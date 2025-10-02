Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt serieus werk te maken van een comeback naar de Formule 1. De Brit werd afgelopen zomer ontslagen, en is nu op gardening leave. Hij is echter hard bezig met een comeback, en Haas-teambaas Ayao Komatsu bevestigt dat er gesprekken hebben plaatsgevonden.
Horner werd vlak na de Britse Grand Prix de deur gewezen door Red Bull Racing. Na twintig jaar kwam er een einde aan het sprookje, en vorige week bereikten Horner en Red Bull een overeenkomst over een afkoopsom. Het zorgde er ook voor dat Horner aan zijn gardening leave kon beginnen, en dat een comeback in de Formule 1 serieuzer werd. Hij werd in verband gebracht met Aston Martin en Alpine, maar blijkt nu zelf contact te hebben gezocht met een ander team.
Gesprekken met Haas?
The Race meldt dat Horner contact heeft gezocht met mensen van het team van Haas. De site meldt dat Haas Horner een rol kon geven bij het team, maar dat de eerste gesprekken op niets zijn uitgedraaid. De eerste deur lijkt dus dicht te klappen voor de Brit, maar dat betekent vanzelfsprekend niet dat een comeback is uitgesloten.
Bevestiging van Komatsu
Haas-teambaas Ayao Komatsu bevestigde tegenover The Race dat er gesprekken met Horner zijn geweest: "Het klopt dat hij ons heeft benaderd, en dat één van onze mensen... Laten we zeggen dat ze een verkennend gesprek hebben gevoerd. Maar dat was het wel. Er is niets dat verder gaat. Ik heb hier ook verder niets over te zeggen."
Aston Martin wél een optie?
Eerder op de donderdag werd Horner ook uitgebreid gelinkt aan Aston Martin. De huidige teambaas van die Britse renstal, Andy Cowell, wilde de verhalen toen niet bevestigen of ontkennen. Hierdoor blijven er verhalen bestaan over Horner en Aston Martin, terwijl zijn naam ook blijft rondzingen bij Alpine.
shakedown
Posts: 1.438
Ik zie alleen alpine als optie. Die hebben langdurige visie, geen leiderschap en daar kan Horner helemaal bij 0 beginnen.
Rimmer
Posts: 12.809
Alpine heeft geen visie. Ze doen van ellende maar wat de bejaarde Flavio roept en zijn het enige fabrieksteam dat de fabriek heeft afgestoten. Niemand weet wat de lange termijn van Alpine is en de kans bestaat dat ze de boel straks voor twee miljard verkopen.
Leiderschap hebben ze daar nog nooit gehad nadat Flavio wegging. Abiteboul en iedereen die na hem kwam waren slechts speelballen van een ongeïnteresseerd Renault dat alleen maar de hand op de knip hield en voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten.
Ze kunnen Horner daar heel goed gebruiken maar hij zal zich in willen kopen en uiteindeljk Renault helemaal buiten spel willen zetten anders valt er geen enkele eer te halen daar. Het vooruitzicht om zelf eigenaar te worden kan Horner over de streep trekken maar nog jaren met de Franse slag onder de Renault CEO te werken gaat zelfs Chris te ver.
Haas is een realistische optie want Gene zoekt al sinds de oprichting een goede teambaas en heeft dat nooit gevonden. (Steiner is een clown)
Maar Gene is ook een vreselijke centenknijper waardoor echt succes niet mogelijk is.
Met Horner aan boord, een financiële injectie en het aantrekken van nieuwe sponsors (Homer heeft wel wat connecties) zouden ze daar misschien echt een keer vast in de subtop kunnen komen (zeker als ze een Ferrari B-team willen worden en jong talent willen stallen) zoals Mallya destijds Force India tot een serieuze subtopper bracht. Maar Alpine? Nee, als Horner dat gaat doen komt hij uiteindelijk heel erg bedrogen uit. Die gaat alleen naar Alpine met het idee de toko straks zelf (of samen met een groep investeerders a la Stroll) over te nemen maar nooit om machteloos een Franse pion te worden.
HarryLam
Posts: 4.896
Horner is de diepe zakken van RB gewend en zal grote moeite hebben met de zuinige fransen.