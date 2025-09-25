Horner kreeg salarisverhoging vlak voor ontslag bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing stuurde eerder dit jaar teambaas Christian Horner de laan uit. Horner werd na twintig jaar trouwe dienst ontslagen, en was één van de grootverdieners. Nu blijkt dat hij vlak voor zijn ontslag een flinke salarisverhoging heeft gekregen.

Horner was twintig jaar lang de grote man bij het team van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal stond hij aan de wieg van de grote successen, maar raakte hij in zijn laatste jaar ook betrokken bij meerdere relletjes. Horner raakte verwikkeld in een machtsstrijd, en werd ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Toen dit jaar de resultaten van Red Bull inzakten, werd Horner na de Britse Grand Prix ontslagen en vervangen door Laurent Mekies.

Het salaris van Christian Horner

Eerder deze week werden de jaarcijfers over 2024 gepresenteerd. Daaruit bleek al dat Red Bull Racing een miljoenenomzet had gedraaid, maar dat was niet het enige. Uit de cijfers bleek namelijk ook meer over het laatste volledige jaar dat Horner in dienst was bij de renstal. Hij was de teambaas en de CEO van het team, en was de directeur die het hoogste salaris kreeg binnen het team.

Uit de jaarcijfers blijkt dat Horner een salaris ontving van 7,046 miljoen pond, wat 46.000 pond hoger ligt dat een jaar eerder. Dat betekent dus dat Horner een salarisverhoging had ontvangen, al is het niet bekend wat de reden hierachter was. Horner beschikte over een contract dat tenminste tot en met 2030 liep, maar dat werd dit jaar dus beëindigd toen Horner werd ontslagen.

Torenhoge afkoopsom

Eerder deze week werd bekend dat Horner en Red Bull een overeenkomst hebben gesloten over een afkoopsom. Horner is nu met gardening leave, en kan dus terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Volgens PlanetF1 zou Horner een enorme som geld van ongeveer honderd miljoen dollar mee hebben gekregen.