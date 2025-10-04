user icon
F1-kampioen wijst cruciaal voordeel van Verstappen aan in titelstrijd met McLarens

F1-kampioen wijst cruciaal voordeel van Verstappen aan in titelstrijd met McLarens
  Gepubliceerd op 04 okt 2025 10:46
  11
  Door: Jesse Jansen

Oud-wereldkampioen Jenson Button ziet een belangrijk voordeel dat Max Verstappen heeft in de jacht op McLaren. Momenteel is het verschil tussen Max Verstappen en kampioenschapsleider Oscar Piastri 69 punten.

De wereldkampioen van 2009 denk dat Max Verstappen een grote kans maakt op de wereldtitel. De Nederlander moet gemiddeld tien punten per raceweekend inhalen op Oscar Piastri. 

Titelstrijd tussen drie coureurs

De titelstrijd gaat tussen Oscar Piastri, Max Verstappen en Lando Norris. De drie coureurs vechten met elkaar om de titel. Na de uitvalbeurt van Oscar Piastri in Bakoe gaat het voornamelijk over Max Verstappen. De Nederlander won back to back in zowel Italië als Azerbeidzjan.

"Als je naar Baku kijkt, waren de McLarens nog altijd snel", zo legt Button uit tegenover Sky Sports. "Het gaat erom dat twee coureurs om het wereldkampioenschap vechten. Je merkt dat het zijn tol begint te eisen. Het is mentaal ontzettend zwaar om voor een wereldtitel te strijden, terwijl Max, die er al vier heeft gewonnen, gewoon naar buiten rijdt en plezier maakt."

'Er is één belangrijk verschil!'

Volgens Jenson Button is de mentaliteit van Max Verstappen het grootste verschil tussen de McLaren-coureurs en de ervaren Nederlander. Max Verstappen heeft al vier wereldtitels: "Dat laat echt het verschil zien tussen vertrouwen hebben in jezelf, je niet bezighouden met alles wat er om je heen gebeurt, en simpelweg de klus klaren. Als hij dat in Singapore weer voor elkaar krijgt, doet hij gewoon mee om de overwinning."

Mocht Verstappen willen winnen moet hij nog wel 69 punten inhalen ten opzichte van Oscar Piastri. Het verschil met Lando Norris is momenteel 44 punten. De Red Bull-coureur heeft dit seizoen al vier keer gewonnen waaronder de laatste twee Grands Prix. In Singapore heeft Red Bull een nieuwe voorvleugel meegenomen, dus kan de Nederlander weer jagen op de oranje bolides van McLaren.

Hourpower

Posts: 724

Er is nog helemaal geen titelstrijd tussen Max en Piastri of Norris.
Dan zouden de twee Mclaren coureurs vandaag geen punten moeten halen en Max moet dan winnen. Alleen dan wordt het misschien nog een strijd waar Max dan ook aan meedoet met dan nog 6 races te gaan en zelfs dan zou er nog 44 p... [Lees verder]

  • 3
  • 4 okt 2025 - 11:06
Reacties (11)

  • Freek-Willem

    Posts: 6.256

    Zoals al velen geroepen hebben, even afwachten tot morgen na de race. Dan weten we of er nog reële kansen zijn. Nu is dat nog niet het geval wat mij betreft. Als Max morgen die race (op eigen kracht) kan winnen dan mag je voorzichtig uitspreken dat er kansen zijn.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 10:53
    • snailer

      Posts: 29.997

      En Baku waar degradatie banden een rol speelt. Een grote rol.

      Het echte zwakke punt van RBR in ieder geval tot en met Baku. Dat Baku het werkte was vooral omdat McLaren werd opgehouden, of eigenlijk geblokkeerd. Op Monza was gewoon Verstappen in de race het snelst omdat daar na een jaar inrubben van het asfalt de degradatie nihil was voor alle rijders.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 12:36
    • da_bartman

      Posts: 6.146

      Je weet dat het in Singapore nog lastiger is om in te halen dan in Baku?

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 14:09
  • Hourpower

    Posts: 724

    Er is nog helemaal geen titelstrijd tussen Max en Piastri of Norris.
    Dan zouden de twee Mclaren coureurs vandaag geen punten moeten halen en Max moet dan winnen. Alleen dan wordt het misschien nog een strijd waar Max dan ook aan meedoet met dan nog 6 races te gaan en zelfs dan zou er nog 44 punten vershil zijn.

    Kortom als er geen wonderen gebeuren is Max gewoon kansloos dit jaar.

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 11:06
    • Avb1

      Posts: 130

      Lage IQ mensen kunnen niet rekenen

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 12:41
    • SennaS

      Posts: 10.495

      Avb1
      Is niet zo lief iemand zo te betitelen he,
      Theoretisch is nog van alles mogelijk en Max maakt nog kans, maar dan is Max afhankelijk van problemen bij de mcl coureurs en moet zelf winnen, de komende races.
      Het zou dus kunnen gezien Max foutloos en zonder druk rondrijdt terwijl de mcl mannen wel met stress rijden gezien ze tegen elkaar tijden en ook nog Max in de gaten moeten houden.
      Mcl zou er de laatste races goed aan doen om een keuze te maken voor 1 coureur.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 13:05
    • NicoS

      Posts: 19.439

      Vandaag zullen de McLaren’s ook geen punten scoren…., sterker, vandaag kan Max zelfs niet eens winnen….;)

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 13:15
    • Freek-Willem

      Posts: 6.256

      Mensen met een laag iq snappen niet wat iq inhoudt avb1.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:03
    • Hourpower

      Posts: 724

      @Av en nog wat

      Mensen met een nog lager IQ kunnen niet eens lezen.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:10
  • SennaS

    Posts: 10.495

    Het siert mcl en mercedes dat ze hun topcoureurs tegen elkaar laten racen en geen waterdrager taferelen hanteren zoals (vroeger) bij fer en bij rbr.
    Had mercedes of mcl wel gekozen voor 1e coureur dan was bv Lewis vaker wk geworden en was Piastri of Norris nu al bijna onbedreigd wk.
    Dit is beter voor de sport, publiek en spanning en krijg een coureur geen wk in de schoot geworden maar moet ervoor vechten, ook tegen zijn top teamgenoot in een zelfde auto.
    .

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 13:00
    • NicoS

      Posts: 19.439

      Is ook onzin zolang beide kans maken op de titel, of zou jij als Norris zijnde zeggen; ik geef mijn kans op de mogelijke enige titel in mijn carrière op, om mijn teamgenoot aan een titel te helpen?
      Zij zijn degene die om de titel strijden, dus hoezo teamorders…..die zijn er in mijn ogen al veel teveel geweest met hun papaya (nep) rules…….

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 13:20

