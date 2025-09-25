Van Zandvoort tot Nürburgring: Verstappen racet zes weken non-stop.

Max Verstappen verschijnt aankomend weekend aan de start van de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij gaat zijn GT3-debuut maken, en de verwachtingen zijn hoog. Voor Verstappen wordt het zijn vijfde race in vijf weekenden, en hij is nog lang niet klaar.
Voor Verstappen is racen niet alleen zijn werk, het is ook zijn hobby. Als hij niet bezig is met de Formule 1, dan is hij te vinden op de virtuele circuits of kruipt hij achter het stuur van een andere auto. Verstappen heeft een voorliefde voor GT3-racen en de langeafstandsracerij. Twee weken geleden debuteerde hij al op de Nürburgring Nordschleife om zijn Permit A te halen, en aankomend weekend maakt hij dan ook zijn langverwachte GT3-debuut.
Elk weekend racen
Het feit dat Verstappen aankomend weekend weer gaat racen, zorgt ervoor dat hij sinds het einde van de zomerstop elk weekend op het circuit te vinden is geweest. Verstappens reeks begon op het circuit van Zandvoort, waar de Nederlandse Grand Prix werd verreden. Hij reisde daarna af naar Monza, waar hij de Italiaanse Grand Prix op zijn naam schreef. Zes dagen na zijn zege racete hij op de Nordschleife in de Porsche Cayman, waarna hij weer doorreisde naar Bakoe om de Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen.
Drukke donderdag
Verstappen reisde vandaag af naar Milton Keynes, waar de fabriek van Red Bull Racing staat. Hij zal hier waarschijnlijk plaatsnemen in de simulator, waarna hij weer in het vliegtuig stapt en doorreist naar Duitsland. Daar zal hij waarschijnlijk morgen zijn eerste meters in zijn Ferrari GT3-bolide maken. Op zaterdag neemt hij met Chris Lulham deel aan de NLS-race, waarna het alweer bijna tijd is voor de volgende race.
Door naar Singapore
Op donderdag moet Verstappen zich namelijk melden in Singapore, waar de volgende Grand Prix wordt verreden. Het is nog niet bekend wat de plannen van Verstappen zijn voor het weekend daarna, maar één ding is zeker: Verstappen weet van geen ophouden.
Reacties (9)Login om te reageren
Ouw-sjagerijn
Posts: 18.367
Max "de familieman" is liever op het circuit dan bij zijn dochter, bonusdochter en Kelly.
"Zeg Kelly, zorg jij voor de kinderen, dan ben ik pleitte.....doei".....aldus 'n pleitende Max.
Larry Perkins
Posts: 60.134
Je bent slecht geïnformeerd @Ouw, dat voor de kinderen zorgen doen de circa dertig n a n n y ' s...
Paulie
Posts: 4.542
goed voor de relatie, zo vaak van huis, geen tijd om ruzie te maken
snailer
Posts: 29.904
En bij thuiskomst lekker in bed de band versterken. Ik ben wel eens 48 uur het nest in gedoken nadat ik een maand weg was geweest.
Gaat Verstappen 72 uur lekker te keer.
Pietje Bell
Posts: 31.126
Dat was dus de belangrijkste reden dat Max vorig jaar juni zei dat hij heel graag kinderen
wou, maar pas nadat hij met de F1 gestopt was, want hij wou voldoende tijd aan zijn
kinderen kunnen besteden en dan niet meer de hele wereld over hoeven te vliegen.
Remco_F1
Posts: 3.157
Je weet hoe dat gaat bij vrouwen wanneer de hormonen spiegel uit balans is, dan kun je beter je vrouw zwanger maken en denken zoals Max: "A happy wife, is a happy life"
Ouw-sjagerijn
Posts: 18.367
Dochter Lily over 'n paar jaar: "Wie is die onvoorstelbaar foeilelijke meneer die het vlees komt snijden en die mama 'n klap op haar billen geeft en die daarna weer weg is?"
Larry Perkins
Posts: 60.134
Ouwe Kel: "Da's ome Gluiperige George Lily."
Larry Perkins
Posts: 60.134
Van Zandvoort tot Nürburgring: Verstappen racet zes weken non-stop.
"De 1.008 uur van Max Verstappen!"
(24 uur x 7 dagen x 6 weken = 1.008 uur)