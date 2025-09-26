'Tsunoda blijft mogelijk bij Red Bull Racing in 2026'

De kans is klein dat Yuki Tsunoda na dit seizoen nog actief is voor het team van Red Bull Racing. De Japanner beleeft geen goed jaar, en ontving in de afgelopen maanden veel kritiek. Ralf Schumacher ziet nog wel kansen voor Tsunoda, en stelt dat zijn goede race in Bakoe daarbij heeft geholpen.

Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Japanse coureur had het zeer zwaar, en wordt sterk getwijfeld aan zijn toekomst. In Bakoe gingen er veel geruchten rond over zijn toekomst. Meerdere media stelden dat Isack Hadjar promotie gaat krijgen, en dat Tsunoda en Liam Lawson moeten strijden voor hun toekomst bij de Red Bull-familie.

Tsunoda begint echter steeds beter in vorm te komen. De Japanner reed in Bakoe zijn beste race van het seizoen, en hij kwam als zesde over de streep. Hij wist zelfs Lando Norris en de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc achter zich te houden.

Maakt Tsunoda toch kans?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher ziet dan ook kansen voor Tsunoda. Bij de Duitse tak van Sky Sports legt Schumacher dat uit: "Tsunoda's race in Bakoe kan het narratief veranderen. Op dit moment zou ik mijn geld nog steeds op Hadjar zetten, maar het team heeft misschien ook nog interesse in Tsunoda."

Schumacher wijst ook naar de nieuwe Red Bull-teambaas: "Laurent Mekies, en zijn menselijke kwaliteiten, kunnen het verschil gaan maken. Hij kent Yuki al een tijdje. Een paar races geleden dat ik nog dat Tsunoda en Liam Lawson hun zitje zouden verliezen bij hun huidige werkgevers."

De Duitse oud-coureur is enorm te spreken over Mekies. Schumacher gaat verder met zijn verhaal: "Je ziet de sfeer die nu bij het team hangt. Hij is eigenlijk zowel de technisch directeur als de teambaas. Dat is echt de toekomst van de Formule 1."