Marko komt superlatieven te kort na Nürburgring-zege Verstappen

Max Verstappen schreef afgelopen weekend samen met Chris Lulham de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife op zijn naam. De Nederlander debuteerde in een GT3-auto, en wist direct iedereen naar huis te rijden. Red Bul-adviseur Helmut Marko was onder de indruk van Verstappens zegetocht.

Voor Verstappen is het racen niet alleen zijn werk, maar ook zijn hobby. Hij wil graag racen in GT3-bolides, en die wens ging afgelopen weekend in vervulling. Hij nam samen met zijn teamgenoot Chris Lulham deel aan de race op de Nürburgring Nordschleife in een Ferrari 296 GT3. Verstappen startte als derde, haalde bij de start zijn concurrenten in, pakte de leiding en bouwde zijn voorsprong uit tot ruim een minuut.

Wat vindt Marko van Verstappens prestatie?

Red Bull-adviseur Helmut Marko bekeek Verstappens avontuur via een livestream. De Oostenrijker genoot van zijn coureur, zo liet hij weten in gesprek met OE24: "Het is ongelooflijk hoe Max dat deed. Alleen al de start en de eerste bocht... De manier waarop hij de twee voor hem inhaalde, dat was weer Verstappen-achtig. Niemand anders kan dat."

Marko zag, net als miljoenen andere mensen, hoe Verstappen zijn voorsprong steeds een beetje uitbouwde. Marko stelde dat hij onder de indruk was, maar niet verrast: "Hij zette de nummer twee op een minuut... In een Formule 1-auto doet hij dit ook!"

Hoe denkt Marko over de kritiek?

Veel mensen genieten van Verstappens Nordschleife-avontuur, maar er is ook kritiek. Volgens critici kan Verstappen zich beter volledig op de Formule 1 focussen, maar volgens Marko slaat dat nergens op: "Max is gewoon een fanatieke coureur en hij grijpt elke kans. Daar is hij ook goed in. In mijn tijd reed ik ook alles." Marko was in de jaren '70 van de vorige eeuw zelf ook actief in de autosport, en reed in de Formule 1. Daarnaast schreef hij samen met Gijs van Lennep de 24 uur van Le Mans op zijn naam.