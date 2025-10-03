user icon
Red Bull opent de aanval: ingrijpende updates in Singapore

Red Bull opent de aanval: ingrijpende updates in Singapore
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 09:26
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing opent dit weekend in Singapore vol de aanval op de concurrentie. Uit de documenten van de FIA blijkt dat de werkgever van Max Verstappen dit weekend een update doorvoert aan de voorvleugel en aan de engine cover.

Nu het seizoen op zijn einde loopt, en de focus van veel teams verschuift naar de nieuwe regels van 2026, zijn updates zeldzaam. Weinig teams nemen dan ook nieuwe onderdelen mee naar Singapore, maar bij Red Bull is dat een ander liedje. De Oostenrijkse renstal kan met Max Verstappen de titelstrijd gaan openbreken, en een steeds beter wordende bolide kan daar bij helpen.

Nieuwe voorvleugel

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull voor dit weekend twee updates heeft doorgevoerd. Het gaat om een aanpassing aan de voorvleugel, die volgens Red Bull is gericht op het verbeteren van de performance. Volgens het team gaat het om een evolutie van het bestaande ontwerp, ze willen de camber verbeteren om ervoor te zorgen dat ze meer load krijgen. Het is niet duidelijk of Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda allebei kunnen beschikken over de geüpdatete voorvleugel.

Wat past Red Bull nog meer aan?

Red Bull heeft ook de engine cover aangepast voor dit weekend. Ze hebben het onderdeel op een aantal punten aangepast om ervoor te zorgen dat de koeling van de motor beter kan verlopen. In Singapore kunnen de temperaturen hoog oplopen, en de FIA gaf op donderdag al een hittewaarschuwing.

Ook updates bij Mercedes

Red Bulls concurrenten Ferrari en McLaren hebben voor dit weekend geen updates geïntroduceerd. Bij Mercedes heeft men wél voor een kleine aanpassing gekozen, ook de Duitse renstal kiest ervoor om een aanpassing door te voeren aan de voorvleugel. Het gaat om een update aan de front wing flap. Verder zijn er geen teams die nieuwe onderdelen introduceren in Singapore.

V10lover

Posts: 1.584

Straatcircuit bloedheet en kans op natte of vochtige baan in combinatie met muren dichtbij en 2 coureurs van Papaya die zeer nerveus zijn vanwege de hete adem van Max in hun nek. Ze zouden zomaar eens kunnen crashen en dat Max maximaal scoort.

  • 6
  • 3 okt 2025 - 10:12
  • Golf-GTI

    Posts: 1.509

    Welke aanval?

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 09:31
  • Totalia

    Posts: 1.730

    Daar gaan we al, als deze updates ook werken net als in Monza dan kan het zomaar zijn dat Max eindelijk een keer wint in Singapore … vorig jaar was hij tweede ….. de twee McLarens met elkaar in de vangrail en hoppa… het seizoen kan dan nog spannend worden..

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 09:38
    • F1jos

      Posts: 4.700

      Toch rekent Marko op de Verstappen-factor. "Hij is weer volledig gemotiveerd, en dat is meer waard dan welke update dan ook.

      • + 2
      • 3 okt 2025 - 11:10
    • Freek-Willem

      Posts: 6.251

      En als Russell zijn voorspelling wil laten uitkomen riet die beide oranje boys van de baan.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 11:34
    • mario

      Posts: 14.174

      Volgens mij had Max eerst goed werkende updates om weer gemotiveerd te geraken.... Jij stelt dat een gemotiveerde Max ook zonder de updates de laatste 2 races had gewonnen... We weten allemaal dat dat niet zo is...

      • + 1
      • 3 okt 2025 - 11:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.455

    Dus als ik het goed gelezen hebt krijgt Max 'n nieuw flapje aan zijn voorvleugel en 'n nieuwe motorkap....oke!

    • + 4
    • 3 okt 2025 - 09:40
    • Skoda F1

      Posts: 359

      Denk dat je de updates van max en natte nel door elkaar haalt.. Natte nel kreeg ook een nieuw flapje aan de voorkant tegen het lekken en een nieuwe pacemaker..

      • + 5
      • 3 okt 2025 - 10:21
  • Klus

    Posts: 2.338

    "Het is niet duidelijk of Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda allebei kunnen beschikken over de geüpdatete voorvleugel."
    Zal je zien dat alleen Yuki de updates krijgt.

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 09:51
    • Freek-Willem

      Posts: 6.251

      Red Bull geeft je vleugels dus iedereen krijgt ze

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 11:35
    • Larry Perkins

      Posts: 60.340

      DHL heeft afgelopen dinsdag de update van de voorvleugel bij mij afgeleverd en die zit nu al op mijn roze John Deere. Het scheelt mij al zo'n viertienden...

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 12:27
    • + 6
    • 3 okt 2025 - 10:12
    • Stitch

      Posts: 6.178

      Bovendien is de weersverwachting regen. Dat zou in het voordeel van Max kunnen zijn mits die nieuwe vleugels voldoende downforce brengen.

      • + 1
      • 3 okt 2025 - 11:03
    • Robin

      Posts: 2.837

      Ja Piastri kwam idd wel erg nerveus over 🙄

      • + 3
      • 3 okt 2025 - 11:21
    • StevenQ

      Posts: 9.752

      Piastri ziet er dan wel koeltjes uit, zijn reactie op zijn valse start en terugvallen naar de laatste plek vorige race was zeker niet koel

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 11:56
  • Spannenburg

    Posts: 116

    Heel ingrijpend idd.

    • + 3
    • 3 okt 2025 - 10:13
  • gp

    Posts: 4.901

    Het is wel een verademing voor Red Bull die Mekies aan het roer. Alle neuzen staan weer in dezelfde richting daar.

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 10:14
    • Freek-Willem

      Posts: 6.251

      Had Horner een gebroken. Neus die dwars stond dan?

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 11:35
  • Maximo

    Posts: 9.544

    Zijn dit upgrades of gewoon aanpassingen aan het circuit wat ieder team doet.

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 10:24
  • Pietje Bell

    Posts: 31.320

    Gebruikte PU onderdelen tot nu toe:

    pbs.twimg.com/medi(...)GJCU?format=jpg&;name=900x900

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 11:06

