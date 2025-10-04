Verstappen woest op Norris na blokkeren in kwalificatie: "Dit vergeten we niet!"

Max Verstappen noteerde vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in het bloedhete Singapore. Verstappen reed een geweldige sessie, maar werd in zijn laatste vliegende ronde gehinderd door Lando Norris. Verstappen maakte na afloop dan ook een geïrriteerde indruk.

Voorafgaand het raceweekend ging het veelvuldig over Verstappen. Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan leek hij weer terug te zijn in de strijd om de wereldtitel, maar alles zou wel afhangen van het weekend in Singapore. In de voorgaande jaren vielen de resultaten van Red Bull hier tegen, maar nu vloog Verstappen. In zijn laatste rondje werd hij echter gehinderd door Norris, en dat zorgde voor flinke frustratie bij de Nederlander.

'Dit gaan we niet vergeten'

Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase stelde dat Verstappen zijn 'maat' mocht bedanken voor het moment, en de Nederlander stak zelf ook een cynisch duimpje op. Toen Verstappen zich meldde bij interviewer van dienst David Coulthard werd hij gevraagd naar het moment: "Ja, dat is wat er gebeurt als er een auto twee seconden voor je aan het cruisen is. Dat staat genoteerd, dat gaan we ook niet meer vergeten."

Flinke teleurstelling

Het moment werd niet getoond tijdens de uitzending op televisie, dus Coulthard vroeg wie hem in de weg had gereden: "Niet Oscar! Dus ja, dat was een beetje jammer. Ik denk dat ik dicht bij de pole position had kunnen zitten. De kwalificatie is hier altijd heel erg leuk. Natuurlijk baal ik een beetje dat ik niet de snelste ben. Maar voor ons verloopt het weekend tot nu toe heel erg goed. Ja, de auto is heel erg competitief en dat we hier tweede zijn is nogmaals heel erg goed."

Verstappen was dus niet blij met Norris, maar hij kan wel blij zijn met het resultaat. Hij was namelijk sneller dan de McLarens, waarmee hij vecht om de titel.