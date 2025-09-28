Oud-Nordschleife-winnaar looft Verstappen: "Hij is de beste coureur ter wereld"

Max Verstappen heeft de legendarische Nordschleife gewonnen. De Nederlander maakte afgelopen zaterdag zijn debuut op de Nordschleife in de GT3-klasse. Het leverde veel lof op, zo ook van oud-Nordschleife-winnaar Frank Stippler.

Stippler heeft zelf ook op de Nordschleife gewonnen. Hij won al heel wat keren op de Nürburgring. De Duitser heeft ervaring en tegen veel coureurs geracet, maar Verstappen is een bijzonder geval.

'Hij is de beste coureur ter wereld'

"Hij is de beste coureur ter wereld. Hij komt uit de simulator-generatie en kende duidelijk het circuit en de auto. Ik had eigenlijk niets anders verwacht", zo oordeelde de Duitse coureur. De race werd verreden in de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie, ook wel de NLS. In die klasse won de Nederlander en werd Stippler derde. In totaal won Stippler in de NLS vijftien keer.

De overwinning van Max Verstappen was niet zo onaangekondigd. De Nederlander liep poleposition mis, maar hij had dat snel rechtgezet in de race. Max Verstappen won de negende ronde van de NLS. De Nürburgring Langstrecken-Serie wordt gereden over tien ronden. Zo heb je de NLS1, NLS2 en zo verder.

Wat houdt de NLS precies in?

Er is ook nog de 24H-Q1, 24H-Q2 en de NLSL. De eerste twee zijn kwalificatiesessies voor de 24 uur van de Nürburgring. De laatste is de NLS-Light. Max Verstappen reed niet alleen in de Ferrari van Emil Frey Racing; naast hem zat Chris Lulham. De nog maar 22-jarige Brit heeft al een geschiedenis in de GT-wereld. Wel was dit zijn eerste race in deze klasse.

Verstappen ontving veel lof voor zijn optreden op de Nordschleife. De Nederlander won tijdens zijn GT3-debuut. De Formule 1-coureur is niet alleen in vorm in de F1, maar ook in de GT3. Hij heeft nu een reeks van drie overwinningen op rij in twee verschillende klassen. De Nederlander was zelf tevreden over zijn prestaties.