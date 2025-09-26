user icon
Stress voor worstelende Piastri: "Norris is nu de titelfavoriet"

Stress voor worstelende Piastri: "Norris is nu de titelfavoriet"
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 19:22
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Er is nog van alles mogelijk in de titelstrijd. Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen strijden alle drie voor de wereldtitel. Veel analisten, kenners en andere figuren binnen de Formule 1 denken er het zijne van. Zo ook Giancarlo Fisichella

Oud-coureur Fisichella verwacht dat Lando Norris de titel gaat winnen. Veel meningen gaan uit naar Oscar Piastri of Max Verstappen, maar de Italiaan denkt dat Norris het wereldkampioenschap van 2025 gaat winnen. 

De verschillen zijn minimaal

Giancarlo Fisichella heeft zelf ook in de Formule 1 gereden. Hij was van 1996 tot 2009 actief. Zijn beste dagen waren bij Renault als teamgenoot van Fernando Alonso in 2005 en 2006. Tegenover AceOdds vertelt Fisichella over het seizoen tot nu toe en zijn voorspelling.

"Het zit zó dicht bij elkaar. Het is al het hele seizoen spannend, vanaf de seizoensopener tot de laatste race. Lando Norris had wat ups en downs. Oscar Piastri was consistenter en sneller in de kwalificaties, en zijn rijvaardigheden in de race zijn uitstekend."

'Norris wordt wereldkampioen'

"Baku was waarschijnlijk de eerste keer dat ik Piastri onder druk zag. Hij maakte fouten in de kwalificatie, in de vrije trainingen en vooral in de race: hij maakte een valse start en eindigde vervolgens in de eerste ronde in de muur. Het is moeilijk te zeggen. Op dit moment heeft Piastri meer punten. Beiden zijn goede coureurs, dus het is moeilijk om een keuze te maken."

"Ik zou zeggen Norris, omdat hij meer ervaring heeft dan Piastri. Het is belangrijk dat hij dit jaar die kans grijpt. Voor Piastri ben ik ervan overtuigd dat hij in de toekomst meerdere titels kan winnen. Dus ik zou zeggen Norris", eindigt Fisichella zijn voorspelling. 

Fisichella kwam uit voor Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India en Ferrari. Na veertien seizoenen nam de Italiaan afscheid van de Formule 1. Hij heeft in totaal drie overwinningen en negentien podiumplaatsen.

Norris heeft verzuimd om het falen van Piastri af te straffen. Een kampioen pakt de weinige kansen om het verschil te maken. Norris is geen kampioen.

  • 1
  • 26 sep 2025 - 22:29
Reacties (2)

  • Dale U

    Posts: 1.759

    Baku is bij hem "ingedaald," de nieuwe strategie is uitgezet, zal mogelijk Webber bij hem ingefluisterd hebben, effe de druk.eraf.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 20:01
  • Snelrondje

    Posts: 8.851

    Norris heeft verzuimd om het falen van Piastri af te straffen. Een kampioen pakt de weinige kansen om het verschil te maken. Norris is geen kampioen.

    • + 1
    • 26 sep 2025 - 22:29

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

