Leclerc moet vrezen voor zware straf na bizar pitlance-incident met Norris
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 16:11
  • comments 20
  • Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc en het team van Ferrari moeten zich gaan melden bij de stewards na een bizar moment in de tweede vrije training in Singapore. Het gaat om een crash in de pitlane, waarbij de McLaren van Lando Norris lichte schade opliep.

De tweede vrije training in Singapore verliep nogal chaotisch. Eerst crashte George Russell, wat een eerste rode vlag veroorzaakte. Toen de troep was opgeruimd, kwamen de auto's weer de baan op voor een aantal snelle rondjes. Dit feestje ging echter niet door, omdat Liam Lawson met zijn Racing Bull tegen de muur was gereden en hierdoor zijn voorband was verloren.

Bizar incident met Norris

De vrije training lag geruime tijd stil, maar toen de teams de nieuwe starttijd te horen kregen, ging het op bizarre wijze mis in de pitlane. Het team van Ferrari liet Charles Leclerc de pitbox uit rijden, maar klaarblijkelijk had men de knaloranje McLaren van Lando Norris over het hoofd gezien. Leclerc beukte de McLaren, die als een soort stuiterbal tegen de muur reed.

De voorvleugel van de McLaren van Norris liep schade op bij dit incident. De Brit werd vervolgens met de hulp van monteurs van Ferrari teruggeduwd naar de pitbox van McLaren. Hier werd er snel een nieuwe voorvleugel op zijn auto geschroefd, en hij kon zijn weg weer vervolgen. Leclerc leek zich op zijn beurt van geen kwaad bewust te zijn.

Onderzoek geopend

Bij de stewards waren ze niet zo blij met dit moment. Ze openden direct een onderzoek, en de betrokken partijen mogen zich na afloop van de training melden. De kans is groot dat Ferrari of Leclerc een flinke boete of straf gaan ontvangen. Een unsafe release zorgt normaal gesproken voor een reprimande of een boete, maar dit keer ging het dus echt fout. De stewards zullen dat ongetwijfeld laten meewegen in hun beslissing.

Damon Hill

Posts: 19.344

Natuurlijk zit Leclerc fout, maar anno 2025 geef je dan als tegenpartij gewoon gas want je wil de ander natuurlijk een oor aannaaien. Zo gaat dat blijkbaar tegenwoordig.

  • 6
  • 3 okt 2025 - 16:36
Reacties (20)

  • da_bartman

    Posts: 6.137

    Lijkt mij sterk. Ik denk dat Ferrari wat igeld mag storten in de fooienpot van Ben. Maar daarmee houdt het wel op.

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 16:16
    • Larry Perkins

      Posts: 60.359

      Ja, anders zou het wel bizar zijn...

      • + 1
      • 3 okt 2025 - 16:18
    • nr 76

      Posts: 6.944

      Ja, de crash was al bizar

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 16:23
    • Joeppp

      Posts: 8.069

      Nou, ik vond deze toch vrij behoorlijk en denk dat er wel een straf uitkomt die meer is dan alleen een boete.

      • + 2
      • 3 okt 2025 - 16:38
    • da_bartman

      Posts: 6.137

      Ja Joep, was het dan een fout van Charles?

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 17:13
    • Joeppp

      Posts: 8.069

      Dat is geen argument Bartman, het was een teamfout waar Leclerc onderdeel van is en ook nog achter het stuur zat. Als hij vooraan start, bij wijze van spreken, en daardoor hoog finished krijgt het team ook punten voor het constructeurs kampioenschap.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 17:30
  • Paulie

    Posts: 4.615

    wat is hier mis mee, zo rij ik ook altijd de garage uit...

    • + 3
    • 3 okt 2025 - 16:17
  • NyckVrieskast

    Posts: 930

    In een race krijg je hier gewoon 10 seconden voor. Weer niet wat ze nu doen. Een boete zou wel heel makkelijk zijn.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 16:21
    • Cherokee

      Posts: 5.326

      Ze geven eigenlijk altijd een boete als het tijdens een VT gebeurt. In dit geval was het ook weer 100 % een teamfout, Leclerc heeft Norris nooit gezien.

      • + 4
      • 3 okt 2025 - 16:31
    • NyckVrieskast

      Posts: 930

      Ik vind in een race ook 100% team fout. Waarom kreeg Verstappen in Miami in de sprint 10 sec?

      • + 2
      • 3 okt 2025 - 16:35
    • Larry Perkins

      Posts: 60.359

      Omdat Verstappen meestal veel te snel rijdt, dat mag best wat minder snel...

      • + 2
      • 3 okt 2025 - 16:53
    • da_bartman

      Posts: 6.137

      @NyckVriesKast, in de race is het ook een teamfout. Maar om te voorkomen dat teams hiermee de concurentie dwars kunnen zitten geven ze aanvullende straffen. In de race van Hockenheim 2019 is het eenmaal gebeurt dat tijdens de race alleen het team (Ferrari) een geldboete kreeg maar de FIA heeft dat daarna meteen weer teruggedraaid. Volgens mij , in het zelfde jaar, kreeg Max nog wel een tijdstraf in Monaco voor de zelfde overtreding.

      • + 1
      • 3 okt 2025 - 17:22
  • nr 76

    Posts: 6.944

    De zware straf zal wel een reprimande en een geldboete zijn...

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 16:22
  • Skoda F1

    Posts: 364

    Norris ziet Leclerc naar buiten rijden en Meneer geeft nog even een dot gas bij?..F you Charles

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 16:25
    • Damon Hill

      Posts: 19.344

      Natuurlijk zit Leclerc fout, maar anno 2025 geef je dan als tegenpartij gewoon gas want je wil de ander natuurlijk een oor aannaaien. Zo gaat dat blijkbaar tegenwoordig.

      • + 6
      • 3 okt 2025 - 16:36
    • AUDI_F1

      Posts: 3.325

      Ja het is nog erger als bij voetbal waar ze als stervende zwanen op het veld neer gaan. Maar Leclerc krijgt hier geen straf voor, maar Ferrari zal een bedrag(je) af moeten staan om de wijn bij het diner te betalen.

      • + 2
      • 3 okt 2025 - 16:52
    • hupholland

      Posts: 9.238

      nou, het is maar de vraag of dat gebeurd hoor. Onbewezen iets roepen is ook wel heel erg 2025, niet?

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 17:34
  • TylaHunter

    Posts: 10.520

    Bizar weinig variatie in titels van schraivert

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 17:41
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.437

    Weekje vakantie in Rwanda. Leclerc mag als straf niet mee. Lijkt mij voldoende voor wat blikschade.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 17:51

