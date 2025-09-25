user icon
Horner kreeg salarisverhoging vlak voor ontslag bij Red Bull

Horner kreeg salarisverhoging vlak voor ontslag bij Red Bull
  Gepubliceerd op 25 sep 2025 16:46
  comments 6
  Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing stuurde eerder dit jaar teambaas Christian Horner de laan uit. Horner werd na twintig jaar trouwe dienst ontslagen, en was één van de grootverdieners. Nu blijkt dat hij vlak voor zijn ontslag een flinke salarisverhoging heeft gekregen.

Horner was twintig jaar lang de grote man bij het team van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal stond hij aan de wieg van de grote successen, maar raakte hij in zijn laatste jaar ook betrokken bij meerdere relletjes. Horner raakte verwikkeld in een machtsstrijd, en werd ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Toen dit jaar de resultaten van Red Bull inzakten, werd Horner na de Britse Grand Prix ontslagen en vervangen door Laurent Mekies.

Het salaris van Christian Horner

Eerder deze week werden de jaarcijfers over 2024 gepresenteerd. Daaruit bleek al dat Red Bull Racing een miljoenenomzet had gedraaid, maar dat was niet het enige. Uit de cijfers bleek namelijk ook meer over het laatste volledige jaar dat Horner in dienst was bij de renstal. Hij was de teambaas en de CEO van het team, en was de directeur die het hoogste salaris kreeg binnen het team.

Uit de jaarcijfers blijkt dat Horner een salaris ontving van 7,046 miljoen pond, wat 46.000 pond hoger ligt dat een jaar eerder. Dat betekent dus dat Horner een salarisverhoging had ontvangen, al is het niet bekend wat de reden hierachter was. Horner beschikte over een contract dat tenminste tot en met 2030 liep, maar dat werd dit jaar dus beëindigd toen Horner werd ontslagen.

Torenhoge afkoopsom

Eerder deze week werd bekend dat Horner en Red Bull een overeenkomst hebben gesloten over een afkoopsom. Horner is nu met gardening leave, en kan dus terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Volgens PlanetF1 zou Horner een enorme som geld van ongeveer honderd miljoen dollar mee hebben gekregen.

Flying Dutchman

Posts: 2.750

46k.. het zal om een "inflatiecorrectie" gaan

  • 1
  • 25 sep 2025 - 16:52
Reacties (6)

Login om te reageren
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.750

    46k.. het zal om een "inflatiecorrectie" gaan

    • + 1
    • 25 sep 2025 - 16:52
  • denyos

    Posts: 101

    Ik vind dit toch wel een bijzonder verhaal.
    Een contract dat tot 2030 loopt met een waarde van 7,046 miljoen per jaar.
    Dat is bij elkaar een ruime 30 miljoen voor de komende 5 jaar.
    Waarom koop je dat af voor meer dan 100 miljoen? Normaal zie je bij contracten met een vaste looptijd dat je dan de medewerker inactief zet en de resterende contract termijn doorbetaald, danwel je het contract tot einde looptijd afkoopt.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 16:59
    • Larry Perkins

      Posts: 60.130

      30 miljoen salaris
      30 miljoen reputatieschade.
      40 miljoen smartengeld.*

      * smartengeld omdat hij het nu met zijn kameel moet doen in plaats van met zijn PA...

      • + 0
      • 25 sep 2025 - 17:05
    • Kampsie

      Posts: 1.511

      Na zoveel jaar in dienst heeft hij recht op een enorme transitievergoeding.

      • + 1
      • 25 sep 2025 - 17:12
    • Pietje Bell

      Posts: 31.126

      @denyos,

      dat 7 miljoenen contract tot 2030 ging over zijn rol als teambaas.
      Daarnaast had hij nog 4 belangrijke andere rollen bij Red Bull die ook
      samen zo'n 7 miljoen per jaar opleverden. Hij is niet alleen als teambaas
      bij RBR ontslagen, maar ontslagen bij Red Bull betreffende alle
      5 goed betaalde functies.

      • + 1
      • 25 sep 2025 - 17:19
    • Larry Perkins

      Posts: 60.130

      Mijn uitleg is duidelijk het meest plausibel!

      • + 0
      • 25 sep 2025 - 17:25

