Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt serieus werk te maken van een comeback naar de Formule 1. De Brit werd afgelopen zomer ontslagen, en is nu op gardening leave. Hij is echter hard bezig met een comeback, en Haas-teambaas Ayao Komatsu bevestigt dat er gesprekken hebben plaatsgevonden.

Horner werd vlak na de Britse Grand Prix de deur gewezen door Red Bull Racing. Na twintig jaar kwam er een einde aan het sprookje, en vorige week bereikten Horner en Red Bull een overeenkomst over een afkoopsom. Het zorgde er ook voor dat Horner aan zijn gardening leave kon beginnen, en dat een comeback in de Formule 1 serieuzer werd. Hij werd in verband gebracht met Aston Martin en Alpine, maar blijkt nu zelf contact te hebben gezocht met een ander team.

Gesprekken met Haas?

The Race meldt dat Horner contact heeft gezocht met mensen van het team van Haas. De site meldt dat Haas Horner een rol kon geven bij het team, maar dat de eerste gesprekken op niets zijn uitgedraaid. De eerste deur lijkt dus dicht te klappen voor de Brit, maar dat betekent vanzelfsprekend niet dat een comeback is uitgesloten.

Bevestiging van Komatsu

Haas-teambaas Ayao Komatsu bevestigde tegenover The Race dat er gesprekken met Horner zijn geweest: "Het klopt dat hij ons heeft benaderd, en dat één van onze mensen... Laten we zeggen dat ze een verkennend gesprek hebben gevoerd. Maar dat was het wel. Er is niets dat verder gaat. Ik heb hier ook verder niets over te zeggen."

Aston Martin wél een optie?

Eerder op de donderdag werd Horner ook uitgebreid gelinkt aan Aston Martin. De huidige teambaas van die Britse renstal, Andy Cowell, wilde de verhalen toen niet bevestigen of ontkennen. Hierdoor blijven er verhalen bestaan over Horner en Aston Martin, terwijl zijn naam ook blijft rondzingen bij Alpine.