Onverwachts compliment voor Norris: "Hij reed een foutloze race!"

Lando Norris voelt de hete adem van Max Verstappen in zijn nek in het wereldkampioenschap. Dat betekent echter niet dat de Brit zich zorgen moet maken, want hij maakt zelf ook nog kans op de wereldtitel. Ralf Schumacher is zelfs heel positief over Norris.

Het team van McLaren kende een rampzalig raceweekend in Azerbeidzjan. Kampioenschapsleider Oscar Piastri scoorde geen WK-punten na een pijnlijke crash in de openingsronde, en Norris kwam niet verder dan de zevende plaats. Norris stelde na zijn mislukte kwalificatie dat het niet uitmaakte of hij verder naar voren stond, maar volgens oud-coureur Ralf Schumacher is dat wél het geval. Hij stelt dat een betere startpositie, ervoor zorgt dat er minder auto's voor je staan, en je dus meer schone lucht hebt.

Foutloze race

Schumacher was te spreken over het optreden van Norris in Azerbeidzjan. In de Sky-podcast Backstage Boxengasse spreekt Schumacher zich uit: "In tegenstelling tot zijn teamgenoot heeft min of meer een foutloze race gereden op zijn eigen tempo. Hij heeft het zeker geprobeerd, maar hij heeft ook niets geriskeerd. Chapeau daarvoor! Daar gaat hij van groeien. Lando ziet weer een beetje licht aan het einde van de tunnel."

Is opmars Verstappen goed voor Norris?

Volgens Schumacher kan de opmars van Max Verstappen ook positief uitpakken voor Norris. De Duitse oud-coureur gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "Max kan nu punten afpakken, iets wat tot voor kort meestal niet gebeurde. Dat is in zo'n situatie ook erg belangrijk. Als Lando een goede race rijdt en Max er een keertje tussen staat, dan maakt hij echt een realistische kans. Voor Lando is het ook plezierig dat Piastri soms wat foutjes maakt."

Norris staat nog steeds op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, en heeft tot nu toe 299 punten bij elkaar gereden. Zijn teamgenoot Piastri voert de titelstrijd aan met 324 punten, terwijl Verstappen derde staat met 255 punten achter zijn naam.