Marko sneert naar Norris: "Hij gaat naar een modeshow, Verstappen gaat racen"

Marko sneert naar Norris: "Hij gaat naar een modeshow, Verstappen gaat racen"
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 08:37
  • comments 11
  • Door: Jeroen Immink

Helmut Marko kon het niet laten om een sneertje uit te delen aan Lando Norris. De Britse F1-coureur van McLaren was tijdens het vrije weekend voor de Grand Prix van Azerbeidzjan aanwezig bij een fotoshoot, terwijl Max Verstappen in actie kwam in een GT3-wagen op de Nürburgring. Volgens Marko zegt dat veel over het verschil tussen beide coureurs.

Verstappen verscheen op de Nordschleife in de week na de Grand Prix van Italië. Nadat hij de F1-race op Monza had gewonnen, besloot de Red Bull-coureur zijn licentie te halen in een GT3-bolide. Norris hield zich op datzelfde moment bezig met een fotoshoot, iets waar Marko duidelijk geen fan van is.

Marko prijst Verstappen en sneert naar Norris

Gevraagd naar de brede race-interesses van Verstappen reageerde Marko lovend. “Het was heel indrukwekkend om te zien”, vertelde hij tegenover Viaplay. “Ook als je kijkt naar de inzet die Max toont”, voegde de Oostenrijker eraan toe.

Daarna kon hij het niet laten om Norris te noemen. “Weet je, de anderen gaan naar een modeshow of iets dergelijks. En Max gaat naar de Nordschleife, een van de zwaarste circuits die er is. Ik denk dat het een heel goed teken is om te zien hoe betrokken Max is bij de autosport.”

Verstappen ook aankomend weekend in actie

Verstappen zit er na de zomerstop in het Formule 1-seizoen van 2025 duidelijk lekker in. Na zijn tweede plaats bij de Dutch GP op Zandvoort lijkt Red Bull de RB21 weer op de rit te hebben gekregen. Vervolgens won Verstappen met overtuiging de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan. Analisten in de Formule 1 beginnen stilaan te geloven dat een vijfde wereldtitel nog steeds mogelijk is.

Ook dit weekend komt Verstappen opnieuw in actie op de Nordschleife. Nadat hij zijn licentie eerder dit jaar behaalde, maakt de Nederlander er nu zijn debuut in een officiële GT3-race.

StevenQ

Posts: 9.740

Lando heeft een fashionshoot gedaan voor Ralph Lauren en promoot ook Ralph Lauren

  • 3
  • 27 sep 2025 - 09:28
Reacties (11)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.187

    Daar bedoelde Marko Lando niet mee. Lando gaat nooit naar modeshows. Neem aan dat hij andere coureurs zoals Lewis en Gasly bedoelde die modeshows bezoeken.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 09:23
    • StevenQ

      Posts: 9.742

      Lando heeft een fashionshoot gedaan voor Ralph Lauren en promoot ook Ralph Lauren

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 09:28
    • Pietje Bell

      Posts: 31.187

      Lando is een hele tijd geleden al een partnerschap met RL aangegaan en heeft begin dit jaar een photoshoot voor het geurtje Polo Red Eau de Parfum gedaan en RL post dat zo'n beetje wekelijks op hun IG. En begin juli moest hij in Londen op komen draven met een aantal andere ambassadeurs die ook voor dit geurtje re.cl.ame maken.. Zoveel tijd steekt hij daar niet in.
      Marko had het over modeshows en dat is iets anders. Daar houdt Lando zich niet mee bezig. Kinderachtige opmerking van Marko, want iedereen moet doen wat hem energie geeft en dat is bij Max toevallig het racen. Leclerc doet ook heel veel nevenactiviteiten. Prima toch.

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 09:50
    • Pietje Bell

      Posts: 31.187

      Gevonden. Lando is in september vorig jaar een partnerschap aangegaan met Ralph Lauren en had toen al die photoshoot gedaan voor dat Red Polo geurtje. Dat wordt door hen maar herhaald, herhaald en herhaald. Heeft hem dus bijna geen tijd gekost.
      En een keer komen opdraven in Londen.

      www.instagram.com/p/DBGweoMJPog/

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 10:06
    • Pietje Bell

      Posts: 31.187

      Mijn link hangt weer eens in het filter.

      Lando is vorig jaar september een partnerschap aangegaan met Ralph Lauren. Er is toen dat filmpje opgenomen met die Red Polo parfum.
      Sindsdien plaatst RL datzelfde filmpje wekelijks op hun IG. Eén keer een fotoshoot tot nu toe en één keer samen met andere ambassadeurs komen opdraven in Londen in juli jl. Heeft hem weinig tijd gekost en heeft niets met een modeshow te maken.

      https://www.instagram(.)com/p/DBGweoMJPog/

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 10:59
    • Housmans

      Posts: 193

      Pietje:
      "Zoveel tijd steekt hij daar niet in.
      Marko had het over modeshows en dat is iets anders. Daar houdt Lando zich niet mee bezig."

      Marko:
      "Weet je, de anderen gaan naar een modeshow of iets dergelijks"

      Lando:
      www.instagram.com/p/DOx06UJjs67/?img_index=5

      😂 🤣 😂

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 12:44
    • Pietje Bell

      Posts: 31.187

      @HOUSMANS

      Het is bekend dat jij hier alleen maar komt om mij belachelijk te maken. Je doet maar.
      Kennelijk heb jij het artikel in de Vogue niet gelezen, want dan had je geweten dat het hele artikel over Lando de racecoureur gaat. Hiervoor hebben ze hem mooi uitgedost in een soort James Dean figuur.
      Je zult ook wel weten dat ik degene ben die dit artikel hier vorige week zelf geplaatst heeft, maar dat vergeet je er voor het gemak maar even bij te vermelden.
      Dus voor jou hier nogmaals het artikel. Veel plezier ventje.

      Vraag me trouwens af of je een ventje bent, aangezien je een link hebt geplaatst van die Braziliaanse gossip site die gerund wordt door 3 Braziliaanse tantes die geld vragen voor hun speciale content. Ze worden door iedereen uitgelachen om munt te slaan uit hun roddel F1 site.

      www.vogue.co.uk/ar(...)aign=dashhudson&;utm_medium=referral&utm_source=instagram

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 14:23
  • ronniet

    Posts: 238

    Nou poah, wat een sneer zeg. Kan echt niet.
    Afijn, wordt het nog een beetje lekker weer vandaag?

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 09:23
  • Erwinnaar

    Posts: 5.163

    Denk dat sommige rijders contractueel niet andere race activiteiten mogen doen naast de f1, of motocross, skieen etcetera. Kans op letsel minimaliseren zodat resultaten gemaximaliseerd kunnen worden.

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 10:29
    • JM_K

      Posts: 1.182

      Precies .. en hoe een idee zijn agenda beheert is aan hen toch?
      Met de (on)mogelijkheden ervan.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 11:26

