maatjes naast de baan. En niet op de baan! Word allemaal zo opgeblazen.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 20:41

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
