Officieel: Max Verstappen maakt zaterdag GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife

<b> Officieel: </b> Max Verstappen maakt zaterdag GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife
  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 16:46
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het is officieel: Max Verstappen neemt aankomend weekend deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Het nieuws lekte vanochtend uit via Duitse media, en nu is Verstappens naam ook opgedoken op de deelnemerslijst. Verstappen zal zijn auto weer gaan delen met simracer Chris Lulham.

Verstappen droomt ervan om te racen in GT3-bolides, en aankomend weekend gaat deze droom ook in vervulling. Verstappen behaalde twee weken geleden zijn Permit A door deel te nemen aan een NLS-race in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Duizenden fans waren aanwezig bij zijn Nordschleife-debuut, en nu gaat hij voor het echte werk. Het nieuws lekte vanochtend uit via F1-Insider, maar dat was voor niemand een verrassing.

Na zijn debuutrace werd al duidelijk dat Verstappen waarschijnlijk weer zijn gaan racen, al bleef de officiële bevestiging uit. De organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie deelde vandaag de deelnemerslijst voor de 57. ADAC Barbarossapreis voor aankomende zaterdag. Het is de negende race van het NLS-kampioenschap, en voor Verstappen wordt het zijn debuut in de topklasse.

Met welke auto rijdt Verstappen?

Verstappen zal de Ferrari 296 GT3 in de kleuren van Verstappen.com Racing gaat besturen. De wagen heeft startnummer 31 en wordt gerund door Emil Frey Racing. Verstappen zal de Ferrari gaan delen met Chris Lulham, die groot is geworden in het simracen. De Brit rijdt dit jaar met GT3's, en nam eerder samen met Verstappen deel aan de NLS-race in de Porsche Cayman.

Franz Hermann

De Ferrari 296 GT3 is geen onbekende auto voor Verstappen. Met deze wagen werkte hij in het voorjaar al een testdag af op de Nürburgring Nordschleife onder de schuilnaam Franz Hermann. Verstappen maakte direct veel indruk, en verbrak direct een ronderecord. Of dat aankomende zaterdag ook mogelijk is, moet nog blijken. Verstappen geldt direct als één van de favorieten, en zijn race zal via meerdere livestreams op YouTube te volgen zijn.

Pietje Bell

Posts: 31.111

Van de officiële Verstappen site:

Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn GT3-racedebuut. De 27-jarige Nederlander zet deze nieuwe stap tijdens de volgende ronde van de NLS, de Nürburgring Langstrecken-Serie, die zaterdag 27 september plaatsvindt op de wereldberoemde Nürburgring Nordsc... [Lees verder]

  • 1
  • 24 sep 2025 - 17:05
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.113

    Van de officiële Verstappen site:

    Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn GT3-racedebuut. De 27-jarige Nederlander zet deze nieuwe stap tijdens de volgende ronde van de NLS, de Nürburgring Langstrecken-Serie, die zaterdag 27 september plaatsvindt op de wereldberoemde Nürburgring Nordschleife. Meer dan honderd auto's doen dan mee aan de uitdagende 4-uursrace, die om 12.00 uur van start gaat.

    Max deelt de cockpit van een Ferrari 296 GT3, gerund door het Zwitserse Emil Frey Racing team in de Verstappen(.)com Racing x Red Bull-livery, samen met Chris Lulham, de 22-jarige Britse coureur die namens Verstappen(.)com Racing deelneemt aan de GT World Challenge Europe Endurance en Sprint Cup.

    “Het is mijn passie om ook dit soort GT3-races te rijden. Ik kan niet wachten!”, aldus Max. “Ik ben gepassioneerd door racen, ook buiten de Formule 1. Elke ronde op de Nordschleife is een andere ervaring. De sfeer is er ook erg goed en er zijn veel fans van langeafstandsraces aanwezig. Het is mijn hobby om in andere categorieën dan de Formule 1 te racen. Mijn droom is om uiteindelijk deel te nemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife.”

    Na duizenden virtuele ronden op de Nordschleife in zijn simulator te hebben gereden, weet Max waarom het 24,358 km lange circuit de bijnaam ‘Groene Hel’ heeft. “De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje met circuits waar ik op wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe historische lay-out”, legt Max uit.

    • + 1
    • 24 sep 2025 - 17:05
  • Snorremans

    Posts: 19

    Viaplay zal ook wel zendtijd willen hebben omtrent dit GT debuut van Max. Normaal boei het ze totaal niet maar nu willen ze vast weer hun graantje meepikken.

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 20:00

