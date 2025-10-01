user icon
icon

Hamilton groot voorstander van controversiële F1-plannen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton groot voorstander van controversiële F1-plannen
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 09:26
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Formule 1-CEO Stefano Domenicali zorgde enkele weken geleden voor onrust door te hinten op het uitbreiden van het aantal sprintraces. Niet iedereen is fan van dit format, maar Lewis Hamilton wel. Hij stelt dat hij geen tegenstander kan zijn van dit plan.

De sprintraces maken sinds 2021 onderdeel uit van de Formule 1. In de afgelopen jaren zijn de regels omtrent de sprints vaak veranderd, en er staan vandaag de dag zes sprintraces op het programma. Domenicali ziet dat de sprints commercieel gezien een succes zijn, en hij hintte erop om het aantal sprintraces in een seizoen uit te breiden van zes naar twaalf. Daar kan niet iedereen zich in vinden.

Meer over Lewis Hamilton 'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

30 sep
 'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'

'Chaos bij Ferrari: Intern conflict tussen Hamilton en Leclerc sluimert'

29 sep

Hoe denkt Hamilton over deze plannen?

Meerdere coureurs leverden kritiek, maar dat geldt niet voor Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur klonk positief in gesprek met de internationale media: "Persoonlijk vind ik ze wel tof. Jaren geleden klaagde ik al eens over het feit dat we al jaren iedere weekend met dezelfde structuur raceten en dat we iets nieuws nodig hadden. Toen bedachten ze de sprints. Ik heb er tot nu toe veel lol mee gehad."

Hamilton heeft zelf geen veranderingen op het oog: "Ik weet niet precies wat we kunnen doen om de sprintraces nog beter te maken, maar ik vind de weekenden best intens, aangezien we maar één uur vrije training hebben. Veel fans lijken het ook leuk te vinden. Dat is tenminste wat ik ervan heb gehoord."

Niet te veel sprints

Toch vindt Hamilton het geen goed idee om het aantal sprintraces te verdubbelen, zo legt hij uit: "Om tien van deze weekenden in één seizoen te hebben, lijkt met wat veel. Toch zijn er wel een aantal plekken waarbij ik denk dat een sprintrace daar goed zou zijn. Dus wat dat betreft ben ik zeker geen tegenstanders van deze plannen."

Ferdi12

Posts: 695

Jammer dat de schrijvert bewust Lewis anders neerzet dan in het artikel naar voren komt.
Kan de schrijvert, in mijn ogen of naar mijn mening, beter bij een juice site werken.

  • 3
  • 1 okt 2025 - 09:48
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (9)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.128

    "GROOT Voorstander"
    valt wel mee hoor:
    -Hij stelt dat hij geen tegenstander kan zijn van dit plan.
    -Persoonlijk vind ik ze wel tof
    -Veel fans lijken het ook leuk te vinden. Dat is tenminste wat ik ervan heb gehoord."
    -Om tien van deze weekenden in één seizoen te hebben, lijkt met wat veel.

    • + 2
    • 1 okt 2025 - 09:34
    • F1jos

      Posts: 4.695

      Kortom: No!!!

      • + 2
      • 1 okt 2025 - 09:58
    • mario

      Posts: 14.146

      @F1jos: Kortom: YES!!!
      Ik vind ze best vermakelijk en 10 kan denk ik nog wel, maar dat zou dan ook wel de max moeten zijn denk ik...
      En aangezien het een commercieel succes is zal jou "NO!!!!" er niet komen @F1jos....

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 10:51
  • Ferdi12

    Posts: 695

    Jammer dat de schrijvert bewust Lewis anders neerzet dan in het artikel naar voren komt.
    Kan de schrijvert, in mijn ogen of naar mijn mening, beter bij een juice site werken.

    • + 3
    • 1 okt 2025 - 09:48
    • mario

      Posts: 14.146

      Ze zijn bij de red nou niet echt fan van Lewis, om het zacht uit te drukken... Wel jammer, want je mag van een F1 forum toch verwachten dat de artikelen enigszins neutraal worden geschreven... De reaguurders daarentegen hoeven natuurlijk niet neutraal te zijn 😉

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 10:52
  • John6

    Posts: 11.040

    Je krijgt er wel punten voor, daar is ook alles mee gezegd, je hebt al een race, sprintrace is totaal overbodig, ik begrijp ook wel dat de circuits het toejuichen als er meer komen, beter dan naar een training kijken voor de toeschouwers.

    Ik zie het toch iets anders, het is een moetje, laat ze maar iets anders verzinnen om het publiek te vermaken.

    • + 2
    • 1 okt 2025 - 09:51
  • Damon Hill

    Posts: 19.343

    Tja, ik heb het al zo vaak gezegd: als je het wil doen, doe het dan goed en kijk naar hoe de MotoGP het doet. Niet iedereen hier kijkt MotoGP, maar dáár zijn de sprintraces wel een succes. Dit heeft een aantal redenen:

    1. De puntentelling is totaal anders. 12 punten voor de winnaar, 9 voor de nummer twee, 7 voor de nummer drie etc. Dan is heel anders dan 8-7-6-5-4-3-2-1. Een overwinning in de sprint wordt daardoor veel beter beloond waardoor coureurs ook risico's gaan nemen voor de winst.

    2. Er is slechts één kwalificatie, en de uitslag daarvan bepaalde startopstelling voor ZOWEL de sprint als de hoofdrace. Daardoor wordt de kwalificatie dus nóg spannender want je wil er twee keer goed bij staan.

    3. Als men in de MotoGP de motor tijdens de sprint in de prak rijdt, zoals Marc Marquez laatst deed, hebben ze in de hoofdrace gewoon een nieuwe motor. Marc Marquez crashte laatst in de sprint, en won een dag later de hoofdrace. Hiermee voorkom je dat coureurs "voorzichtig gaan rijden" omdat ze bang zijn voor schade.

    Dus ja, sprintaces KUNNEN leuk zijn en werken, mits je de juiste regels doorvoert. Zoals men het nu doet in de F1 is het niet leuk nee. Ze moeten dus echt leren van de MotoGP.

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 09:58
    • Rimmer

      Posts: 12.798

      Liberty heeft de MotoGP overgekocht dus er zal de komende jaren veel kruisbestuiving plaats gaan vinden.
      De budgetcap en stuwartsen (met hun belachelijke straffen) zullen echter altijd verhinderen dat de F1 rijders meer risico’s nemen in een sprintrace. Daar verander je niks aan met een puntjes meer voor de winnaar.

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 10:33
    • mario

      Posts: 14.146

      @Damon: Dus je zegt in feite: Breng de T-Car maar weer terug???

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 10:55

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.498
  • Podiums 132
  • Grand Prix 225
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar