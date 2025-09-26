user icon
Extra uitdaging voor Verstappen: IJskoud en nat GT3-debuut op Nürburgring

Extra uitdaging voor Verstappen: IJskoud en nat GT3-debuut op Nürburgring
  Gepubliceerd op 26 sep 2025 14:47
  • comments 8
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt dit weekend zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife. De regerend wereldkampioen Formule 1 staat in het middelpunt van de aandacht, maar hij zal wel met de nodige uitdagingen te maken krijgen. Er kan namelijk wel wat regen gaan vallen.

Verstappen neemt morgen samen met zijn teamgenoot Chris Lulham deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Ze besturen een Ferrari 296 GT3 die wordt gerund door Emil Frey Racing, maar rijdt onder de vlag van Verstappen.com Racing. Vanochtend verschenen ze al op de Grand Prix-lay-out voor een eerste test, en vanmiddag betreden ze de iconische Nordschleife. Het is vandaag mistig en druilerig in de Eiffel, en morgen lijkt het weer koud en vochtig te worden.

Wat is het weer tijdens de kwalificatie?

Morgen verschijnt Verstappen op de baan voor de kwalificatie, die begint om 08:30. De kwalificatiesessie duurt anderhalf uur, en om 12:00 gaat de 4-uursrace van start. Volgens de huidige weermodellen wordt het een druiligere en koude dag in de Eiffel. Als de kwalificatie van start gat, is het ongeveer acht graden Celsius. Het is niet alleen koud, het is ook bewolkt. Daarnaast bestaat er een kans op motregen, en dat betekent dat Verstappen direct de strijd aan zal gaan met de omstandigheden.

Zonnige start van de race

In de middag klaart het wat op, en dat betekent dat het zonnetje kan gaan schijnen als Verstappen de baan opdraait voor de race. Warm is het niet, want het wordt tijdens de wedstrijd zo'n twaalf graden Celsius. Net als in de ochtend is er een kansje op lichte regen, en grote buien worden niet verwacht. Aangezien het gaat om een race van vier uur, en het weer snel kan omslaan in de Eiffel, kan er dus nog veel gaan verwachten. Verstappen en zijn teamgenoot Lulham moeten dus ook rekening houden met alle omstandigheden.

Freek-Willem

Posts: 6.224

Geen extra uitdaging maar extra kansen en plezier. In deze auto zit ie gewoon droog

  • 1
  • 26 sep 2025 - 14:55
Reacties (8)

  • Freek-Willem

    Posts: 6.224

    Geen extra uitdaging maar extra kansen en plezier. In deze auto zit ie gewoon droog

    • + 1
    • 26 sep 2025 - 14:55
    • snailer

      Posts: 29.908

      L u l ham is zijn teamgenoot lees ik hier onder. Mogelijk is voor hem de regen wel een nadeel. Voor Verstappen zie ik het vooral als een voordeel. Zonder de rest te onderschatten, geen idee van het niveau van de andere rijders.
      Verstappen staat juist bekend om zijn snelheid in moeilijke omstandigheden. Hebben we nog gezien in bij zijn laatste kwalificatie.
      Maar spannend blijft het.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 15:22
    • Larry Perkins

      Posts: 60.156

      Hoop dat we Max in beeld krijgen op het moment dat 'Piemelkippenfilet'* de Ferrari om een boom parkeert...

      * met de echte achternaam komt je reactie in het filter

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 16:44
  • KiekisNL

    Posts: 2.132

    Dit is voor Lulham toch ook iets moois voor op zijn CV.

    Racen samen met de huidige F1 kampioen in dezelfde auto.
    Ben wel benieuwd of hij meer richting Lulham dan naar Max is afgesteld.
    Denk dat max met de perfecte afstelling voor lulham namelijk big steeds beter is dan ¾ van het GT3 veld...

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 14:59
  • Pietje Bell

    Posts: 31.156

    Oefff, voor morgenvroeg 6-7-8 en 9 uur wordt mist en 7 graden voorspeld, wel droog.
    Om 12 uur een graad of 11 en helder met af en toe zon.
    Hij blij dat hij in een dicht wagen zit en niet in een F1 wagen.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 15:17
    • Larry Perkins

      Posts: 60.156

      Max: "Schade, verdammte Scheiß Wetter auf der Nürburgring Nordschleife!"

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 16:25
  • Larry Perkins

    Posts: 60.156

    Ga echt niet vier uur in een regenpak en een paraplu boven mijn hoofd GT3 (etc.) naar de tv kijken...

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 16:22
    • Paulie

      Posts: 4.554

      ik ga die akelige regen en kou daar in de eiffel toch niet via de tv m'n kamer in laten, stook gvd niet voor de kat z'n punani

      • + 1
      • 26 sep 2025 - 16:28

