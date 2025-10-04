user icon
Hamilton haalt opgelucht adem: Geen straf na fout onder rode vlag

  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 14:35
  • comments 27
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton kan met een goed gevoel aan de kwalificatie in Singapore beginnen. Hij moest zich na de derde vrije training bij de stewards melden, omdat hij volgas was doorgereden onder een rode vlag. De stewards hebben vlak voor de start van de kwalificatie besloten om geen straf uit te delen.

Hamilton passeerde in de derde vrije training de gecrashte Racing Bull van Liam Lawson. Toen hij een bocht verder was, trapte Hamilton weer het gas in. Het is normaal gesproken niet de bedoeling dat er zo hard wordt gereden onder de rode vlag, dus Hamilton moest zich melden. Volgens de stewards reed Hamilton wel harder dan de rest, maar was het niet onveilig. Hij krijgt geen straf.

Hamilton reed harder dan de rest

De stewards stellen dat ze alle data en telemetrie van Hamilton hebben bekeken. Volgens de stewards hield Hamilton zich aan de verplichte rondetijd die op vrijdag was rondgestuurd door wedstrijdleider Rui Marques. Maar bij het ingaan van de pitlane was het wel zo dat Hamiltons snelheid hoger lag dan die van de andere coureurs. 

Creëerde Hamilton een onveilige situatie?

Volgens de stewards hield Hamilton op elk moment de auto keurig onder controle, en reed hij niet op een manier die volgens de regels kan worden gezien als onveilig. Volgens de stewards was het wel zo dat het beter was geweest als Hamilton met een lagere snelheid naar de pitlane was gereden. Ze stellen daarom dat er geen bewijs is gevonden van een overtreding van de regels door Hamilton. Ze hebben besloten dat Hamilton geen straf krijgt, en dat is een flinke meevaller voor de Brit.

Hamilton kan hierdoor alle focus leggen op het behalen van een goed resultaat in de kwalificatie. De Britse coureur kende een aardige derde vrije training, en de verschillen tussen Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull lijken klein te zijn.

MustFeed

Posts: 10.229

Sorry, maar er is een sectie met 4 bochten waar Hamilton slechts een seconde langzamer doorheen ging dan in zijn kwalificatie ronde. Ter vergelijking, hij gaat daar sneller doorheen dan Bortoleto.

Dit is best wel kranzinnig als je bedenkt dat Bearman een 10 seconden straf en 4 strafpunten kreeg ... [Lees verder]

  • 15
  • 4 okt 2025 - 15:01
Reacties (27)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 14.219

    Zoals ik eerder al zei...
    "Dit ziet er niet uit als vol gas, maar naar mijn mening wel aan de snelle kant...
    " Onder een rode vlag moeten coureurs rustig aan doen"
    Maar wat is in deze dan rustig aan??? Ben benieuwd wat de stewards gaan doen.... Ik neem aan dat er goed naar de telemetrie wordt gekeken..."

    Tsja... Je hebt mensen die wat weten en je hebt echte kenners 😎
    En dat terwijl de overgrote meerderheid hier Hamilton al achteraan op de grid zagen staan... Maar dat was natuurlijk weer meer "de wens is de vader van de gedachte" 🤣🤣🤣

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 14:44
    • mario

      Posts: 14.219

      "De stewards stellen dat ze alle data en telemetrie van Hamilton hebben bekeken. Volgens de stewards hield Hamilton zich aan de verplichte rondetijd die op vrijdag was rondgestuurd door wedstrijdleider Rui Marques. Maar bij het ingaan van de pitlane was het wel zo dat Hamiltons snelheid hoger lag dan die van de andere coureurs."

      Helemaal correct dus van Lewis.... Dat ie wat sneller dan anderen de pits inging is niet relevant in deze...

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 14:51
    • MustFeed

      Posts: 10.230

      Sorry, maar er is een sectie met 4 bochten waar Hamilton slechts een seconde langzamer doorheen ging dan in zijn kwalificatie ronde. Ter vergelijking, hij gaat daar sneller doorheen dan Bortoleto.

      Dit is best wel kranzinnig als je bedenkt dat Bearman een 10 seconden straf en 4 strafpunten kreeg omdat hij de controle verloor in Silverstone bij het ingaan van de pitstraat.
      Hamilton was een halve ronde lang iedere bocht aan het aanvallen inclusief de pitsingang. En dit kan je duidelijk terugzien in de telemetrie.

