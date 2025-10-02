user icon
Verstappen schat Mercedes hoger in dan Red Bull voor 2026

Verstappen schat Mercedes hoger in dan Red Bull voor 2026
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 11:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Veel mensen verwachten dat het team van Mercedes volgend jaar een voordeel zal hebben met de nieuwe motorregels. Ook Max Verstappen sluit niet uit dat Mercedes direct een voorsprong zal hebben op de concurrentie. Hij heeft echter veel vertrouwen in het motorproject van zijn eigen team Red Bull.

Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. Niet alleen de motorische, maar ook de technische regels worden overhoop gegooid. De motorregels kunnen voor grote veranderingen gaan zorgen, en ze hebben ervoor gezorgd dat Honda terugkeert, Audi debuteert en Ford in zee gaat met Red Bull. Verstappens team gaat de krachtbronnen zelf ontwikkelen, en Ford zal daar bij gaan helpen.

Hoe kijkt Verstappen naar Mercedes?

Veel mensen verwachten dat Mercedes direct de sterkste motor zal hebben, en die mening wordt gedeeld door Max Verstappen. In een interview met de Duitse tak van Sky Sports, legt hij dat uit: "Dat Mercedes voorop zal lopen, dat geloof ik ook. Ze zijn er altijd bij en ze zijn altijd heel erg sterk. Het is natuurlijk een topbedrijf. Dus ik denk dat ze voorop lopen wat betreft de motor, dat geloof ik ook."

Het project van Red Bull

Bij Red Bull hopen ze zelf ook direct competitief te zijn. Het wordt hun eerste jaar als motorleverancier, en dat kan in het begin voor problemen zorgen. Met Ford hebben ze een ervaren partner in huis gehaald, maar de Amerikanen bouwden in de afgelopen jaren geen Power Units voor de Formule 1. Naast Red Bull zal ook zusterteam Racing Bulls gebruik gaan maken van deze nieuwe Power Units.

Verstappen wordt ook gevraagd naar hoe hij kijkt naar het project van Red Bull: "Van onze kant: we werken eraan. We proberen vanaf het begin natuurlijk alles te geven. Ik hoop dat we dichterbij kunnen komen, maar ik heb echt geen idee."

Pietje Bell

Posts: 31.297

Het gaat hier alleen over de motor hè?!

  • 5
  • 2 okt 2025 - 11:26
Reacties (8)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.443

    Foto...
    Zegt genoeg hè...

    • + 2
    • 2 okt 2025 - 11:21
    • Skoda F1

      Posts: 356

      Ik heb op een house feest wel eens een Mercedesje gehad! En keek precies zo..

      • + 3
      • 2 okt 2025 - 12:05
    • Larry Perkins

      Posts: 60.318

      Dat was op Zandvoort @Ouw, toen Max gevraagd werd wat hij van het vals en slecht gezongen Wilhelmus van Henk Poort vond...

      • + 0
      • 2 okt 2025 - 13:41
  • John6

    Posts: 11.052

    Is dat zo, ik heb Mercedes de laatste 4 jaar niet gezien als beste team, nee garantie tot de deur dat Mercedes het beste voor elkaar zal hebben in 2026.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 11:23
    • Pietje Bell

      Posts: 31.297

      Het gaat hier alleen over de motor hè?!

      • + 5
      • 2 okt 2025 - 11:26
  • Snork

    Posts: 21.858

    Die V6 1.6 liter power unit is volgens mij niet het grootste issue. Red Bull Powertrains heeft enorm veel kennis meegenomen van hun samenwerking met Honda. En de PU wordt minder complex, want de MGU-H verdwijnt, wat juist een complex en bepalend onderdeel is. Zo is ook wel gebleken vanaf 2014 toen de V6-hybrid zijn intrede deed. Daarbij daalt het vermogen van de PU van ongeveer 550 kW naar 400 kW. En diverse onderdelen in de PU worden voorgeschreven, zoals krukas, pompen en drijfstangen. De volledig duurzame brandstof kan nog wel een uitdaging zijn, voor alle motorontwikkelaars. Welke motorbouwer haalt daar het maximum uit?
    Maar zonder het te plat te slaan, de PU is volgens mij niet het grootste issue.

    De elektrische aandrijving wel.
    Want het aandeel elektrisch vermogen gaat van 120 kW naar 350 kW. Energieterugwinning wordt een serieus thema. Omdat de MGU-H verdwijnt (die energie uit uitlaatgassen terugwon), moet alle energie nu via de MGU-K worden gerecupereerd. Dit vereist zeer efficiënte remsystemen en slimme strategieën voor energiebeheer, vooral op circuits met weinig harde remzones.
    Zonder MGU-H ontstaat turbo-lag, wat betekent dat de turbo trager reageert. Teams moeten dit compenseren door de MGU-K te gebruiken om de turbo aan te drijven, wat weer extra energie kost. Op snelle circuits zoals Monza kan dit leiden tot “lift-and-coast”-strategieën, waarbij coureurs eerder van het gas gaan om energie te sparen. Hoe beter een team dit beheerst, hoe meer performance over een ronde te vinden is.
    Energiebeheer wordt dus echt een thema. Daar zit volgens mij richting volgend jaar de grootste uitdaging.

    Is Mercedes daarin de beste? Wellicht, maar laten we het maar gewoon afwachten.

    • + 1
    • 2 okt 2025 - 12:31
    • NicoS

      Posts: 19.433

      Misschien is Audi daar heel sterk kan zijn, ze hebben al jaren ervaring in de FE.
      Vind het eigenlijk vreemd dat helemaal niemand het over Audi heeft wanneer het de motor betreft……

      • + 0
      • 2 okt 2025 - 12:54
    • Freek-Willem

      Posts: 6.243

      En als onderdeel van de Vag veel kennis van sjoemelsoftware.

      • + 0
      • 2 okt 2025 - 13:44

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
