Hamilton groot voorstander van controversiële F1-plannen

Formule 1-CEO Stefano Domenicali zorgde enkele weken geleden voor onrust door te hinten op het uitbreiden van het aantal sprintraces. Niet iedereen is fan van dit format, maar Lewis Hamilton wel. Hij stelt dat hij geen tegenstander kan zijn van dit plan.

De sprintraces maken sinds 2021 onderdeel uit van de Formule 1. In de afgelopen jaren zijn de regels omtrent de sprints vaak veranderd, en er staan vandaag de dag zes sprintraces op het programma. Domenicali ziet dat de sprints commercieel gezien een succes zijn, en hij hintte erop om het aantal sprintraces in een seizoen uit te breiden van zes naar twaalf. Daar kan niet iedereen zich in vinden.

Hoe denkt Hamilton over deze plannen?

Meerdere coureurs leverden kritiek, maar dat geldt niet voor Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur klonk positief in gesprek met de internationale media: "Persoonlijk vind ik ze wel tof. Jaren geleden klaagde ik al eens over het feit dat we al jaren iedere weekend met dezelfde structuur raceten en dat we iets nieuws nodig hadden. Toen bedachten ze de sprints. Ik heb er tot nu toe veel lol mee gehad."

Hamilton heeft zelf geen veranderingen op het oog: "Ik weet niet precies wat we kunnen doen om de sprintraces nog beter te maken, maar ik vind de weekenden best intens, aangezien we maar één uur vrije training hebben. Veel fans lijken het ook leuk te vinden. Dat is tenminste wat ik ervan heb gehoord."

Niet te veel sprints

Toch vindt Hamilton het geen goed idee om het aantal sprintraces te verdubbelen, zo legt hij uit: "Om tien van deze weekenden in één seizoen te hebben, lijkt met wat veel. Toch zijn er wel een aantal plekken waarbij ik denk dat een sprintrace daar goed zou zijn. Dus wat dat betreft ben ik zeker geen tegenstanders van deze plannen."