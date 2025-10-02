Verstappen schat Mercedes hoger in dan Red Bull voor 2026

Veel mensen verwachten dat het team van Mercedes volgend jaar een voordeel zal hebben met de nieuwe motorregels. Ook Max Verstappen sluit niet uit dat Mercedes direct een voorsprong zal hebben op de concurrentie. Hij heeft echter veel vertrouwen in het motorproject van zijn eigen team Red Bull.

Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. Niet alleen de motorische, maar ook de technische regels worden overhoop gegooid. De motorregels kunnen voor grote veranderingen gaan zorgen, en ze hebben ervoor gezorgd dat Honda terugkeert, Audi debuteert en Ford in zee gaat met Red Bull. Verstappens team gaat de krachtbronnen zelf ontwikkelen, en Ford zal daar bij gaan helpen.

Hoe kijkt Verstappen naar Mercedes?

Veel mensen verwachten dat Mercedes direct de sterkste motor zal hebben, en die mening wordt gedeeld door Max Verstappen. In een interview met de Duitse tak van Sky Sports, legt hij dat uit: "Dat Mercedes voorop zal lopen, dat geloof ik ook. Ze zijn er altijd bij en ze zijn altijd heel erg sterk. Het is natuurlijk een topbedrijf. Dus ik denk dat ze voorop lopen wat betreft de motor, dat geloof ik ook."

Het project van Red Bull

Bij Red Bull hopen ze zelf ook direct competitief te zijn. Het wordt hun eerste jaar als motorleverancier, en dat kan in het begin voor problemen zorgen. Met Ford hebben ze een ervaren partner in huis gehaald, maar de Amerikanen bouwden in de afgelopen jaren geen Power Units voor de Formule 1. Naast Red Bull zal ook zusterteam Racing Bulls gebruik gaan maken van deze nieuwe Power Units.

Verstappen wordt ook gevraagd naar hoe hij kijkt naar het project van Red Bull: "Van onze kant: we werken eraan. We proberen vanaf het begin natuurlijk alles te geven. Ik hoop dat we dichterbij kunnen komen, maar ik heb echt geen idee."