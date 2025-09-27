Leclerc kraakt nieuwe F1-plannen af: "Past niet bij het DNA van de sport"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali hintte recent op het uitbreiden van het aantal sprintraces. Nu worden er nog zes sprintraces per seizoen afgewerkt, maar als het aan Domenicali ligt gaat dat aantal snel omhoog. Ferrari-coureur Charles Leclerc ziet dat echter niet zitten.

Sinds 2021 wordt er sprintraces verreden in de Formule 1. Wat begon als een vernieuwend experiment, is inmiddels uitgegroeid tot een vast onderdeel van de koningsklasse. De regels zijn in de afgelopen jaren regelmatig aangepast, maar als het aan Domenicali ligt komen er nog meer veranderingen. Hij vindt zes sprintraces te weinig, en het is het plan om dit in de toekomst te gaan uitbreiden. Hoeveel sprints er dan op de F1-kalender komen, is niet helemaal duidelijk.

Hoe kijkt Leclerc hiernaar?

Niet iedereen is fan van de plannen van Domenicali. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc voelt er niets voor om het aantal sprints uit te breiden, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Mijn persoonlijke mening is dat het aantal sprints dat we nu hebben, goed genoeg is en dat ik er niet meer wil. En een reversed grid... Ik weet het niet, niet tijdens een normaal raceweekend in ieder geval."

Leclerc kraakt andere plannen

De omgekeerde startopstelling is een ander proefballonnetje dat Domenicali en de hoge heren van de sport graag willen uitproberen. Deze plannen staan echter nog steeds in de kinderschoenen, want het is niet helemaal duidelijk wanneer deze grids moeten worden gebruikt.

Als het aan Leclerc ligt, moet dit niet gebeuren bij een Grand Prix: "Misschien tijdens een sprintweekend, waarom zouden we het niet overwegen voor een sprintrace. Het is echter niet iets waarvan ik zou zeggen dat het onderdeel uitmaakt van het DNA van de Formule 1. Ik denk dat de manier waarop we werken in de Formule 1 momenteel hetzelfde moet blijven, en ik denk niet dat we iets opnieuw moeten gaan uitvinden."