      We hebben echter weer Derek Warwick als steward. Zegt voldoende. De rest van het veld rijdt wel rustig terug naar de pits. Dit had overduidelijk een straf moeten zijn en als het Verstappen was geweest die dit had gedaan dan had hij nu een race ban gehad.

      • + 15
      • 4 okt 2025 - 15:01
    • MustFeed

      Posts: 10.230

      Wat ik wou schrijven was: Hij gaat daar 7 seconden sneller doorheen dan Bortoleto

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 15:03
    • mario

      Posts: 14.219

      Derek Warwick is niet de enige steward die er zit.... En daarbij vertrouw ik 100 x meer op de kennis en kunde van de stewards dan jou mening @MustFeed...

      Bij jou heb ik meer het gevoel wat ik hierboven al zei met "De wens is de vader van de gedachte"

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 15:06
    • MustFeed

      Posts: 10.230

      Nee, maar telkens als er een controversiele beslissing is, is meestal Warwick erbij betrokken en is het consequent in het voordeel van Hamilton of in het nadeel van Verstappen. Daar is echt een hele waslijst van over de jaren. Altijd wordt er een excuus voor Hamilton verzonnen waarom hij dit soort dingen mag. Bedenk dan even dat Verstappen van Warwick een straf kreeg omdat hij Russell in zijn outlap zou hebben gehinderd. Dat is eem straf volgens Warwick, maar als je Hamilton bent en als je vol doortrapt onder een rode vlag dan is dat allemaal wel veilig zeker?

      Heeft niks te maken met dat ik zou willen dat Hamilton een straf krijgt. Het is voor het kampioenschap beter als dat niet gebeurt. Het gaat erom dat Warwick constant partijdig is met dit soort beslissingen.

      • + 7
      • 4 okt 2025 - 15:27
    • snailer

      Posts: 30.003

      Als je gewoon even op de telemetrie kijkt, mario (op f1-tempo punt com) dan zie je dat Hamilton vol gaas gaat op sommige bochten richting bochten.

      Ik ben niet zo voor het straffen. Echter is dit gewoon met 2 maten meten. Rode vlag te hard = straf.

      En vergelijke voor de grap eens de snelheid van Hamilton onder een VSC. Hamilton reed gewoon harder.

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 15:27
    • mario

      Posts: 14.219

      Misschien heb ik wel een superieur gehoor, maar ik kon zelfs duidelijk horen dat het gas niet volledig open ging bij Lewis... Daarnaast kon je het in de video van de desbetreffende ronde ook gewoon zien...
      Misschien het ik dan wel betere ogen en oren dan anderen...

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:36
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.038

      Ik ben ook niet van de straffen, maar wel voor consistentie (in straffen)

      Mario is iig consistent in Lewis te verdedigen 😉

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 15:40
    • snailer

      Posts: 30.003

      Ik ga er van uit dat je een grap maakt, mario.

      Anders. Echt weer een betweter die tegen de data in denkt dat iemand geen volgas geeft op pasis van het gehoor.

      Hamilton ging:
      Over 750 meter 100% op het gas met drs open.
      Over 250 meter 98% gas inclusief drs
      Over 150 meter 100% gas
      En tot slot net voor de pitstraat ging hij nog een meter of 50 100% gas.

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 16:05
    • mario

      Posts: 14.219

      @snailer: Dat over gehoor moet je niet al te serieus nemen... Ik heb tinnitus en daardoor geen "superieur" gehoor.... Maar desalniettemin kon je het wel horen en ook niet...
      En ik ga uit van de stewards... Lewis is ook vaak genoeg wel bestraft, ook door Engelse stewards.... Maar als Lewis een keer (terecht) niet wordt bestraft werkt dat hier bij velen als een rode lap op een stier...

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:46
    • MustFeed

      Posts: 10.230

      De smoezenboek gaat meestal open als Warwick steward is en Hamilton een duidelijke overtreding maakt. Hamilton heeft echt een aantal uitzonderlijke excuses in zijn carriere waardoor Hamilton als enige coureur bijvoorbeeld buiten de baan mag inhalen (Abu Dhabi 2021) De baan volledig mag afsnijden om zijn plek te behouden (Mexico 2016) of zeer gevaarlijk andere coureurs mag hinderen en daar geen reprimande voor hoeft te krijgen (Jeddah 2021). Allemaal smoesjes van Warwick overigens. Die laatste is al helemaal dubieus want plotseling was het eenzijidg de schuld van de engineer, terwijl als je de beelden bekijkt dan werd Hamilton overduidelijk gewaarschuwd door zijn engineer.

