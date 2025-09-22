'Red Bull bereikt akkoord met Horner: afkoopsom van 100 miljoen dollar'

Red Bull Racing en de eerder ontslagen teambaas Christian Horner lijken definitief uit elkaar te zijn. Horner werd in juli na twintig jaar ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies. Aangezien Horner een doorlopend contract had, moest er worden onderhandeld. Het lijkt erop dat Horner een megabedrag meekrijgt.

Horner werd vlak na de Grand Prix van Groot-Brittannië op straat gezet door Red Bull. De precieze reden van zijn ontslag is nooit bekendgemaakt, maar de prestaties van Red Bull vielen tegen en Horner was zelf het onderwerp van verschillende relletjes. De Brit was sinds 2005 de teambaas van Red Bull, en beschikte nog over een doorlopend contract tot en met 2030.

Afkoopsom

Volgens De Telegraaf zijn Red Bull en Horner het nu eens geworden over het ontbinden van het contract. De krant stelt dat er door beide partijen geen mededelingen worden gedaan, maar dat het wel duidelijk is dat Horner een enorme afkoopsom zal ontvangen. Volgens De Telegraaf gaat het naar verluidt om een bedrag van zestig miljoen euro, maar gaat het hier wel om een onbevestigd bedrag. PlanetF1 spreekt zelfs van een bedrag van rond de 100 miljoen dollar.

Gardening leave

De Telegraaf stelt dat er verder ook duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen Horner en Red Bull. De Britse oud-teambaas is nu met zogenaamde gardening leave, en deze zal zo'n negen maanden in beslag nemen, gerekend vanaf het moment van ontslag. Dat betekent dat Horner in de zomer van 2026 eventueel zou kunnen terugkeren in de Formule 1.

Waar kan Horner terugkeren?

Of Horner echt een comeback gaat maken, is niet bekend. Zijn naam viel in de afgelopen maanden regelmatig in de F1-wereld, en hij werd in verband gebracht met onder meer Cadillac en Alpine. Bij Cadillac werden deze verhalen krachtig ontkend, terwijl het geen geheim is dat Horner een goede band heeft met Alpine-kopstuk Flavio Briatore. Of Horner zelf wil terugkeren in de koningsklasse, is ook niet duidelijk.