Hamilton haalt opgelucht adem: Geen straf na fout onder rode vlag

Lewis Hamilton kan met een goed gevoel aan de kwalificatie in Singapore beginnen. Hij moest zich na de derde vrije training bij de stewards melden, omdat hij volgas was doorgereden onder een rode vlag. De stewards hebben vlak voor de start van de kwalificatie besloten om geen straf uit te delen.

Hamilton passeerde in de derde vrije training de gecrashte Racing Bull van Liam Lawson. Toen hij een bocht verder was, trapte Hamilton weer het gas in. Het is normaal gesproken niet de bedoeling dat er zo hard wordt gereden onder de rode vlag, dus Hamilton moest zich melden. Volgens de stewards reed Hamilton wel harder dan de rest, maar was het niet onveilig. Hij krijgt geen straf.

Hamilton reed harder dan de rest

De stewards stellen dat ze alle data en telemetrie van Hamilton hebben bekeken. Volgens de stewards hield Hamilton zich aan de verplichte rondetijd die op vrijdag was rondgestuurd door wedstrijdleider Rui Marques. Maar bij het ingaan van de pitlane was het wel zo dat Hamiltons snelheid hoger lag dan die van de andere coureurs.

Creëerde Hamilton een onveilige situatie?

Volgens de stewards hield Hamilton op elk moment de auto keurig onder controle, en reed hij niet op een manier die volgens de regels kan worden gezien als onveilig. Volgens de stewards was het wel zo dat het beter was geweest als Hamilton met een lagere snelheid naar de pitlane was gereden. Ze stellen daarom dat er geen bewijs is gevonden van een overtreding van de regels door Hamilton. Ze hebben besloten dat Hamilton geen straf krijgt, en dat is een flinke meevaller voor de Brit.

Hamilton kan hierdoor alle focus leggen op het behalen van een goed resultaat in de kwalificatie. De Britse coureur kende een aardige derde vrije training, en de verschillen tussen Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull lijken klein te zijn.