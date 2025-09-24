Officieel: Max Verstappen maakt zaterdag GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife

Het is officieel: Max Verstappen neemt aankomend weekend deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Het nieuws lekte vanochtend uit via Duitse media, en nu is Verstappens naam ook opgedoken op de deelnemerslijst. Verstappen zal zijn auto weer gaan delen met simracer Chris Lulham.

Verstappen droomt ervan om te racen in GT3-bolides, en aankomend weekend gaat deze droom ook in vervulling. Verstappen behaalde twee weken geleden zijn Permit A door deel te nemen aan een NLS-race in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Duizenden fans waren aanwezig bij zijn Nordschleife-debuut, en nu gaat hij voor het echte werk. Het nieuws lekte vanochtend uit via F1-Insider, maar dat was voor niemand een verrassing.

Na zijn debuutrace werd al duidelijk dat Verstappen waarschijnlijk weer zijn gaan racen, al bleef de officiële bevestiging uit. De organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie deelde vandaag de deelnemerslijst voor de 57. ADAC Barbarossapreis voor aankomende zaterdag. Het is de negende race van het NLS-kampioenschap, en voor Verstappen wordt het zijn debuut in de topklasse.

Met welke auto rijdt Verstappen?

Verstappen zal de Ferrari 296 GT3 in de kleuren van Verstappen.com Racing gaat besturen. De wagen heeft startnummer 31 en wordt gerund door Emil Frey Racing. Verstappen zal de Ferrari gaan delen met Chris Lulham, die groot is geworden in het simracen. De Brit rijdt dit jaar met GT3's, en nam eerder samen met Verstappen deel aan de NLS-race in de Porsche Cayman.

Franz Hermann

De Ferrari 296 GT3 is geen onbekende auto voor Verstappen. Met deze wagen werkte hij in het voorjaar al een testdag af op de Nürburgring Nordschleife onder de schuilnaam Franz Hermann. Verstappen maakte direct veel indruk, en verbrak direct een ronderecord. Of dat aankomende zaterdag ook mogelijk is, moet nog blijken. Verstappen geldt direct als één van de favorieten, en zijn race zal via meerdere livestreams op YouTube te volgen zijn.