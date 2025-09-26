Extra uitdaging voor Verstappen: IJskoud en nat GT3-debuut op Nürburgring

Max Verstappen maakt dit weekend zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife. De regerend wereldkampioen Formule 1 staat in het middelpunt van de aandacht, maar hij zal wel met de nodige uitdagingen te maken krijgen. Er kan namelijk wel wat regen gaan vallen.

Verstappen neemt morgen samen met zijn teamgenoot Chris Lulham deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Ze besturen een Ferrari 296 GT3 die wordt gerund door Emil Frey Racing, maar rijdt onder de vlag van Verstappen.com Racing. Vanochtend verschenen ze al op de Grand Prix-lay-out voor een eerste test, en vanmiddag betreden ze de iconische Nordschleife. Het is vandaag mistig en druilerig in de Eiffel, en morgen lijkt het weer koud en vochtig te worden.

Wat is het weer tijdens de kwalificatie?

Morgen verschijnt Verstappen op de baan voor de kwalificatie, die begint om 08:30. De kwalificatiesessie duurt anderhalf uur, en om 12:00 gaat de 4-uursrace van start. Volgens de huidige weermodellen wordt het een druiligere en koude dag in de Eiffel. Als de kwalificatie van start gat, is het ongeveer acht graden Celsius. Het is niet alleen koud, het is ook bewolkt. Daarnaast bestaat er een kans op motregen, en dat betekent dat Verstappen direct de strijd aan zal gaan met de omstandigheden.

Zonnige start van de race

In de middag klaart het wat op, en dat betekent dat het zonnetje kan gaan schijnen als Verstappen de baan opdraait voor de race. Warm is het niet, want het wordt tijdens de wedstrijd zo'n twaalf graden Celsius. Net als in de ochtend is er een kansje op lichte regen, en grote buien worden niet verwacht. Aangezien het gaat om een race van vier uur, en het weer snel kan omslaan in de Eiffel, kan er dus nog veel gaan verwachten. Verstappen en zijn teamgenoot Lulham moeten dus ook rekening houden met alle omstandigheden.