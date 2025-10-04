user icon
Verstappen woest op Norris na blokkeren in kwalificatie: "Dit vergeten we niet!"

Verstappen woest op Norris na blokkeren in kwalificatie: "Dit vergeten we niet!"
  Gepubliceerd op 04 okt 2025 16:24
  comments 32
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen noteerde vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in het bloedhete Singapore. Verstappen reed een geweldige sessie, maar werd in zijn laatste vliegende ronde gehinderd door Lando Norris. Verstappen maakte na afloop dan ook een geïrriteerde indruk.

Voorafgaand het raceweekend ging het veelvuldig over Verstappen. Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan leek hij weer terug te zijn in de strijd om de wereldtitel, maar alles zou wel afhangen van het weekend in Singapore. In de voorgaande jaren vielen de resultaten van Red Bull hier tegen, maar nu vloog Verstappen. In zijn laatste rondje werd hij echter gehinderd door Norris, en dat zorgde voor flinke frustratie bij de Nederlander.

'Dit gaan we niet vergeten'

Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase stelde dat Verstappen zijn 'maat' mocht bedanken voor het moment, en de Nederlander stak zelf ook een cynisch duimpje op. Toen Verstappen zich meldde bij interviewer van dienst David Coulthard werd hij gevraagd naar het moment: "Ja, dat is wat er gebeurt als er een auto twee seconden voor je aan het cruisen is. Dat staat genoteerd, dat gaan we ook niet meer vergeten."

Flinke teleurstelling

Het moment werd niet getoond tijdens de uitzending op televisie, dus Coulthard vroeg wie hem in de weg had gereden: "Niet Oscar! Dus ja, dat was een beetje jammer. Ik denk dat ik dicht bij de pole position had kunnen zitten. De kwalificatie is hier altijd heel erg leuk. Natuurlijk baal ik een beetje dat ik niet de snelste ben. Maar voor ons verloopt het weekend tot nu toe heel erg goed. Ja, de auto is heel erg competitief en dat we hier tweede zijn is nogmaals heel erg goed."

Verstappen was dus niet blij met Norris, maar hij kan wel blij zijn met het resultaat. Hij was namelijk sneller dan de McLarens, waarmee hij vecht om de titel.

Reacties (32)

  • Aquarius72

    Posts: 705

    Da's een kerstkaart minder die Max gaat versturen dit jaar.

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 16:29
    • 919

      Posts: 3.696

      PH-UTL maakt zondag een ongeplande tussenlanding in Bhutan om 65 kilo aan coureur te lozen. 😁

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 16:41
    • markos

      Posts: 896

      Pietje, is that you 😜

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 16:48
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.895

    Hihi

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 16:31
  • Aapnootmies

    Posts: 805

    Was echt helemaal niks aan de hand.. verstappen maakt blijkbaar fout en probeert dit te verdoezelen..nu hopen dat hij morgen geen kamikaze actie doet waardoor piastri simpel p1 overneemt

    • + 8
    • 4 okt 2025 - 16:32
    • OfficialPradero

      Posts: 1.435

      lukt nog niet echt he ?

      • + 7
      • 4 okt 2025 - 16:33
    • MustFeed

      Posts: 10.231

      Nee, jij snapt het niet.

      Norris had makkelijk op de rechte stukken opzij kunnen gaan maar bleef tot en met het ingaan van de laatste twee bochten voor Verstappen. Dit was bewust omdat hij weet dat het enorm veel tijd kost als je een snelle bocht ingaat met iemand vlak voor je. Er is een enorm grote kans dat dit Verstappen de pole heeft gekost.

      • + 36
      • 4 okt 2025 - 16:37
    • De Vogel is Geland

      Posts: 549

      Aapje, kijk de onboard van de hele lap

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 16:38
    • MustFeed

      Posts: 10.231

      De engineer van Verstappen zei het ook meteen over de radio. "You can thank your mate for that". Iedereen weet hoe het spelletje werkt, Iedereen die een beetje verstand heeft van F1 althans.

      • + 23
      • 4 okt 2025 - 16:39
    • Flexwing

      Posts: 152

      Echt wel heb je wel gekeken

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:46
    • MustFeed

      Posts: 10.231

      En dan de telemetrie.

      Verstappen zat bij het ingaan van de laatste bochten 0,164 onder zijn eigen tijd. Hij verliest pole met 0,182. Dat betekent dat Verstappen met een minimale verbetering in de laatste sector pole had gehad.

      • + 12
      • 4 okt 2025 - 16:48
    • StevenQ

      Posts: 9.762

      Het was niet alleen Max die het zei, GP zei over de radio"that was thanks to your mate"

      • + 9
      • 4 okt 2025 - 16:55
    • Rode Stier 33

      Posts: 872

      Aapnootnmies zal het nooit leren....

