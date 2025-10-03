Leclerc moet vrezen voor zware straf na bizar pitlance-incident met Norris

Charles Leclerc en het team van Ferrari moeten zich gaan melden bij de stewards na een bizar moment in de tweede vrije training in Singapore. Het gaat om een crash in de pitlane, waarbij de McLaren van Lando Norris lichte schade opliep.

De tweede vrije training in Singapore verliep nogal chaotisch. Eerst crashte George Russell, wat een eerste rode vlag veroorzaakte. Toen de troep was opgeruimd, kwamen de auto's weer de baan op voor een aantal snelle rondjes. Dit feestje ging echter niet door, omdat Liam Lawson met zijn Racing Bull tegen de muur was gereden en hierdoor zijn voorband was verloren.

Bizar incident met Norris

De vrije training lag geruime tijd stil, maar toen de teams de nieuwe starttijd te horen kregen, ging het op bizarre wijze mis in de pitlane. Het team van Ferrari liet Charles Leclerc de pitbox uit rijden, maar klaarblijkelijk had men de knaloranje McLaren van Lando Norris over het hoofd gezien. Leclerc beukte de McLaren, die als een soort stuiterbal tegen de muur reed.

De voorvleugel van de McLaren van Norris liep schade op bij dit incident. De Brit werd vervolgens met de hulp van monteurs van Ferrari teruggeduwd naar de pitbox van McLaren. Hier werd er snel een nieuwe voorvleugel op zijn auto geschroefd, en hij kon zijn weg weer vervolgen. Leclerc leek zich op zijn beurt van geen kwaad bewust te zijn.

Onderzoek geopend

Bij de stewards waren ze niet zo blij met dit moment. Ze openden direct een onderzoek, en de betrokken partijen mogen zich na afloop van de training melden. De kans is groot dat Ferrari of Leclerc een flinke boete of straf gaan ontvangen. Een unsafe release zorgt normaal gesproken voor een reprimande of een boete, maar dit keer ging het dus echt fout. De stewards zullen dat ongetwijfeld laten meewegen in hun beslissing.