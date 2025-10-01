user icon
Tsunoda wil wederom scoren in Singapore: "Ik ga nu de goede richting in"

Tsunoda wil wederom scoren in Singapore: "Ik ga nu de goede richting in"
  Gepubliceerd op 01 okt 2025 19:22
  • comments 5
  Door: Jeroen Immink

Yuki Tsunoda wil zijn sterke optreden in Azerbeidzjan doortrekken naar Singapore. De Japanner, die dit jaar teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull, reed in Bakoe naar een knap resultaat en kijkt met vertrouwen uit naar de zware uitdaging op het Marina Bay Street Circuit. Tsunoda benadrukt dat Singapore fysiek een van de zwaarste races van het jaar is, maar dat hij er juist naar uitkijkt.

Red Bull Racing lijkt na de zomerstop de weg omhoog weer te hebben gevonden. Verstappen won overtuigend in Monza en Bakoe en ook Tsunoda deed goede zaken. De 24-jarige coureur finishte in Azerbeidzjan als zesde en noteerde daarmee zijn beste resultaat van het seizoen sinds zijn promotie naar het topteam.

Tsunoda voelt zich sterker worden

Tsunoda zelf merkte dat hij in Bakoe een stap zette. “Het weekend was superpositief voor mij en voor het hele team,” vertelde hij in de vooruitblik van Red Bull. “Ik heb het gevoel dat ik met de auto een goede richting insla. Al het harde werk dat we leveren begint zijn vruchten af te werpen.”

Toch wordt Singapore een heel andere test voor Red Bull. Waar Bakoe een stratencircuit is met lange rechte stukken, staat Singapore bekend als een technisch, bochtig en fysiek zwaar circuit. “Het wordt een totaal andere uitdaging. De luchtvochtigheid, het feit dat het een nachtrace is en de smalle straten maken het een van de zwaarste races op de kalender. Dat maakt het ook juist zo leuk. Ik bereid me er graag op voor en vind het geweldig om daar te racen.”

Komende races worden cruciaal voor Tsunoda

De Japanner bracht voorafgaand aan het weekend tijd door in de fabriek. “Ik heb met veel mensen gesproken tijdens de debriefing. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel inzet er is binnen het team om het verschil te maken op de baan.”

Voor Tsunoda zijn de komende zeven races mogelijk cruciaal. Zijn toekomst bij Red Bull voor 2026 is nog onzeker en met de sterke prestaties van Isack Hadjar bij zusterteam VCARB nemen de speculaties over een mogelijke exit toe.

