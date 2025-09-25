'F1-comeback op komst: Horner serieus in beeld bij Haas'

Christian Horner trok eerder deze week definitief de deur bij Red Bull Racing achter zich dicht. Hij is nu met gardening leave, en veel kenners gaan ervan uit dat Horner gaat terugkeren in de Formule 1. Hij wordt nu in verband gebracht met het team van Haas.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van het team van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal beleefde hij grote successen, maar in de afgelopen jaren ging het minder. Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en dit seizoen ging het steeds minder goed met Red Bull. Na de Britse Grand Prix werd Horner de deur gewezen, en werd hij opgevolgd door Laurent Mekies.

Terwijl de prestaties steeds beter werden, spraken Horner en Red Bull achter de schermen met elkaar over een afkoopsom. Begin deze week werd duidelijk dat beide partijen een overeenkomst hadden bereikt, en er werd zelfs gesuggereerd dat het ging om een afkoopsom van zo'n 100 miljoen dollar. Eén ding is wel zeker: voor Horner staat de deur naar een F1-comeback wagenwijd open.

Horner naar Haas?

Horner werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met Alpine en Aston Martin, maar volgens de Britse krant The Daily Mail is een ander team ook een mogelijkheid. Het gaat om de Amerikaanse renstal Haas, dat gevestigd is in het Britse Banbury.

Volgens The Daily Mail wordt Haas gezien als een mogelijke bestemming voor Horner, en zou hij hier kunnen krijgen wat hij graag wil. Volgens de krant kan hij hier autonomie krijgen, en is hij dan minder afhankelijk van anderen binnen het team. Bij Red Bull zou Horner ook hebben geaasd op meer macht, maar daar had hij te maken met de aandeelhouders uit Oostenrijk en Thailand.

Haas zet stappen

Haas is nog altijd eigendom van Gene Haas, en het is dus de vraag of hij aandelen zou willen verkopen. Onder leiding van teambaas Ayao Komatsu heeft Haas in de afgelopen anderhalf jaar stappen gezet, en werd er een deal gesloten met Toyota.