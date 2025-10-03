user icon
Horner belt met Haas: voormalig Red Bull-baas jaagt op F1-comeback

Horner belt met Haas: voormalig Red Bull-baas jaagt op F1-comeback
  Gepubliceerd op 03 okt 2025 06:30
  Door: Bob Plaizier

Christian Horner is bezig met zijn comeback. De voormalige Red Bull-teambaas, die in juli werd ontslagen en in september officieel vertrok, heeft actief contact gezocht met Haas F1 Team. Het nieuws werd bevestigd door Haas-teambaas Ayao Komatsu, die ongebruikelijk direct was over de gesprekken. Het is de eerste concrete aanwijzing van Horners strategie om terug te keren in de Formule 1, en het onthult zijn ambitieuze plannen. 

Het Telefoontje 

"Ja, het is waar dat hij ons benaderd heeft," bevestigde Komatsu tijdens de persconferentie op donderdag in Singapore. "En toen heeft een van onze mensen een, laten we zeggen, verkennend gesprek gehad." De Japanner maakte echter ook direct duidelijk dat de gesprekken niet ver zijn gekomen. "Maar dat was het. Er gaat niets verder. Het is afgerond." 
Toch is dit korte contact van groot belang. Het toont aan dat Horner, ondanks zijn vertrekregeling die hem naar verluidt £75 miljoen opleverde, actief bezig is met het plannen van zijn terugkeer. En die terugkeer is niet zomaar een nieuwe baan. Horner heeft grotere ambities. 

De Toto Wolff-Strategie 
Volgens goed ingelichte bronnen, waaronder de BBC, zoekt Horner niet simpelweg een nieuwe functie als teambaas. Hij streeft naar een rol met aanzienlijke macht én een eigendomsbelang, vergelijkbaar met de positie die Toto Wolff bekleedt bij Mercedes. Wolff is niet alleen teambaas, maar ook aandeelhouder met 33% van het team. 
Deze wens om "Toto Wolff-achtige macht" te verkrijgen verkleint Horners opties aanzienlijk. Hij wil niet langer afhankelijk zijn van de grillen van een raad van bestuur, zoals bij Red Bull het geval was. Hij wil controle, invloed en een financieel belang in het team waar hij leiding aan geeft. 

Zijn vertrekregeling stelt hem in staat om in 2026 terug te keren in de sport, wat hem de tijd geeft om een complexe deal met een eigendomsstructuur op te zetten. Dit verklaart waarom hij een middenveldteam als Haas zou benaderen. Het gaat niet om de huidige prestaties, maar om de mogelijkheid om invloed en eigendom te verwerven. 

Haas: Geen Interesse
De afwijzing door Haas kwam snel en was definitief. Eigenaar Gene Haas staat erom bekend dat hij zijn team niet wil verkopen. Komatsu onthulde dat Haas in de afgelopen 18 maanden "talloze aanbiedingen" heeft afgewezen en zelfs "geïrriteerd" raakt door de aanhoudende verzoeken. 
Dit is opvallend. Haas is geen topteam. Ze worstelen in het middenveld en hebben financieel gezien zeker geen overschot. Toch willen ze niet verkopen. Het onderstreept hoe waardevol F1-teams zijn geworden in de huidige economie van de sport. Zelfs de kleinere teams zijn goudmijnen geworden.  Voor Horner betekent deze afwijzing dat de makkelijke route niet bestaat. Hij zal creatief moeten zijn in zijn zoektocht naar een team waar hij de gewenste macht en eigendom kan verkrijgen. 

De Andere Opties 
Met zijn specifieke eisen zijn er slechts een handvol realistische opties voor Horner: 
Alpine F1 Team: Een intrigerende mogelijkheid vanwege Horners nauwe relatie met Flavio Briatore, die recent terugkeerde naar het team in Enstone als uitvoerend adviseur. Alpine worstelt met prestaties, wat op termijn tot een heroverweging van de strategie zou kunnen leiden. Maar eigenaar Renault heeft benadrukt toegewijd te blijven aan de sport, wat een overname of machtswissel minder waarschijnlijk maakt. 

Aston Martin F1 Team: Dit is misschien wel de meest besproken optie. Teambaas Andy Cowell heeft geweigerd om een mogelijke komst van Horner uit te sluiten. Zijn antwoorden waren diplomatiek maar veelzeggend: "Christians record spreekt voor zich. Hij is een geweldige concurrent... het is aan Christian om uit te zoeken wat hij wil doen."  Een overstap naar Aston Martin zou Horner herenigen met steringenieur Adrian Newey, die eerder dit jaar de overstap maakte van Red Bull naar Aston Martin. Een managementduo van Horner en Newey zou formidabel zijn en Aston Martin mogelijk transformeren tot een topteam. 

De Nieuwe Realiteit 
Horners zoektocht is symptomatisch voor een bredere trend in de Formule 1. De rol van een top-teambaas evolueert van die van een hooggeplaatste werknemer naar die van een strategische partner en mede-eigenaar. 
De financiële bloei van de sport heeft de waarde van teams zo sterk doen stijgen dat aandeelhouderschap de ultieme vorm van invloed en zekerheid biedt. Toto Wolff bij Mercedes, Zak Brown bij McLaren (met een kleiner aandeel maar wel invloed) - dit zijn de nieuwe modellen. 
Horner probeert dit na te bootsen, maar ontdekt dat het geen eenvoudig proces is. Teams die bereid zijn om macht af te staan, zijn schaars. Teams die volledig verkocht willen worden, zijn nog zeldzamer.

Een Twaalfde Team? 
Als geen enkel bestaand team bereid is om Horner de gewenste macht en eigendom te geven, blijft er één optie over: het opzetten van een volledig nieuw, twaalfde F1-team. Dit is de moeilijkste route, vergelijkbaar met wat Andretti probeerde (en uiteindelijk niet lukte, althans niet onder die naam). 

Het vereist enorme investeringen, FIA-goedkeuring, en instemming van Formula One Management. Maar het zou Horner volledige controle geven. Met zijn ervaring, zijn netwerk en zijn financiële middelen is het niet ondenkbaar. 

Conclusie 
Christian Horners zoektocht naar een terugkeer in F1 is meer dan een voormalige teambaas die een nieuwe baan zoekt. Het is een poging om de definitie van zijn rol te herschrijven. Hij wil niet langer werknemer zijn, maar eigenaar. Hij wil niet langer rapporteren aan een raad van bestuur, maar zelf de touwtjes in handen hebben. 

De afwijzing door Haas is slechts het eerste hoofdstuk. Horner heeft tijd tot 2026 voordat zijn non-compete clausule verloopt. In die tijd zal hij blijven zoeken naar het perfecte scenario: een team waar hij kan bouwen aan zijn eigen erfenis, met volledige controle en financieel belang. 
Of dat Aston Martin wordt, Alpine, of een compleet nieuw team, blijft afwachten. Maar één ding is zeker: Christian Horner komt terug in de Formule 1. En als hij terugkomt, dan op zijn eigen voorwaarden.

 

 

