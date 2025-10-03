Red Bull opent de aanval: ingrijpende updates in Singapore

Het team van Red Bull Racing opent dit weekend in Singapore vol de aanval op de concurrentie. Uit de documenten van de FIA blijkt dat de werkgever van Max Verstappen dit weekend een update doorvoert aan de voorvleugel en aan de engine cover.

Nu het seizoen op zijn einde loopt, en de focus van veel teams verschuift naar de nieuwe regels van 2026, zijn updates zeldzaam. Weinig teams nemen dan ook nieuwe onderdelen mee naar Singapore, maar bij Red Bull is dat een ander liedje. De Oostenrijkse renstal kan met Max Verstappen de titelstrijd gaan openbreken, en een steeds beter wordende bolide kan daar bij helpen.

Nieuwe voorvleugel

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull voor dit weekend twee updates heeft doorgevoerd. Het gaat om een aanpassing aan de voorvleugel, die volgens Red Bull is gericht op het verbeteren van de performance. Volgens het team gaat het om een evolutie van het bestaande ontwerp, ze willen de camber verbeteren om ervoor te zorgen dat ze meer load krijgen. Het is niet duidelijk of Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda allebei kunnen beschikken over de geüpdatete voorvleugel.

Wat past Red Bull nog meer aan?

Red Bull heeft ook de engine cover aangepast voor dit weekend. Ze hebben het onderdeel op een aantal punten aangepast om ervoor te zorgen dat de koeling van de motor beter kan verlopen. In Singapore kunnen de temperaturen hoog oplopen, en de FIA gaf op donderdag al een hittewaarschuwing.

Ook updates bij Mercedes

Red Bulls concurrenten Ferrari en McLaren hebben voor dit weekend geen updates geïntroduceerd. Bij Mercedes heeft men wél voor een kleine aanpassing gekozen, ook de Duitse renstal kiest ervoor om een aanpassing door te voeren aan de voorvleugel. Het gaat om een update aan de front wing flap. Verder zijn er geen teams die nieuwe onderdelen introduceren in Singapore.