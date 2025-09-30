Oud-coureur onder de indruk van Verstappen: "Niemand had dit verwacht"

Oud-coureur Giancarlo Fisichella was erg onder de indruk van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Italiaanse oud-coureur benadrukt de sterke Verstappen en de rol die Red bull daarin speelt.

De Nederlander laat zichzelf in twee raceklasses zien. De coureur heeft al drie opeenvolgende races gewonnen, waarvan twee keer in de Formule 1 en een keer in de GT3 Series.

'Dit had niemand verwacht'

De sprong van Max Verstappen is erg goed: "Als je naar de laatste paar races kijkt, domineerde Verstappen in de kwalificaties en de wedstrijden. Niemand had zo’n grote sprong van Red Bull verwacht. Verstappen geeft je altijd de maximale performance uit zijn auto", aldus de Italiaan tegenover Ace Odds.

Niet alleen Max Verstappen, maar ook teamgenoot Yuki Tsunoda wordt geloofd door de Italiaanse oud-Formule 1-coureur. "Tsunoda behaalde ook een goed resultaat. Red Bull gaat de goede kant op en heeft een pakket gevonden dat in balans is en perfect aansluit bij de rijstijl van Max. Het wordt een interessant einde van het seizoen", voorspelt de Italiaanse oud-coureur.

Fisichella heeft zelf voor constructeurs als Benetton, Renault en Jordan gereden. De Italiaan heeft in zijn gehele carrière drie keer gewonnen en negentien keer het podium behaald.

Verstappen stijgt in het klassement

Max Verstappen maakt grote stappen in het klassement. De Nederlander kan nog steeds wereldkampioen worden in 2025. De viervoudig wereldkampioen kijkt tegen een achterstand aan van 69 punten, maar heeft nog zeven races en drie sprintraces om dit in te halen. Gemiddeld moet de Nederlander tien punten inlopen op Oscar Piastri om het kampioenschap op zijn naam te zetten. Het verschil naar nummer twee Lando Norris is momenteel 44 punten.

Ook Yuki Tsunoda stijgt de laatste paar races. Waar de Japanner drie races geleden nog negentiende stond is hij gestegen naar de zestiende plek. Momenteel heeft Tsunoda twintig punten, maar ook hij kan nog heel wat plekken pakken dit seizoen.