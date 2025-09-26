user icon
Colapinto prijst Briatore: "Hij maakt me mentaal sterker"

Colapinto prijst Briatore: "Hij maakt me mentaal sterker"
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 13:22
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Franco Colapinto werd na zes races in de Alpine gezet. De Argentijn verving de gedegradeerde Jack Doohan. Sindsdien heeft Colapinto nog geen punt behaald. De Argentijn is wel erg blij met de begeleiding van de huidige adviseur van Alpine, Flavio Briatore

Colapinto heeft nog geen zekerheid voor een zitje in 2026. Toch maakt hij nog wel kans, want alleen Pierre Gasly is bevestigd voor volgend seizoen. In 2026 rijdt Alpine rond met Mercedes-motoren.

Briatore helpt Colapinto met van alles en nog wat

"Ik heb een goede relatie met Flavio", vertelt Colapinto in de Beyond the Grid-podcast. "Hij is streng tegen iedereen. Zijn manier om het team te laten werken en om mensen te motiveren is soms een beetje hard en kan soms een beetje te veel zijn als je hem niet kent. Maar hij is iemand waarin ik echt geloof en iemand die volgens mij dit team weer naar de top zal helpen. Hij heeft mij mentaal een stuk sterker gemaakt."

"Ik ben natuurlijk erg dankbaar voor de kans die hij mij heeft gegeven, maar ook voor het hele proces dat we samen doorlopen", legt de Alpine-coureur uit in de podcast. Colapinto is de enige coureur die nog geen punt heeft gescoord dit seizoen, buiten voorganger Jack Doohan. Het verschil tussen Colapinto en nummer negentien Oliver Bearman is zestien punten. 

'Ik wil graag beter worden'

Colapinto heeft een doel dit seizoen: blijven leren. Hij wil steeds beter worden: "Ik wil dit jaar beter blijven worden. Er is nog zoveel om te leren. Ik voel me al veel beter in de auto en in het team. Het is natuurlijk geen geheim dat de auto nog niet is zoals we deze zouden willen hebben, maar we kunnen er punten mee pakken. Mijn focus op dit moment is om race voor race alles te bekijken, en dan zie ik wel waar we eindigen."

  • Snorremans

    Posts: 23

    Eens kijken of Colapinto na 7 races nog steeds zo positief is over Flavio. Kan me namelijk niet voorstellen dat we hem bij Alpine of welk ander team dan ook nog gaan terug zien. Hij is, samen met Tsunoda, toch wel de grootste teleurstelling van de gehele grid.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 15:06

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

