Stress voor worstelende Piastri: "Norris is nu de titelfavoriet"

Er is nog van alles mogelijk in de titelstrijd. Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen strijden alle drie voor de wereldtitel. Veel analisten, kenners en andere figuren binnen de Formule 1 denken er het zijne van. Zo ook Giancarlo Fisichella.

Oud-coureur Fisichella verwacht dat Lando Norris de titel gaat winnen. Veel meningen gaan uit naar Oscar Piastri of Max Verstappen, maar de Italiaan denkt dat Norris het wereldkampioenschap van 2025 gaat winnen.

De verschillen zijn minimaal

Giancarlo Fisichella heeft zelf ook in de Formule 1 gereden. Hij was van 1996 tot 2009 actief. Zijn beste dagen waren bij Renault als teamgenoot van Fernando Alonso in 2005 en 2006. Tegenover AceOdds vertelt Fisichella over het seizoen tot nu toe en zijn voorspelling.

"Het zit zó dicht bij elkaar. Het is al het hele seizoen spannend, vanaf de seizoensopener tot de laatste race. Lando Norris had wat ups en downs. Oscar Piastri was consistenter en sneller in de kwalificaties, en zijn rijvaardigheden in de race zijn uitstekend."

'Norris wordt wereldkampioen'

"Baku was waarschijnlijk de eerste keer dat ik Piastri onder druk zag. Hij maakte fouten in de kwalificatie, in de vrije trainingen en vooral in de race: hij maakte een valse start en eindigde vervolgens in de eerste ronde in de muur. Het is moeilijk te zeggen. Op dit moment heeft Piastri meer punten. Beiden zijn goede coureurs, dus het is moeilijk om een keuze te maken."

"Ik zou zeggen Norris, omdat hij meer ervaring heeft dan Piastri. Het is belangrijk dat hij dit jaar die kans grijpt. Voor Piastri ben ik ervan overtuigd dat hij in de toekomst meerdere titels kan winnen. Dus ik zou zeggen Norris", eindigt Fisichella zijn voorspelling.

Fisichella kwam uit voor Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India en Ferrari. Na veertien seizoenen nam de Italiaan afscheid van de Formule 1. Hij heeft in totaal drie overwinningen en negentien podiumplaatsen.