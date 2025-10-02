Megatransfer op komst? Aston Martin wil komst van Horner niet uitsluiten

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere teams. Zijn naam viel ook bij Aston Martin, en teambaas Andy Cowell wil niet bevestigen of ontkennen dat Horner in de toekomst bij de renstal komt werken.

Na twintig jaar werd Horner aan het begin van de zomer de deur gewezen door Red Bull Racing. Hij stond al weken onder druk, en de prestaties van Red Bull vielen tegen. Horner werd opgevolgd door Laurent Mekies, en na de zomerstop ging het steeds beter met Red Bull. Horner bereikte op zijn beurt een overeenstemming met Red Bull over een afkoopsom, en is nu met gardening leave. Hierdoor kan hij komende zomer terugkeren in de paddock.

Staat Aston Martin open voor Horner?

Zijn naam viel onder meer bij Aston Martin. In Singapore werd Aston Martin-teambaas Andy Cowell door de internationale media gevraagd of er interne gesprekken zijn gevoerd over Horner: "Christian geniet nu even van wat tijd aan de zijlijn, niet? Hij geniet nu waarschijnlijk van wat tijd met vrienden en familie. Maar hij is wel dol op deze sport. Ik wens hem het beste voor wat hij dan ook gaat doen in de toekomst."

Sluit Aston Martin de komst van Horner uit?

Cowell werd daarna gevraagd of hij de komst van Horner wil uitsluiten: "De prestaties van Christian spreken voor zichzelf. Hij is een geweldige deelnemer. Ik denk dat het afhangt van wat Christian wil doen. Misschien wil hij weg uit de sport, misschien wil hij wél iets doen in de sport, maar het hangt allemaal van Christian af, niet?"

"Ik denk dat we een sterk team hebben, wen zetten steeds meer stappen. We zijn een relatief jong team, en we hebben geweldige faciliteiten. We zijn onze tools aan het ontwikkelen, we hebben sterke mensen aangesteld als Adrian Newey, Enrico Cardile en Gioacchino Vino aan de aero-kant."

Goede mensen

Cowell stelt dat er nog veel meer toppers bij zijn team werken: "Maar je hebt intern ook veel mensen. Zo is er iemand genaamd Michael Hart, die uren lang met Adrian aan het ontwikkelen van de aero werkt. We hebben ook Charles Wood, en noem ze allemaal maar op. Met de visie van Lawrence Stroll, het sponsorgeld dat binnenstroomt, wat komt door Jeff Slack, denk ik dat we een sterk team hebben."