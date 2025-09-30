user icon
Marko komt superlatieven te kort na Nürburgring-zege Verstappen

Marko komt superlatieven te kort na Nürburgring-zege Verstappen
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 12:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend samen met Chris Lulham de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife op zijn naam. De Nederlander debuteerde in een GT3-auto, en wist direct iedereen naar huis te rijden. Red Bul-adviseur Helmut Marko was onder de indruk van Verstappens zegetocht.

Voor Verstappen is het racen niet alleen zijn werk, maar ook zijn hobby. Hij wil graag racen in GT3-bolides, en die wens ging afgelopen weekend in vervulling. Hij nam samen met zijn teamgenoot Chris Lulham deel aan de race op de Nürburgring Nordschleife in een Ferrari 296 GT3. Verstappen startte als derde, haalde bij de start zijn concurrenten in, pakte de leiding en bouwde zijn voorsprong uit tot ruim een minuut.

Wat vindt Marko van Verstappens prestatie?

Red Bull-adviseur Helmut Marko bekeek Verstappens avontuur via een livestream. De Oostenrijker genoot van zijn coureur, zo liet hij weten in gesprek met OE24: "Het is ongelooflijk hoe Max dat deed. Alleen al de start en de eerste bocht... De manier waarop hij de twee voor hem inhaalde, dat was weer Verstappen-achtig. Niemand anders kan dat."

Marko zag, net als miljoenen andere mensen, hoe Verstappen zijn voorsprong steeds een beetje uitbouwde. Marko stelde dat hij onder de indruk was, maar niet verrast: "Hij zette de nummer twee op een minuut... In een Formule 1-auto doet hij dit ook!"

Hoe denkt Marko over de kritiek?

Veel mensen genieten van Verstappens Nordschleife-avontuur, maar er is ook kritiek. Volgens critici kan Verstappen zich beter volledig op de Formule 1 focussen, maar volgens Marko slaat dat nergens op: "Max is gewoon een fanatieke coureur en hij grijpt elke kans. Daar is hij ook goed in. In mijn tijd reed ik ook alles." Marko was in de jaren '70 van de vorige eeuw zelf ook actief in de autosport, en reed in de Formule 1. Daarnaast schreef hij samen met Gijs van Lennep de 24 uur van Le Mans op zijn naam.

Reacties (5)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.031

    Bij Red Bull vinden ze het prachtig, gratis promotie voor die Red Bull bagger, zo zal de Thaise Fam het wel zien, niet de bagger wel de omzet, Marko vindt het gewoon geweldig om Max zo te zien racen.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 12:50
    • Pietje Bell

      Posts: 31.244

      De omzet die dit gegenereerd heeft is een druppel op een gloeiende plaat.
      Marko geniet idd van een blije Max die zijn droom heeft kunnen verwezenlijken door eindelijk op de Nordschleife te kunnen racen.

      • + 1
      • 30 sep 2025 - 13:15
    • Paulie

      Posts: 4.580

      Je denkt toch niet dat die merknaam van Red Bull voor niks op de Ferrari stond? Ze hebben duidelijk financieel geparticipeerd in dat GT3 avontuur.

      • + 1
      • 30 sep 2025 - 13:15
    • Pietje Bell

      Posts: 31.244

      Uiteraard is Red Bull vanaf het begin de grootste sponsor van
      Verstappendotcom Racing met de bedoeling dat ze re.cl.ame voor hen maken tijdens hun races, maar dat weegt niet op tegen de re.cl.ame die ze in de F1 maken, want daar kijken veel meer mensen naar. Zoveel races rijdt Verstdotcom nu nog niet. Vandaar mijn opmerking een druppel op een gloeiende plaat de afgelopen race.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 13:30
    • John6

      Posts: 11.031

      Weetje wel hoeveel mensen er keken Pietje, veel, uiteraard rennen ze niet gelijk met ze alle naar de winkel om die rommel te kopen, de naam Red Bull blijft wel hangen bij degene die keken.

      • + 1
      • 30 sep 2025 - 13:38

