user icon
icon

Red Bull verklaart ingrijpende updates in Singapore

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull verklaart ingrijpende updates in Singapore
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 14:18
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull Racing-ingenieur Paul Monaghan heeft tekst en uitleg gegeven over de nieuwe Red Bull-updates die het team heeft meegenomen naar Singapore. De Brit vertelt ook dat dit waarschijnlijk de laatste update is die Red Bull heeft meegenomen. 

Meer over Red Bull Racing Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Red Bull Racing is momenteel in goede vorm. Max Verstappen won de afgelopen twee races voor het team en ook Yuki Tsunoda lijkt zichzelf te verbeteren. Momenteel staat het team vierde, maar de tweede plaats is nog mogelijk, aangezien het team een puntenverschil heeft van achttien punten.

Nieuwe voorvleugel voor Red Bull

Red Bull weet in Singapore een nieuwe voorvleugel mee te nemen. Het team hoopt hiermee verder te verbeteren. "We hopen er deze keer wat tijd uit te halen. Het is voor ons een doorontwikkeling, dus een vrij soepele revisie. Maar toen de vorige werd geïntroduceerd, kwamen er meer aanwijzingen dat we dit of dat zouden kunnen doen. Er was nog een beetje capaciteit beschikbaar, dus we hebben doorgezet en besloten: ja, we brengen hem mee. Dit zou de laatste voor dit jaar moeten zijn", legde Monaghan uit tegenover de aanwezige media in Singapore.

"Het is gewoon een beetje performance, en geweldig werk in de fabriek dat we hier hebben geleverd. Duidelijk is ons doel om wat meer rondetijd eruit te halen. En ik hoop dat met de zware inspanningen de auto beter is. Nu is de vraag: kunnen we de eerdere rangorde uitdagen op het high-downforcecircuit? We gaan het proberen", antwoordt de ingenieur op de vraag of Red Bull nu constant McLaren kan uitdagen.

Heeft een grote groep gewerkt aan deze updates?

"Wat betreft het werkelijke aantal mensen weet ik niet zeker hoeveel mensen dit hebben gedaan De werkzaamheden aan de wagen van 2026 hebben hen nog niet echt overspoeld, dus hadden we nog een periode waarin we deze updates konden doorvoeren. En ze hebben briljant werk geleverd, ze zijn ermee aan de slag gegaan en hebben het hier klaargespeeld."

F1 Nieuws McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 21.863

    Hebben ze nou ook nieuwe vloermatten geinstalleerd, of rijden ze de oude matten tot de draad op? Is natuurlijk geen porem, maar ja, wie ben ik.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 16:28

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar