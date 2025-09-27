Helmut Marko kon het niet laten om een sneertje uit te delen aan Lando Norris. De Britse F1-coureur van McLaren was tijdens het vrije weekend voor de Grand Prix van Azerbeidzjan aanwezig bij een fotoshoot, terwijl Max Verstappen in actie kwam in een GT3-wagen op de Nürburgring. Volgens Marko zegt dat veel over het verschil tussen beide coureurs.

Verstappen verscheen op de Nordschleife in de week na de Grand Prix van Italië. Nadat hij de F1-race op Monza had gewonnen, besloot de Red Bull-coureur zijn licentie te halen in een GT3-bolide. Norris hield zich op datzelfde moment bezig met een fotoshoot, iets waar Marko duidelijk geen fan van is.

Marko prijst Verstappen en sneert naar Norris

Gevraagd naar de brede race-interesses van Verstappen reageerde Marko lovend. “Het was heel indrukwekkend om te zien”, vertelde hij tegenover Viaplay. “Ook als je kijkt naar de inzet die Max toont”, voegde de Oostenrijker eraan toe.

Daarna kon hij het niet laten om Norris te noemen. “Weet je, de anderen gaan naar een modeshow of iets dergelijks. En Max gaat naar de Nordschleife, een van de zwaarste circuits die er is. Ik denk dat het een heel goed teken is om te zien hoe betrokken Max is bij de autosport.”

Verstappen ook aankomend weekend in actie

Verstappen zit er na de zomerstop in het Formule 1-seizoen van 2025 duidelijk lekker in. Na zijn tweede plaats bij de Dutch GP op Zandvoort lijkt Red Bull de RB21 weer op de rit te hebben gekregen. Vervolgens won Verstappen met overtuiging de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan. Analisten in de Formule 1 beginnen stilaan te geloven dat een vijfde wereldtitel nog steeds mogelijk is.

Ook dit weekend komt Verstappen opnieuw in actie op de Nordschleife. Nadat hij zijn licentie eerder dit jaar behaalde, maakt de Nederlander er nu zijn debuut in een officiële GT3-race.