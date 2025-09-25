user icon
Van Zandvoort tot Nürburgring: Verstappen racet zes weken non-stop
  Gepubliceerd op 25 sep 2025 16:09
  • comments 9
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen verschijnt aankomend weekend aan de start van de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij gaat zijn GT3-debuut maken, en de verwachtingen zijn hoog. Voor Verstappen wordt het zijn vijfde race in vijf weekenden, en hij is nog lang niet klaar.

Voor Verstappen is racen niet alleen zijn werk, het is ook zijn hobby. Als hij niet bezig is met de Formule 1, dan is hij te vinden op de virtuele circuits of kruipt hij achter het stuur van een andere auto. Verstappen heeft een voorliefde voor GT3-racen en de langeafstandsracerij. Twee weken geleden debuteerde hij al op de Nürburgring Nordschleife om zijn Permit A te halen, en aankomend weekend maakt hij dan ook zijn langverwachte GT3-debuut.

Elk weekend racen

Het feit dat Verstappen aankomend weekend weer gaat racen, zorgt ervoor dat hij sinds het einde van de zomerstop elk weekend op het circuit te vinden is geweest. Verstappens reeks begon op het circuit van Zandvoort, waar de Nederlandse Grand Prix werd verreden. Hij reisde daarna af naar Monza, waar hij de Italiaanse Grand Prix op zijn naam schreef. Zes dagen na zijn zege racete hij op de Nordschleife in de Porsche Cayman, waarna hij weer doorreisde naar Bakoe om de Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen.

Drukke donderdag

Verstappen reisde vandaag af naar Milton Keynes, waar de fabriek van Red Bull Racing staat. Hij zal hier waarschijnlijk plaatsnemen in de simulator, waarna hij weer in het vliegtuig stapt en doorreist naar Duitsland. Daar zal hij waarschijnlijk morgen zijn eerste meters in zijn Ferrari GT3-bolide maken. Op zaterdag neemt hij met Chris Lulham deel aan de NLS-race, waarna het alweer bijna tijd is voor de volgende race.

Door naar Singapore

Op donderdag moet Verstappen zich namelijk melden in Singapore, waar de volgende Grand Prix wordt verreden. Het is nog niet bekend wat de plannen van Verstappen zijn voor het weekend daarna, maar één ding is zeker: Verstappen weet van geen ophouden.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

