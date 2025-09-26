user icon
icon

'Tsunoda blijft mogelijk bij Red Bull Racing in 2026'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Tsunoda blijft mogelijk bij Red Bull Racing in 2026'
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

De kans is klein dat Yuki Tsunoda na dit seizoen nog actief is voor het team van Red Bull Racing. De Japanner beleeft geen goed jaar, en ontving in de afgelopen maanden veel kritiek. Ralf Schumacher ziet nog wel kansen voor Tsunoda, en stelt dat zijn goede race in Bakoe daarbij heeft geholpen.

Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Japanse coureur had het zeer zwaar, en wordt sterk getwijfeld aan zijn toekomst. In Bakoe gingen er veel geruchten rond over zijn toekomst. Meerdere media stelden dat Isack Hadjar promotie gaat krijgen, en dat Tsunoda en Liam Lawson moeten strijden voor hun toekomst bij de Red Bull-familie.

Meer over Red Bull Racing Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep

Tsunoda begint echter steeds beter in vorm te komen. De Japanner reed in Bakoe zijn beste race van het seizoen, en hij kwam als zesde over de streep. Hij wist zelfs Lando Norris en de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc achter zich te houden.

Maakt Tsunoda toch kans?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher ziet dan ook kansen voor Tsunoda. Bij de Duitse tak van Sky Sports legt Schumacher dat uit: "Tsunoda's race in Bakoe kan het narratief veranderen. Op dit moment zou ik mijn geld nog steeds op Hadjar zetten, maar het team heeft misschien ook nog interesse in Tsunoda."

De invloed van Laurent Mekies

Schumacher wijst ook naar de nieuwe Red Bull-teambaas: "Laurent Mekies, en zijn menselijke kwaliteiten, kunnen het verschil gaan maken. Hij kent Yuki al een tijdje. Een paar races geleden dat ik nog dat Tsunoda en Liam Lawson hun zitje zouden verliezen bij hun huidige werkgevers."

De Duitse oud-coureur is enorm te spreken over Mekies. Schumacher gaat verder met zijn verhaal: "Je ziet de sfeer die nu bij het team hangt. Hij is eigenlijk zowel de technisch directeur als de teambaas. Dat is echt de toekomst van de Formule 1."

RH

Posts: 685

Gast, maak eens gewoon een keuze.
De titel: " Tsunoda blijft mogelijk bij Redbull Racing in 2026"
De eerste zin: "De kans is klein dat Yuki Tsunoda na dit seizoen nog actief is voor het team van Red Bull Racing" .
Enerlaatste alinea: "maar het team heeft misschien ook nog interesse in Tsunoda".

... [Lees verder]

  • 3
  • 26 sep 2025 - 13:09
Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Ralf Schumacher Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 1.023

    Ralf heeft wel vaker gelijk 😎

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 12:51
  • RH

    Posts: 685

    Gast, maak eens gewoon een keuze.
    De titel: " Tsunoda blijft mogelijk bij Redbull Racing in 2026"
    De eerste zin: "De kans is klein dat Yuki Tsunoda na dit seizoen nog actief is voor het team van Red Bull Racing" .
    Enerlaatste alinea: "maar het team heeft misschien ook nog interesse in Tsunoda".

    Maak een keuze wat je wilt vertellen.

    • + 3
    • 26 sep 2025 - 13:09
  • ikwilookreageren

    Posts: 288

    De kans is klein dat Yuki Tsunoda na dit seizoen nog actief is voor het team van Red Bull Racing. De Japanner beleeft geen goed jaar, en ontving in de afgelopen maanden veel kritiek. Ralf Schumacher 

    Ennnn stop met lezen

    • + 1
    • 26 sep 2025 - 13:15
  • John6

    Posts: 11.018

    Arvid Lindblad doet het ook niet zo geweldig in de F2, misschien dat hij daar nog een jaartje blijft rijden, en dan Yuki en Liam bij Racing Bulls.


    Hadjar die wil Marko naast Max zetten, prima doe dat dan, ik blijf erbij alle rijders bij Red Bull behalve Max zijn een beetje van het zelfde niveau.

    Maar goed ze willen dit, stel dat Hadjar echt tegen zal vallen, dan zet je Yuki weer terug.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 14:01
    • Pietje Bell

      Posts: 31.154

      Arvid Lindblad doet het inderdaad niet zo geweldig in de F2.
      Ik zou zeggen laat alles bij het oude. Gewoon nog een jaar dezelfde
      coureurs in dezelfde stoeltjes.
      Men kan altijd nog halverwege het seizoen Yuki door Hadjar vervangen mocht het nodig zijn.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 15:21
  • snailer

    Posts: 29.908

    Dat zou mooi zijn. Hij krijgt eindelijk een auto die makkelijker is. EN als hij er volgend jaar zit, kan hij vast de nieuwe auto in de sim leren kennen en er ook zijn zegje over doen. Als er volgend jaar een andere auto komt, dan zal er voor het eerst een auto zijn die naar de wensen van Verstappen is gebouwd.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 15:25

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Ralf Schumacher -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 30 jun 1975 (50)
  • Geb. plaats Hurth, West Germany, Duitsland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar