Colapinto prijst Briatore: "Hij maakt me mentaal sterker"

Franco Colapinto werd na zes races in de Alpine gezet. De Argentijn verving de gedegradeerde Jack Doohan. Sindsdien heeft Colapinto nog geen punt behaald. De Argentijn is wel erg blij met de begeleiding van de huidige adviseur van Alpine, Flavio Briatore.

Colapinto heeft nog geen zekerheid voor een zitje in 2026. Toch maakt hij nog wel kans, want alleen Pierre Gasly is bevestigd voor volgend seizoen. In 2026 rijdt Alpine rond met Mercedes-motoren.

Briatore helpt Colapinto met van alles en nog wat

"Ik heb een goede relatie met Flavio", vertelt Colapinto in de Beyond the Grid-podcast. "Hij is streng tegen iedereen. Zijn manier om het team te laten werken en om mensen te motiveren is soms een beetje hard en kan soms een beetje te veel zijn als je hem niet kent. Maar hij is iemand waarin ik echt geloof en iemand die volgens mij dit team weer naar de top zal helpen. Hij heeft mij mentaal een stuk sterker gemaakt."

"Ik ben natuurlijk erg dankbaar voor de kans die hij mij heeft gegeven, maar ook voor het hele proces dat we samen doorlopen", legt de Alpine-coureur uit in de podcast. Colapinto is de enige coureur die nog geen punt heeft gescoord dit seizoen, buiten voorganger Jack Doohan. Het verschil tussen Colapinto en nummer negentien Oliver Bearman is zestien punten.

'Ik wil graag beter worden'

Colapinto heeft een doel dit seizoen: blijven leren. Hij wil steeds beter worden: "Ik wil dit jaar beter blijven worden. Er is nog zoveel om te leren. Ik voel me al veel beter in de auto en in het team. Het is natuurlijk geen geheim dat de auto nog niet is zoals we deze zouden willen hebben, maar we kunnen er punten mee pakken. Mijn focus op dit moment is om race voor race alles te bekijken, en dan zie ik wel waar we eindigen."