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 17:16
  • Larry Perkins

    Posts: 60.402

    Laten 'wij' het ook niet vergeten dat Max dit niet gaat vergeten!

    • + 5
    • 4 okt 2025 - 16:32
  • hupholland

    Posts: 9.247

    waarom dan altijd als laatste gaan, met alle risico's van dien? nu heb je een mooi excuus, maar geen pole. Liever andersom de volgende keer.

    • + 5
    • 4 okt 2025 - 16:32
    • De Vogel is Geland

      Posts: 549

      Welk risico?

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 16:43
    • Rimmer

      Posts: 12.821

      De baan wordt steeds iets sneller met steeds iets meer grip. De rijders zien op hun stuur ook of ze snel zijn of niet dus als laatste rijden en op je stuur zien dat je goede tijden rijdt kan je soms net dat extraatje geven om die tiende te vinden.
      Maar het is een risico en dat zagen we vandaag. You win some, you loose some.
      Zonder Lando had Max het heel misschien net gered en dan was hij weer geniaal.

      • + 6
      • 4 okt 2025 - 16:44
    • hupholland

      Posts: 9.247

      ja, het voordeel snap ik, maar dat is wel zo minimaal dat je daar echt niet alles op af moet stellen. Het zijn vaak wel de mooiste poles, de allerlaatste auto die de snelste tijd zet, maar dat is het dan ook wel. De kans op verkeer is gewoon groter en daar heb je altijd wat last van. Nu naar Norris gaan wijzen is echt wel een zwaktebod, je kunt het misschien aanhalen als klein nadeeltje, maar de 1e ronde en de 1e 2 sectoren was ook allemaal net niet goed genoeg. Dus gewoon je verlies nemen en hopelijk valt het morgen nog recht te zetten.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:17
    • Polleke2

      Posts: 1.752

      Onzin antwoord aan dat onnozele gezicht van Norris zie je gewoon dat hij dit bewust heeft gedaan hij had hem ook op een recht stuk langs kunnen laten of wat harder naar de pits rijden,ze weten precies hoever een auto voor en achter hun zit.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 17:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.467

    "We gaan dit niet vergeten, ons pa en ik....Lando zal voorlopig goed om zich heen moeten kijken want bij ons pa stond het schuim op z'n bakkes en ik, ik krijg hem morgen op de baan nog wel te pakken hahaha"....aldus 'n woeste, maar gemene Max.

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 16:42
    • Rimmer

      Posts: 12.821

      Sophie werd net in de paddock gesignaleerd met de handen vol haar.
      Sky Duitsland in de vorm van Ralf vroeg nog snel: “Heb je je haren uitgetrokken? Was het zo spannend?”
      “Nee nee” zei Sophie. “Ze zijn van Cisca” waarna ze stevig wegbeende.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 16:47
    • van lotje,g

      Posts: 1.102

      Daar is trauma Tedje ook weer hij zal nooit de klapjes vergeten van iemand die ook Verstappen heette.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:05
    • Polleke2

      Posts: 1.752

      Ah Jantje van de open deuren intrappen is er ook weer als de kippen bij,nou nog even een vunzige opmerking en zeggen hoe lelijk Max is dan is je werk weer gelukt voor vandaag.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:30
  • Di Stefano

    Posts: 333

    Eigen schuld, moet je maar eerder naar buiten gaan. Dan rijdt iedereen op hogere snelheid om aan hun ronde te beginnen of zitten in hun flying lap

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 16:43
    • Flexwing

      Posts: 152

      Laatst is altijd sneller jonghu jij hebt er geen verstand van.

      • + 11
      • 4 okt 2025 - 16:47
    • StevenQ

      Posts: 9.762

      zeker op een stratencircuit wordt de baan steeds sneller, Lando moet gewoon uit de weg gaan als hij zelf niet in een ronde zit

      • + 10
      • 4 okt 2025 - 16:51
    • de Waal

      Posts: 196

      @Flexwing. Je moet toch eens wat kwalificaties gaan terugkijken..

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 16:54
    • Di Stefano

      Posts: 333

      Op een stratencircuit als één van de laatste naar buiten gaan is gewoon dom, dus slechte call van (in ieder geval) het team

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:02
    • StevenQ

      Posts: 9.762

      @Stefano

      Kijk jij pas sinds dit jaar f1 ofzo?

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:28
  • JV fan

    Posts: 2.907

    Max is een zeur..

    • + 8
    • 4 okt 2025 - 16:44
    • StevenQ

      Posts: 9.762

      je moet in een langzame ronde gewoon een coureur in een snelle ronde niet in de weg zitten, daar zijn regels voor

      • + 10
      • 4 okt 2025 - 16:53

