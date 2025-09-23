user icon
Miljoenenomzet voor Red Bull na wereldtitel Verstappen

Miljoenenomzet voor Red Bull na wereldtitel Verstappen
  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 16:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Het was sportief gezien niet het allerbeste jaar voor Red Bull, ze verloren hun constructeurstitel, maar financieel gezien was het wél een succes. Uit de financiële cijfers blijkt namelijk dat de omzet flink is gestegen.

Red Bull Racing heeft de financiële cijfers over 2024 gepubliceerd. Vorig jaar begon rampzalig voor Red Bull, aangezien toenmalig teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Red Bull begon goed aan het seizoen met meerdere zeges van Verstappen, maar daarna zakten de performance in en wist de Nederlander puur op skill zijn vierde wereldtitel binnen te slepen.

Omzet van Red Bull gestegen

Uit de recente jaarrekening blijkt dat de omzet van Red Bull Racing met ongeveer zeven miljoen pond is gestegen. In 2023 had de Oostenrijkse renstal een omzet van 307,472 miljoen pond, en vorig jaar was die omzet gestegen naar 314,409 miljoen pond. De brutowinst van Red Bull steeg vorig jaar met vier miljoen pond, en dat resulteerde in een nettowinst van 1,681 miljoen pond. Eén jaar eerder stond de nettowinst nog op 1,296 miljoen pond.

Red Bull wijst naar successen Verstappen

De vierde wereldtitel van Verstappen bracht Red Bull dus ook financiële successen. In het verslag klinkt het team positief: "De directie ziet de uitzonderlijke prestaties op de baan, zichtbaar in zeges en titels, gecombineerd met sterke strategische en commerciële samenwerkingen en een strakke kostenbeheersing, als de belangrijkste indicatoren om voortgang richting de strategische doelen te meten."

Ze wijzen ook naar Verstappen zelf: "Succes op deze vlakken vertaalt zich in stevige inkomsten uit prijzengeld en sponsoring. 2024 was een mijlpaal, omdat Max Verstappen zijn vierde opeenvolgende wereldtitel behaalde. Daarnaast boekte de coureur vorig jaar negen zeges, pakte hij vijf verdere podiumplaatsen, en in totaal 437 WK-punten. Dat waren er 63 meer dan zijn dichtstbijzijnde rivaal."

  TylaHunter

    Posts: 10.501

    "Miljoenenomzet" in een sport die sowieso aan de top 10 "miljoenen" betaald.

    En zoals er al kopieerd en geplakt is, de winst is een schim. Dus de meerwaarde van dit artikel is 0.

    • + 0
    23 sep 2025 - 17:18

