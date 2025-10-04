Verstappen wil niet met Norris in gesprek gaan na blokkeeractie

Max Verstappen greep vandaag in de kwalificatie op het stratencircuit van Singapore net naast de pole position. Hij werd in de laatste bocht gehinderd door Lando Norris, en dat zorgde voor de nodige frustratie. Verstappen baalde als een stekker, en stelt dat het niet nodig is om met Norris in gesprek te gaan.

Verstappen kende een zeer sterke kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay. Hij leek George Russell te kunnen uitdagen in de strijd om de pole position, maar toen hij bezig was met zijn laatste, vliegende ronde werd hij gehinderd door Norris. De Brit reed zeer langzaam in de laatste sector, en dat kostte Verstappen de nodige tijd.

Gaat Verstappen in gesprek met Norris?

Verstappen en Norris zijn goede vrienden van elkaar, maar dit zorgde ervoor dat er veel frustratie te zien was bij Red Bull. Na afloop werd Verstappen door de internationale media gevraagd of hij in gesprek gaat met Norris over dit moment: "Nee. Ik denk dat het best duidelijk is dat dit gewoon niet leuk is, als zoiets gebeurt."

Had dit voorkomen kunnen worden?

Volgens Verstappen is het zo dat dit soort incidenten niet vaak plaatsvinden in Q3: "Over het algemeen denk ik dat we er best goed in zijn, iedereen probeert altijd aan de kant te gaan. Soms is dat natuurlijk iets lastiger in bepaalde omstandigheden, dus dat maakt het altijd wel anders."

Incidenten als deze horen bij de sport, maar Verstappen wijst er ook op dat er in Q3 maximaal tien auto's op de baan te vinden kunnen zijn. Verstappen vervolgt zijn verhaal: "Maar ja, in Q3, met tien auto's op de baan, had dit moment wel voorkomen kunnen worden."

Verstappen start de Grand Prix van Singapore morgen vanaf de tweede plaats. Hij deelt de eerste startrij met Mercedes-coureur Russell, die profiteerde van de pech van Verstappen.