      De uitleg van de stewards klopt wederom van geen kanten. Zo staat hier "HAM remained above the required minimum time". Daar gaat het onderzoek niet eens over, want het was duidelijk dat hij boven de minimum tijd zat, Hamilton reed namelijk veel harder dan de rest van het veld.

      Vervolgens gaan de stewards helemaal niet in op hoeveel harder Hamilton daadwerkelijk reed. Inhoudelijk op de werkelijke overtreding ingaan zou er namelijk niet goed uitzien voor Hamilton. En dat merk je iedere keer bij dit soort controversiele beslissingen van Warwick. Het is allemaal zeer selectief en alles is er op gericht op Hamilton zo min mogelijk te straffen.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 17:05
    • mario

      Posts: 14.219

      Ik ga het niet doen, want ik ga zo lekker naar een feessie toe.... Anders zou ik het ook niet doen, in ieder geval niet voor jou @MustFeed (voor een ander misschien wel).... Maar ik kan hele riedels opnoemen waarbij Max (en ook andere coureurs) goed wegkwam terwijl ze 100% fout zaten... Zoals ik al eerder zei is het hier elke keer een rode lap op een stier als Lewis geen straf (en terecht) krijgt... Je ziet het ook steeds vaker gebeuren bij Lando en Oscar... Jammer hoor....

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:20
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.465

    Waarom verbaast me dat niet. 🤣

    • + 11
    • 4 okt 2025 - 14:46
  • NyckVrieskast

    Posts: 942

    Omg dit mag dus van de fia? De fia die normaal zo streng zijn op veiligheid? Nu zie je weer welke voorkeur de fia heeft. Voor die op dat eiland.

    • + 5
    • 4 okt 2025 - 14:52
  • John6

    Posts: 11.067

    Hij reed toch te snel onder de rode vlag, maar mijn weten geven ze daar altijd een straf voor, gaat mij niet erom dat het nu Lewis is.

    • + 7
    • 4 okt 2025 - 14:57
    • mario

      Posts: 14.219

      Hij reed sneller dan de rest, maar niet te snel....

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:07
  • schwantz34

    Posts: 40.954

    Altijd leuk die Britse humor van de stuwarts!

    • + 5
    • 4 okt 2025 - 15:00
    • Nomemory

      Posts: 37

      Stuwarts???

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:02
    • nr 76

      Posts: 6.966

      Nomemory: is een forumgrapje van een paar jaar geleden

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 15:32
    • mario

      Posts: 14.219

      Had ook wel bij een paar jaar geleden moeten blijven... De eerste paar keer was het leuk... Alleen weten veel mensen niet dat het leuke er vaak ook weer snel vanaf is.... Maar misschien zijn dezelfde mensen die ook nog steeds "goeiemoggel" zeggen....

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:59
  • Nomemory

    Posts: 37

    Van de zotten! Regels zijn regels!!!

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 15:02
    • mario

      Posts: 14.219

      En blijkbaar heeft Lewis zich aan die regels gehouden... 😊

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:22
  • Skoda F1

    Posts: 374

    Huh? Oja tuurlijk

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 15:05
  • JH56

    Posts: 335

    "reed hij niet op een manier die volgens de regels kan worden gezien als onveilig"... Zevenvoudig F1 wereldkampioen reed niet ONVEILIG volgens de STEWARDS die nog nooit een F1 race gewonnen hebben, of misschien zelfs nog nooit een F1 wagen bestuurd hebben!!!
    Grootheidswaanzin regeert in F1, en wij blijven kijken. En daarbij, wat heeft VEILIG RIJDEN met F1 te maken???

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 15:34
  • schwantz34

    Posts: 40.954

    Wacht ff, onder dubbel geel moet een coureur (volgens de regels) verplicht een tempo rijden waar hij zijn auto ten aller tijde per direct tot stilstand moet kunnen brengen anders volgt er geheid een straf.

    Maar onder rood mag een (Britse) coureur blijkbaar gewoon een stevig potje doorblazen zonder straf, en gelden er blijkbaar ineens veel minder strenge regels? En dat ook nog eens op een stratencircuit met ook nog eens bijna alleen maar blinde bochten wat het nog veel gevaarlijker maakt? Heel apart!!!

    • + 7
    • 4 okt 2025 - 15:34
  • jd2000

    Posts: 7.326

    I tokd you so ......

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:51

