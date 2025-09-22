user icon
'Red Bull bereikt akkoord met Horner: afkoopsom van 100 miljoen dollar'
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 12:15
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Red Bull Racing en de eerder ontslagen teambaas Christian Horner lijken definitief uit elkaar te zijn. Horner werd in juli na twintig jaar ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies. Aangezien Horner een doorlopend contract had, moest er worden onderhandeld. Het lijkt erop dat Horner een megabedrag meekrijgt.

Horner werd vlak na de Grand Prix van Groot-Brittannië op straat gezet door Red Bull. De precieze reden van zijn ontslag is nooit bekendgemaakt, maar de prestaties van Red Bull vielen tegen en Horner was zelf het onderwerp van verschillende relletjes. De Brit was sinds 2005 de teambaas van Red Bull, en beschikte nog over een doorlopend contract tot en met 2030.

Afkoopsom

Volgens De Telegraaf zijn Red Bull en Horner het nu eens geworden over het ontbinden van het contract. De krant stelt dat er door beide partijen geen mededelingen worden gedaan, maar dat het wel duidelijk is dat Horner een enorme afkoopsom zal ontvangen. Volgens De Telegraaf gaat het naar verluidt om een bedrag van zestig miljoen euro, maar gaat het hier wel om een onbevestigd bedrag. PlanetF1 spreekt zelfs van een bedrag van rond de 100 miljoen dollar.

Gardening leave

De Telegraaf stelt dat er verder ook duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen Horner en Red Bull. De Britse oud-teambaas is nu met zogenaamde gardening leave, en deze zal zo'n negen maanden in beslag nemen, gerekend vanaf het moment van ontslag. Dat betekent dat Horner in de zomer van 2026 eventueel zou kunnen terugkeren in de Formule 1.

Waar kan Horner terugkeren?

Of Horner echt een comeback gaat maken, is niet bekend. Zijn naam viel in de afgelopen maanden regelmatig in de F1-wereld, en hij werd in verband gebracht met onder meer Cadillac en Alpine. Bij Cadillac werden deze verhalen krachtig ontkend, terwijl het geen geheim is dat Horner een goede band heeft met Alpine-kopstuk Flavio Briatore. Of Horner zelf wil terugkeren in de koningsklasse, is ook niet duidelijk.

Rocks

Posts: 1.018

Zo hard regent het ook weer niet 😎

  • 2
  • 22 sep 2025 - 12:34
F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (16)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.269

    Paar dagen geleden hetzelfde artikel.

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 12:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.072

      Nee, dat was een artikel nav een artikel hierover op Planet.F1 en die artikelen zijn niet bepaald betrouwbaar.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 12:31
    • Larry Perkins

      Posts: 60.047

      Christijan Albers had het ook over 10 miljoen, da's bij elkaar nu al 300 miljoen...
      And counting!

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 12:39
    • Larry Perkins

      Posts: 60.047

      * Christijan Albers had het ook over 100 miljoen


      Grrr.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 12:40
    • John6

      Posts: 11.007

      En dat had hij ook gehoord van Erik van Haren, alleen wist Erik het nog niet zeker.


      Daarom vertelde Christijan Albers dat.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 14:09
  • nr 76

    Posts: 6.903

    Alweer? Dat is al 200 miljoen dan. Tikt lekker door zo.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 12:27
  • Regenrace

    Posts: 1.970

    "Er worden geen mededelingen gedaan over de hoogte van de afkoopsom, dus wij melden 60 miljoen en 100 miljoen. Dat zeggen hullie van elders die het ook niet weten."
    Nou in dat geval doe ik gewoon mee: 2350 miljoen. Nu jullie weer.

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 12:28
    • Rocks

      Posts: 1.018

      Zo hard regent het ook weer niet 😎

      • + 2
      • 22 sep 2025 - 12:34
    • Paulie

      Posts: 4.505

      ik zeg tweehonderdachtentachtigduizendtriljoen

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 13:05
    • Klus

      Posts: 2.328

      Ik lees ook 90 miljoen euro. Niemand weet het dus.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:03
  • Snorremans

    Posts: 15

    Voor dat geld maak ik ook een serie di#kpics

    • + 2
    • 22 sep 2025 - 13:04
    • Sander

      Posts: 1.505

      Als je eerst even zorgt voor een aantal constructeurs- en rijders kampioenschappen, praten we dan wel verder, ok?

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 13:31
    • Snorremans

      Posts: 15

      Toto Wolff a.k.a Snorremans

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 13:40
    • Joeppp

      Posts: 8.054

      Denk niet dat er echt iemand op je snorremans zit te wachten.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 14:13
  • Pietert

    Posts: 59

    100 miljoen... bizar. Is, ik zeg maar wat, 10 miljoen niet genoeg?

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 15:22
    • Agostini

      Posts: 130

      Hallo, 10 miljoen, wat kun je daar nog mee? Een beetje boot kost al 10 miljoen en hoe betaal je al het personeel dan?

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:37

Bekijk meer foto's

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

