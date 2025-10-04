F1-kampioen wijst cruciaal voordeel van Verstappen aan in titelstrijd met McLarens

Oud-wereldkampioen Jenson Button ziet een belangrijk voordeel dat Max Verstappen heeft in de jacht op McLaren. Momenteel is het verschil tussen Max Verstappen en kampioenschapsleider Oscar Piastri 69 punten.

De wereldkampioen van 2009 denk dat Max Verstappen een grote kans maakt op de wereldtitel. De Nederlander moet gemiddeld tien punten per raceweekend inhalen op Oscar Piastri.

Titelstrijd tussen drie coureurs

De titelstrijd gaat tussen Oscar Piastri, Max Verstappen en Lando Norris. De drie coureurs vechten met elkaar om de titel. Na de uitvalbeurt van Oscar Piastri in Bakoe gaat het voornamelijk over Max Verstappen. De Nederlander won back to back in zowel Italië als Azerbeidzjan.

"Als je naar Baku kijkt, waren de McLarens nog altijd snel", zo legt Button uit tegenover Sky Sports. "Het gaat erom dat twee coureurs om het wereldkampioenschap vechten. Je merkt dat het zijn tol begint te eisen. Het is mentaal ontzettend zwaar om voor een wereldtitel te strijden, terwijl Max, die er al vier heeft gewonnen, gewoon naar buiten rijdt en plezier maakt."

'Er is één belangrijk verschil!'

Volgens Jenson Button is de mentaliteit van Max Verstappen het grootste verschil tussen de McLaren-coureurs en de ervaren Nederlander. Max Verstappen heeft al vier wereldtitels: "Dat laat echt het verschil zien tussen vertrouwen hebben in jezelf, je niet bezighouden met alles wat er om je heen gebeurt, en simpelweg de klus klaren. Als hij dat in Singapore weer voor elkaar krijgt, doet hij gewoon mee om de overwinning."

Mocht Verstappen willen winnen moet hij nog wel 69 punten inhalen ten opzichte van Oscar Piastri. Het verschil met Lando Norris is momenteel 44 punten. De Red Bull-coureur heeft dit seizoen al vier keer gewonnen waaronder de laatste twee Grands Prix. In Singapore heeft Red Bull een nieuwe voorvleugel meegenomen, dus kan de Nederlander weer jagen op de oranje bolides van McLaren.