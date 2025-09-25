user icon
Onverwachts compliment voor Norris: "Hij reed een foutloze race!"
  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 18:46
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris voelt de hete adem van Max Verstappen in zijn nek in het wereldkampioenschap. Dat betekent echter niet dat de Brit zich zorgen moet maken, want hij maakt zelf ook nog kans op de wereldtitel. Ralf Schumacher is zelfs heel positief over Norris.

Het team van McLaren kende een rampzalig raceweekend in Azerbeidzjan. Kampioenschapsleider Oscar Piastri scoorde geen WK-punten na een pijnlijke crash in de openingsronde, en Norris kwam niet verder dan de zevende plaats. Norris stelde na zijn mislukte kwalificatie dat het niet uitmaakte of hij verder naar voren stond, maar volgens oud-coureur Ralf Schumacher is dat wél het geval. Hij stelt dat een betere startpositie, ervoor zorgt dat er minder auto's voor je staan, en je dus meer schone lucht hebt.

Foutloze race

Schumacher was te spreken over het optreden van Norris in Azerbeidzjan. In de Sky-podcast Backstage Boxengasse spreekt Schumacher zich uit: "In tegenstelling tot zijn teamgenoot heeft min of meer een foutloze race gereden op zijn eigen tempo. Hij heeft het zeker geprobeerd, maar hij heeft ook niets geriskeerd. Chapeau daarvoor! Daar gaat hij van groeien. Lando ziet weer een beetje licht aan het einde van de tunnel."

Is opmars Verstappen goed voor Norris?

Volgens Schumacher kan de opmars van Max Verstappen ook positief uitpakken voor Norris. De Duitse oud-coureur gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "Max kan nu punten afpakken, iets wat tot voor kort meestal niet gebeurde. Dat is in zo'n situatie ook erg belangrijk. Als Lando een goede race rijdt en Max er een keertje tussen staat, dan maakt hij echt een realistische kans. Voor Lando is het ook plezierig dat Piastri soms wat foutjes maakt."

Norris staat nog steeds op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, en heeft tot nu toe 299 punten bij elkaar gereden. Zijn teamgenoot Piastri voert de titelstrijd aan met 324 punten, terwijl Verstappen derde staat met 255 punten achter zijn naam.

Lando Norris Ralf Schumacher McLaren GP Azerbeidzjan 2025

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

