Megatransfer op komst? Aston Martin wil komst van Horner niet uitsluiten

  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 12:09
  4
  • Door: Bob Plaizier

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere teams. Zijn naam viel ook bij Aston Martin, en teambaas Andy Cowell wil niet bevestigen of ontkennen dat Horner in de toekomst bij de renstal komt werken.

Na twintig jaar werd Horner aan het begin van de zomer de deur gewezen door Red Bull Racing. Hij stond al weken onder druk, en de prestaties van Red Bull vielen tegen. Horner werd opgevolgd door Laurent Mekies, en na de zomerstop ging het steeds beter met Red Bull. Horner bereikte op zijn beurt een overeenstemming met Red Bull over een afkoopsom, en is nu met gardening leave. Hierdoor kan hij komende zomer terugkeren in de paddock.

Staat Aston Martin open voor Horner?

Zijn naam viel onder meer bij Aston Martin. In Singapore werd Aston Martin-teambaas Andy Cowell door de internationale media gevraagd of er interne gesprekken zijn gevoerd over Horner: "Christian geniet nu even van wat tijd aan de zijlijn, niet? Hij geniet nu waarschijnlijk van wat tijd met vrienden en familie. Maar hij is wel dol op deze sport. Ik wens hem het beste voor wat hij dan ook gaat doen in de toekomst."

Sluit Aston Martin de komst van Horner uit?

Cowell werd daarna gevraagd of hij de komst van Horner wil uitsluiten: "De prestaties van Christian spreken voor zichzelf. Hij is een geweldige deelnemer. Ik denk dat het afhangt van wat Christian wil doen. Misschien wil hij weg uit de sport, misschien wil hij wél iets doen in de sport, maar het hangt allemaal van Christian af, niet?"

"Ik denk dat we een sterk team hebben, wen zetten steeds meer stappen. We zijn een relatief jong team, en we hebben geweldige faciliteiten. We zijn onze tools aan het ontwikkelen, we hebben sterke mensen aangesteld als Adrian Newey, Enrico Cardile en Gioacchino Vino aan de aero-kant."

Goede mensen

Cowell stelt dat er nog veel meer toppers bij zijn team werken: "Maar je hebt intern ook veel mensen. Zo is er iemand genaamd Michael Hart, die uren lang met Adrian aan het ontwikkelen van de aero werkt. We hebben ook Charles Wood, en noem ze allemaal maar op. Met de visie van Lawrence Stroll, het sponsorgeld dat binnenstroomt, wat komt door Jeff Slack, denk ik dat we een sterk team hebben."

Kan me niet voorstellen dat Newey instemt met de komst van Horner...

F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing Aston Martin GP Singapore 2025

    Elders ging het ook nog verder over Adrian Newey…

    Een definitief “ja” of “nee” kreeg men niet. Het is moeilijk om volledig uit te sluiten dat Horner ooit het groen van Aston Martin zal dragen, zeker gezien Lawrence Stroll’s ongeduld bij aanhoudend falen. Toch is Horner geen doorsnee werknemer: hij heeft een landgoed, een ex-popster als vrouw, een gezin en paarden. Hij heeft geen baan nodig om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij verlangt controle en eigenaarschap binnen een project — voorwaarden die al obstakels waren bij Red Bull.

    Daarnaast speelt Adrian Newey’s positie een rol. Newey heeft al een senior positie bij Aston Martin en zijn relatie met Horner was een van de redenen voor zijn vertrek bij Red Bull. Het is onwaarschijnlijk dat Newey graag opnieuw een fabriek met Horner zou delen — tenzij hij inspraak krijgt.

    Tenzij Horner via een andere weg in 2026 terugkeert, hangt veel af van de prestaties van Aston Martin volgend seizoen. Als de resultaten niet substantieel verbeteren, is het te verwachten dat Stroll zijn geduld verliest — en dat betekent extra werk voor HR. Zoals Cowell het samenvatte: “Zeg nooit nooit.” (MS)

      Kan me niet voorstellen dat Newey instemt met de komst van Horner...

    Ppaaoowwh ik heb wel zo mijn reserveringen bij Horner naar Aston Martin.

    Ja, Horner is een erg goede team baas. Dat heeft ie bewezen bij Red Bull. Vanaf niets naar een top team. Dat heeft ie uiteraard niet alleen gedaan. Maar dat kan niemand. Het is altijd een samenspel tussen belangrijke, invloedrijke en gemotiveerde mensen binnen een organisatie in een bepaalde tijdsgeest.

    Kan hij dat nog een keer doen? Nu instappen bij AM is heel anders dan toen hij bij RB instapte. Het vrijgevochten, tegendraadse, rebelse karakter waarmee Red Bull de succes gehaald heeft, passen niet bij een merk als Aston Martin.

    Als Horner nu instapt bij AM zal hij een heel ander krachtspel meemaken. Simpelweg omdat er al een organisatie staat die in ontwikkeling is. Horner zal zich daar in moeten passen. Zich een plek moeten vinden tussen de bestaande machtsverhouding tussen Newey, Stroll en alle andere kopstukken die daar rond lopen.

    Daar heb ik mijn twijfels over. Horner was de grote man bij Red Bull. En onder die positie heeft hij Red Bull geleid en naar successen gebracht.
    Die positie zal hij nooit bij AM kunnen innemen. Daarvoor zitten andere kopstukken al op plekken en hebben de eerste veranderingen doorgezet om de weg naar een top te organiseren.

    Mijn vraag is dan ook: Past Horner wel in zo een team?

      Dat kan alleen als.hij voldoende zeggenschap heeft over de hele linie. De positie van Lawrence Stroll en Newey maken dat voor mij onwaarschijnlijk.

      Het eerste wat Horner zal willen is Lance eruit sodemieteren. En dat zal pa niet goed.

      En Newey heeft met zijn aandelen pakket ook een flinke vinger in de pap.

