Oud-coureur onder de indruk van Verstappen: "Niemand had dit verwacht"
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 20:25
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Oud-coureur Giancarlo Fisichella was erg onder de indruk van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Italiaanse oud-coureur benadrukt de sterke Verstappen en de rol die Red bull daarin speelt. 

De Nederlander laat zichzelf in twee raceklasses zien. De coureur heeft al drie opeenvolgende races gewonnen, waarvan twee keer in de Formule 1 en een keer in de GT3 Series. 

'Dit had niemand verwacht'

De sprong van Max Verstappen is erg goed: "Als je naar de laatste paar races kijkt, domineerde Verstappen in de kwalificaties en de wedstrijden. Niemand had zo’n grote sprong van Red Bull verwacht. Verstappen geeft je altijd de maximale performance uit zijn auto", aldus de Italiaan tegenover Ace Odds.

Niet alleen Max Verstappen, maar ook teamgenoot Yuki Tsunoda wordt geloofd door de Italiaanse oud-Formule 1-coureur. "Tsunoda behaalde ook een goed resultaat. Red Bull gaat de goede kant op en heeft een pakket gevonden dat in balans is en perfect aansluit bij de rijstijl van Max. Het wordt een interessant einde van het seizoen", voorspelt de Italiaanse oud-coureur.

Fisichella heeft zelf voor constructeurs als Benetton, Renault en Jordan gereden. De Italiaan heeft in zijn gehele carrière drie keer gewonnen en negentien keer het podium behaald. 

Verstappen stijgt in het klassement

Max Verstappen maakt grote stappen in het klassement. De Nederlander kan nog steeds wereldkampioen worden in 2025. De viervoudig wereldkampioen kijkt tegen een achterstand aan van 69 punten, maar heeft nog zeven races en drie sprintraces om dit in te halen. Gemiddeld moet de Nederlander tien punten inlopen op Oscar Piastri om het kampioenschap op zijn naam te zetten. Het verschil naar nummer twee Lando Norris is momenteel 44 punten. 

Ook Yuki Tsunoda stijgt de laatste paar races. Waar de Japanner drie races geleden nog negentiende stond is hij gestegen naar de zestiende plek. Momenteel heeft Tsunoda twintig punten, maar ook hij kan nog heel wat plekken pakken dit seizoen.

Yuki moet verdorie vanaf nu als tweede eindigen de laatste races.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
show sidebar