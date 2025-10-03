Red Bull verklaart ingrijpende updates in Singapore

Red Bull Racing-ingenieur Paul Monaghan heeft tekst en uitleg gegeven over de nieuwe Red Bull-updates die het team heeft meegenomen naar Singapore. De Brit vertelt ook dat dit waarschijnlijk de laatste update is die Red Bull heeft meegenomen.

Red Bull Racing is momenteel in goede vorm. Max Verstappen won de afgelopen twee races voor het team en ook Yuki Tsunoda lijkt zichzelf te verbeteren. Momenteel staat het team vierde, maar de tweede plaats is nog mogelijk, aangezien het team een puntenverschil heeft van achttien punten.

Nieuwe voorvleugel voor Red Bull

Red Bull weet in Singapore een nieuwe voorvleugel mee te nemen. Het team hoopt hiermee verder te verbeteren. "We hopen er deze keer wat tijd uit te halen. Het is voor ons een doorontwikkeling, dus een vrij soepele revisie. Maar toen de vorige werd geïntroduceerd, kwamen er meer aanwijzingen dat we dit of dat zouden kunnen doen. Er was nog een beetje capaciteit beschikbaar, dus we hebben doorgezet en besloten: ja, we brengen hem mee. Dit zou de laatste voor dit jaar moeten zijn", legde Monaghan uit tegenover de aanwezige media in Singapore.

"Het is gewoon een beetje performance, en geweldig werk in de fabriek dat we hier hebben geleverd. Duidelijk is ons doel om wat meer rondetijd eruit te halen. En ik hoop dat met de zware inspanningen de auto beter is. Nu is de vraag: kunnen we de eerdere rangorde uitdagen op het high-downforcecircuit? We gaan het proberen", antwoordt de ingenieur op de vraag of Red Bull nu constant McLaren kan uitdagen.

Heeft een grote groep gewerkt aan deze updates?

"Wat betreft het werkelijke aantal mensen weet ik niet zeker hoeveel mensen dit hebben gedaan De werkzaamheden aan de wagen van 2026 hebben hen nog niet echt overspoeld, dus hadden we nog een periode waarin we deze updates konden doorvoeren. En ze hebben briljant werk geleverd, ze zijn ermee aan de slag gegaan en hebben het hier klaargespeeld."